Безутешная мать — ворам, укравшим сумочку: "Верните локон умершей дочки!.."

В Великобритании неизвестные украли у женщины сумку, в которой она хранила локон покойной дочери. Несчастная мать попросила воров вернуть ей эту ценность.

Двухлетняя дочь Кирсти Болдуин умерла от бронхиальной пневмонии шесть лет назад, сообщает BBC. Все эти годы женщина носила с собой в сумке прядь волос малышки. В Большом Манчестере она оставила свои вещи в автомобиле на станции техобслуживания. Злоумышленник проник в машину, схватил сумочку и скрылся.

«Этот локон — все, что у нас осталось от дочери. Если кто-нибудь его найдет, пожалуйста, передайте его в отдел полиции», — сказала женщина в эфире местных телеканалов.

По инф. rosbalt.ru

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