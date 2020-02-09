Бездушие: петербурженке с детьми-инвалидами отказались помочь при госпитализации

Сотрудники приемного отделения Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета отказались помочь петербурженке Юлии Грудановой, приехавшей на плановую госпитализацию с двумя детьми. Об этом сообщила сама Груданова.

Оба ребенка Юлии имеют инвалидность и перемещаются на электрических колясках, причем каждая из них вместе с ребёнком весит около 100 килограммов. По словам Юлии, приехав, они обнаружили, что в приемном отделении не работает подъемник. Сотрудница отделения отказалась вызывать кого-то на помощь — это можно увидеть и на видео, снятом Грудановой. В результате, чтобы попасть на госпитализацию, Юлии Грудановой пришлось найти помощь посторонних людей.

Нужно отметить, что речь идет о новом приемном отделении педиатрического университета, где подъемник был установлен недавно. Юлия написала жалобу на имя ректора университета. Сама пострадавшая не собирается судиться с университетом и просто хочет, чтобы подобное больше не повторялось.

В прокуратуру по поводу этого случая обратился правозащитник Никита Сорокин.

Как сообщает пресс-служба педиатрического университета, в настоящее время ремонт подъемника уже производится. Работы должны завершиться 11 февраля. Администрация больницы принесла Юлии Грудановой извинения.

Еще информация об инвалидах и для них — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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