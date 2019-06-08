Каждый третий в России не помнит слов её гимна. А вы?

Для 34% россиян гимн собственной страны остается «песней без слов»: люди помнят мелодию гимна, но не знают слова. При этом, согласно опросу ФОМ, не знающих текст гимна стало все же меньше, чем раньше: в 2002 году таких было 73%, в 2016 — 47%.

Более половины — 52% — заверили социологов, что знают и слова, и мелодию гимна (в 2002-м — 14%, в 2016-м — 47%). Причем оказалось, что среди молодежи 18-30 лет большинство — 78% — знают и слова, и мелодию гимна.

Также большинство — 80% — дали правильный ответ на вопрос, что изображено на гербе РФ. 83% верно ответили на вопрос о внешнем виде российского флага.

Для 16% символом России является изображенный на гербе двуглавый орел; на втором месте с 15% — триколор, 6% заявили, что это «народ и люди»; 5% — гимн, 3% — русская душа и доброта. Замыкают список символов с 2% — «сила», президент Владимир Путин, Родина-мать, березки. При этом 30% респондентов затруднились ответить на вопрос, что для ни является символом страны.

Напомним, российский гимн использует мелодию гимна СССР, написанную в середине 1940-х годов Александром Александровым, а текст был обновлен автором оригинального текста Сергеем Михалковым в 2000 году.

Опрос проводился 1—2 июня в 104 населенных пунктах, 53-х регионов среди 1,5 тыс.респондентов. Погрешность не превышает 3,6%.

Еще о результатах опросов населения. Сверьте свое мнение с чужими, это интересно!

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ