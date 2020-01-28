Британская королевская семья ищет нового шеф-повара

Королеве Елизавете II нужен шеф-повар, который будет готовить во всех ее резиденциях блюда классической французской кухни. Основная часть работы предполагается в Букингемском дворце, однако шеф-повар также должен будет следовать за монархом в другие королевские резиденции, такие как Балморал и дворец Холирудхаус.

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Шеф-повару будет предложена зарплата до 33 тысяч фунтов стерлингов (около 43 тысяч долларов в год) плюс полный пансион, сообщают британские СМИ. В сообщении королевского дворца говорится о том, что кулинару потребуются сильные лидерские качества и умение работать в сплоченной команде.



Между тем бывший шеф-повар королевы Елизаветы II Даррен МакГрэйди в недавнем интервью изданию "Delish" рассказал о своем опыте приготовления пищи для королевской семьи. По его словам, любимым блюдом королевы является стейк по-гэльски (гэлы - общность, проживающая на северо-востоке Шотландии), которое он готовил из оленины. На оленей обычно охотились возле загородных домов монарха в Сандрингеме и Балморал. Возможно, самая интересная деталь, которую раскрыл МакГрэйди, заключается в том, что у королевы Елизаветы не было особых ограничений в еде, особенно когда речь шла о калориях.



- Одна из вещей, которые я вскоре узнал, работая на королеву, заключалась в том, что все блюда были богаты сливками, маслом и жиром. Калории не имели для нее большого значения. Мы могли использовать столько сливок и масла в блюдах, сколько хотели, и это просто делало их на вкус восхитительными. Это действительно была традиционная французская кухня, - рассказал шеф-повар.



По словам МакГрэйди, он также пошутил, что, вероятно, секрет долголетия 93-летней королевы кроется в ежедневном употреблении маленького кусочка любимого шоколадного торта.

По инф. "Российской газеты"

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