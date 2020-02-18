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Англичане хотят научиться предсказывать природные катаклизмы. Ну-ну, посмотрим...
По инф. rosbalt.ru   
18 Февраля 2020 г.
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Британские эксперты создают суперкомпьютер, который будет намного точнее и своевременно предсказывать возможные природные катаклизмы. Бюджету страны он обойдется в 1,2 млрд фунтов ($1,6 млрд).

Британия создаст суперкомпьютер, чтобы предсказывать природные катаклизмы

Отмечается, что новейший компьютер сможет повысить точность прогнозирования погоды и сократить ущерб от ураганов и наводнений.

Суперкомпьютер запустят к 2022 году, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны.

К слову, на минувших выходных на Великобританию обрушился шторм Дэннис.

В результате погибли три человека. Еще тысячи покинули свои дома, опасаясь затопления и оползней, передает The Telegraph.

Сильнее всего оказались затоплены Англия, Шотландия и Уэльс, где за сутки выпала месячная норма осадков. Из-за стихии были закрыты дороги и аэропорты, остановлено движение поездов.

Еще про причуды погоды и климата, иногда адски опасные:

По инф. rosbalt.ru

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