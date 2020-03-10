ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Судьба сестер Хачатурян может стать прецедентом для других дел
2020-02-12-06-32-20
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...

Билл Клинтон «снимал нагрузку» с Моникой, а Хиллари не могла в это поверить
По инф. rosbalt.ru   
10 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Это было «непростительной» ошибкой — так прокомментировал бывший президент США Билл Клинтон роман с 22-летней стажёркой Моникой Левински в 1995 году.

Билл Клинтон «снимал нагрузку» с Моникой, а Хиллари не могла в это поверить


Отношения с Моникой были способом «снять нагрузку», накопившуюся из-за работы, признался Клинтон в документальном фильме о Хиллари.

По его словам, он пытался в течение многих лет «справиться со своими проблемами».

Сама же Хиллари Клинтон отметила, что измена мужа нанесла болезненный удар: «Я не могла в это поверить. Мне было очень больно, я просто не могла поверить». Хиллари призналась, что думала о разводе, но сохранить отношения паре помогла дочь Челси.

  • Напомним, о связи занимавшего в то время пост президента Клинтона с сотрудницей Моникой Левински стало известно в 1998 году. Разгорелся скандала, который привел к началу процедуры импичмента.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 