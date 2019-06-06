Бари Алибасов в реанимации переписал завещание

Попавший в реанимацию с сильным отравлением продюсер Бари Алибасов составил новое завещание. Об этом заявил пиар-директор создателя группы «На-На» Вадим Горожанкин.

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Известно, что нотариус приехал к Алибасову, которому сегодня исполнилось 72 года, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.



Горожанкин уточнил, что по воле Алибасова его 9-комнатная квартира в Мерзляковском переулке в центре Москвы и еще две квартиры в том же доме достанутся его сыну. Дача Алибасова в Подмосковье, стоимость которой оценивается в полмиллиона долларов, отойдет супруге — актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной — вместе с акциями и векселями ее мужа.



В свою очередь, певцы Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин станут правообладателями творческого наследия группы «На-На».

По инф. rosbalt.ru

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