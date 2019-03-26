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Безутешная мать — ворам, укравшим сумочку: "Верните локон умершей дочки!.."
По инф. rosbalt.ru   
26 Марта 2019 г.
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В Великобритании неизвестные украли у женщины сумку, в которой она хранила локон покойной дочери. Несчастная мать попросила воров вернуть ей эту ценность.

В Великобритании неизвестные украли у женщины сумку, в которой она хранила локон покойной дочери

Двухлетняя дочь Кирсти Болдуин умерла от бронхиальной пневмонии шесть лет назад, сообщает BBC. Все эти годы женщина носила с собой в сумке прядь волос малышки. В Большом Манчестере она оставила свои вещи в автомобиле на станции техобслуживания. Злоумышленник проник в машину, схватил сумочку и скрылся.

«Этот локон — все, что у нас осталось от дочери. Если кто-нибудь его найдет, пожалуйста, передайте его в отдел полиции», — сказала женщина в эфире местных телеканалов.

По инф. rosbalt.ru

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