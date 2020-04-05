А что бы интересного посмотреть на карантине?

Во время самоизоляции россияне активно смотрят фильмы и сериалы, на которые не хватало времени в повседневности. Оказалось, что самыми востребованными лентами у зрителей являются новинки проката и фильм «Заражение» Стивена Содерберга.

Специализированный портал «КиноПоиск», аналитики которого изучили, какие фильмы и сериалы более всего интересуют сидящих на карантине россиян, обнародовал результаты исследования.

Сделав вывод: «коронавирусные» предпочтения наших соотечественников почти не отличается от «обычных», и наибольшей популярностью пользуются преимущественно новинки кинопроката и премьеры.

Впрочем, одно отличие все же есть — вышедшее в 2011 году «Заражение» Стивена Содерберга.

Лента эта пользовались у пользователей портала особым спросом в последние две недели, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

Фильм рассказывает о мужчине по имени Бет, который вернулся из Гонконга по работе и почувствовал себя плохо. Выяснилось, что там он каким-то образом подхватил неизвестный вирус. Бет умирает от нового вируса, но после его смерти люди начали заражаться очень быстро и частично умирать. Далее началась эпидемия в США. ВОЗ и специальный центр по контролю за заболеваемостью страны предпринимают все меры, чтобы ограничить дальнейшее его распространение и положить этому конец.

Также в топе — «Джентльмены» Гая Ричи, чемпион отечественного проката «Холоп» — комедия Клима Шипенко, комикс «Бладшот», анимационный мюзикл «Тролли. Мировой тур», «Лед 2» с Петровым, «Человек-невидимка» с Мосс, «Отель «Белград», детектив «Достать ножи» и «оскаровские» «Паразиты».

В списке востребованных сериалов — «Колл-центр», комедийный проект Романа Волобуева «Последний министр», биографическая музыкальная мелодрама «Магомаев» с Милошем Биковичем в главной роли, «Эпидемия», «Патриот», «Содержанки», «Мир Дикого Запада», «Рик и Морти» и «Половое воспитание».

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