«Без жены берег турецкий не мил»: пенсионер лжеминировал самолёт, чтобы задержать рейс

62-летний пенсионер из Брянска едва не сделал ложное сообщение о заложенной в московском аэропорту Шереметьево бомбе, чтобы отсрочить вылет на отдых в Турцию.

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Причиной, по которой мужчина хотел решиться на это правонарушение, стало отсутствие его жены: она «потерялась» в здании терминала и опаздывала на рейс. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«Мужчина спросил у стюардесс, задержат ли рейс, если он признается, что у него с собой есть бомба. Рейс и мужчину задержали. Его жену нашли», — говорится в сообщении канала.

Подобная история произошла не так давно и зарубежом. Там пассажирка авиакомпании Spring Airlines также старательно задерживала взлёт самолёта из-за опаздывающей дочери. Женщина села в телетрапе перед входом в самолет и стала общаться с бортпроводником. А дочка тем временем просто прохаживалась по магазинам аэропорта.

Обоих супругов допросили, на мужа составили протокол, после чего отпустили на отдых в Турцию.

Брянчанин в свои 62 года повёл себя как 18-летний юноша. Похвастаться таким поступком, конечно, нельзя. Проверка сообщения о возможном минировании отвлекла сотрудников аэропорта от работы. Но, с другой стороны, в борьбе все средства хороши. Ведь в конечном счёте рейс задержали, жена нашлась и супруги вместе вылетели на отдых.

Polit.ru

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