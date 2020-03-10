Билл Клинтон «снимал нагрузку» с Моникой, а Хиллари не могла в это поверить

Это было «непростительной» ошибкой — так прокомментировал бывший президент США Билл Клинтон роман с 22-летней стажёркой Моникой Левински в 1995 году.

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Отношения с Моникой были способом «снять нагрузку», накопившуюся из-за работы, признался Клинтон в документальном фильме о Хиллари.

Bill Clinton says Monica Lewinsky affair was to 'manage anxiety' https://t.co/YvOObhHROg — The Guardian (@guardian) March 6, 2020

По его словам, он пытался в течение многих лет «справиться со своими проблемами».

Сама же Хиллари Клинтон отметила, что измена мужа нанесла болезненный удар: «Я не могла в это поверить. Мне было очень больно, я просто не могла поверить». Хиллари призналась, что думала о разводе, но сохранить отношения паре помогла дочь Челси.

Напомним, о связи занимавшего в то время пост президента Клинтона с сотрудницей Моникой Левински стало известно в 1998 году. Разгорелся скандала, который привел к началу процедуры импичмента.

По инф. rosbalt.ru

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