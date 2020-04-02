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Карантин — походу в музей не помеха. Хотя бы и онлайн
Сергей Бабкин, "Российская Газета"   
02 Апреля 2020 г.
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В Москве составили рейтинг музеев, где больше всего оцифрованных экспонатов. По данным официального портала мэра, самая богатая онлайн-коллекция — в Государственном биологическом музее имени Тимирязева.

Какие музеи стоит посетить онлайн на карантине?

На фото можно увидеть гербарии XIX века, археологические находки, редкие виды животных. На втором месте по богатству именно цифровой коллекции музей-панорама «Бородинская битва». Здесь представлены предметы солдатского быта разных лет, образцы оружия, рисунки по мотивам Отечественной войны 1812 года.

Третье место — у Музея Москвы. Среди самых примечательных из 9 тысяч экспонатов — планы и карты столицы, в том числе датированные XVI веком.

Ознакомиться со всеми онлайн-коллекциями можно на портале «Музейная Москва онлайн».

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