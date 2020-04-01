Что россияне читают на карантине?

Как выяснилось, Стивен Кинг и американская писательница российского происхождения Айн Рэнд с книгой «Атлант расправил плечи» заняли первое место в списке самых популярных писателей и книг для самоизоляции. Как отметили в пресс-службе сервиса, Айн Рэнд могла попасть в него благодаря своему объему, для освоения которого наконец-то появилось время.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Второе место занял Борис Акунин с приключениями Эраста Фандорина, а также циклом «История Российского государства». На третьем и четвертом месте книги русского классика Льва Толстого – «Война и мир» и "Анна Каренина». Пятое место занял роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Среди современной российской и зарубежной прозы наибольшим спросом пользуются бестселлер Грегори Дэвида Робертса «Шантарам», роман «Щегол» Донны Тартт, а также книги писательницы Дины Рубиной.

Сейчас, когда все россияне вынуждены оставаться дома на карантине, наконец-то можно уделить время себе: посмотреть спектакль, почитать книгу, посмотреть сериал или взять пару-тройку уроков фламенко. Да, это тоже можно сделать онлайн.



По инф. portal-kultura.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...