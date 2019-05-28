Печальная статистика: жирненьких мужчин становится всё больше

За последние 15 лет число российских мужчин, страдающих ожирением, увеличилось почти в три раза.

Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Распространенность ожирения именно в мужской популяции практически достигает 29%», — отметила она.

По ее словам, ожирение связано с неправильным питанием и недостаточной физической активностью.

Отличный пример для подражания в борьбе с лишним весом показал актёр театра и кино Александр Семчев. Давно страдающий ожирением, он похудел на 100 кг. По словам Семчева, залог успеха на пути к похуданию — правильное питание и терпение. Другие истории о похудении и борьбе с лишним весом можно почитать по ссылке.

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Ранее сообщалось, что в 2018 году среднестатистический россиянин, по подсчетам Минсельхоза, съел 39,4 кг сахара. При этом норма Минздрава по употреблению сахара — 24 кг в год.

Помочь похудению могут самые разные продукты, среди них на почётном месте — грецкий орех. Он влияет на мозг и помогает сбрасывать лишний вес, считают американские ученые. Благодаря употреблению грецкого ореха растёт активность в участках мозга, люди чувствуют насыщение и меньше хотят есть. Бороться с лишним весом необходимо, ведь он зачастую приводит к развитию тяжёлых болезней, ведущих к смерти. Хромает и качество диагностики, и доступность медпомощи. В совокупности получаем неутешительную статистику: ожидаемая продолжительность жизни мужчин сейчас в России – всего 67 лет.

Каждый год в стране умирают около 320 тысяч трудоспособных мужчин, многие из которых не доживают даже до пенсионного возраста. Среди причин смертности – не только проблемы со здоровьем, но и несчастные случаи, нападения, ДТП.

По инф. rosbalt.ru

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