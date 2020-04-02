Карантин — походу в музей не помеха. Хотя бы и онлайн

В Москве составили рейтинг музеев, где больше всего оцифрованных экспонатов. По данным официального портала мэра, самая богатая онлайн-коллекция — в Государственном биологическом музее имени Тимирязева.

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На фото можно увидеть гербарии XIX века, археологические находки, редкие виды животных. На втором месте по богатству именно цифровой коллекции музей-панорама «Бородинская битва». Здесь представлены предметы солдатского быта разных лет, образцы оружия, рисунки по мотивам Отечественной войны 1812 года.

Третье место — у Музея Москвы. Среди самых примечательных из 9 тысяч экспонатов — планы и карты столицы, в том числе датированные XVI веком.

Ознакомиться со всеми онлайн-коллекциями можно на портале «Музейная Москва онлайн».

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