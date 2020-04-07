Борис Джонсон попал в больницу с коронавирусом после 10 дней лечения дома

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...
Решение о госпитализации было принято через 10 дней после того, как глава британского правительства объявил о том, что инфицирован коронавирусом.
Как заявили в резиденции премьера на Даунинг-стрит 10, Джонсона положили в больницу в качестве меры предосторожности. «Однако, - пишет The Guardian, - уже несколько дней ходят слухи, что его состояние ухудшается».
Речь идет, по всей видимости, о том, что у Джонсона сохраняется повышенная температура на протяжении всех десяти дней.
Кэрри Симондс, подруга Джонсона, которая сейчас беременна, объявила 4 апреля, что тоже болела коронавирусом, но сейчас выздоравливает.
Две недели дома, на протяжении которых связь с миром была возможна только по телефону и через интернет — это нелегко. Такими впечатлениями о домашнем карантине поделилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. (Нашим читателям фрау канцлер интересна еще и тем, что эта немолодая дама, с усиливающимися проблемами здоровья - представляет пример деятельной собранности и влияния на людей, что заслуживает всяческого уважения! - Прим. МГ.)
В первые недели марта в России зафиксирован значительный рост продаж витаминов и седативных (успокоительных) лекарственных препаратов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о четырех умерших от коронавируса в стране. По его словам, «вирус атакует слабых». (Президент Белоруссии известен своими громкими высказываниями, но, возможно, в чем-то он и прав, ведь он один из немногих глав государств, кто отказался от введения карантина. - прим. МГ.)
Королева российского шансона Любовь Успенская продолжает экспериментировать со своей внешностью, и это беспокоит преданных поклонников певицы. Артистка никогда не скрывала, что сделала много пластических операций и является постоянной клиенткой косметологов.
Теперь сделать исследование на наличие в организме новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) можно не выходя из дома и без назначения врача. Пока эта платная услуга доступна для жителей Москвы и Подмосковья, но потом она станет доступна и для других регионов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым зафиксировал максимальный размер потребительских кредитов, по которым заемщики, пострадавшие от последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, имеют право обратиться за кредитными каникулами.
За последние сутки в РФ подтвердилось 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Таким образом, всего в РФ зарегистрировано 6 тыс. 343 пациента в 80 регионах. В других странах число заболевших также продолжает расти.
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