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C Днем России, Россия!
По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2019 г.
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Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Тематические мероприятия пройдут в Москве, Петербурге и других городах.

Сегодня, 12 июня, отмечается День России.

Традиционно в этот день президент РФ вручает государственные награды за достижения в различных видах деятельности, а на площади Кремля проходит торжественный прием в честь праздника.

Отмечать День России официально начали в 1992 году. До 2002-го праздник назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. Декларация, ознаменовавшая начало конституционной реформы и провозглашение независимости РСФСР, была принята 12 июня 1990 года. В 1991 году в этот день состоялись первые выборы президента РФ, на которых победил Борис Ельцин.

  • Недавно ВЦИОМ провел социологическое исследование. Его результаты показали, что россияне видят главными символами своей страны единство, сплоченность и национальность народа, а предметом гордости каждый пятый россиянин считает вооруженные силы страны.

По инф. rosbalt.ru

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