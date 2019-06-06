Большинство российских толстушек — "дамы в возрасте"

В России около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела, при этом в группах 20-летних — около 5% мужчин и женщин. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, к 27-29 годам, а у женщин несколько раньше, эта цифра удваивается. К 40 годам уже 25-30% мужчин имеют ожирение. В Роспотребнадзоре также отметили, что у женщин распространенность ожирения достигает максимума (около 50%) к 55-57 годам.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на рост детского ожирения. По информации Роспотребнадзора, более 300 тысяч детей имеют этот диагноз. В начале 2019 года стало известно о том, что около 135 тысяч призывников освобождаются от военной службы из-за проблем с нарушением питания.

Еще о проблемах лишнего веса - по ссылке.

Polit.ru

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