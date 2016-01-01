Всё о домашней аптечке на сайте «Мои года»

Первое, что нужно знать о домашней аптечке – она должна быть. А теперь давайте разберемся в этом вопросе более детально. Сайт «Мои года» (moi-goda.ru) решил собрать всю необходимую информацию, касающуюся не только аптечки для дома, но и дачной аптечки, а также детской и дорожной.

Глава 1. Домашняя аптечка: список препаратов

А вы давно заглядывали в вашу домашнюю аптечку? Что она из себя представляет? А все ли домочадцы знают, где хранится аптечка, что в ней находится и как этим воспользоваться? А знаете ли вы, как правильно хранить лекарства и как читать инструкции к ним?

Для разных жизненных ситуаций требуется свой набор медикаментов. При поездке на дачу, в отпуск на море, в длительный поход – во всех этих случаях нужно уметь правильно собрать аптечку, включающую необходимый список лекарств, перевязочных материалов и инструментов.

А если в доме есть дети или предполагается поездка вместе с детьми, то для них придется подготовить отдельную детскую аптечку.

Так какие лекарства должны быть в домашней аптечке? На этот вопрос невозможно ответить однозначно. Состав аптечки для дома зависит от конкретной ситуации: количества членов семьи и их состояния здоровья. Но всё же, существует рекомендуемый врачами необходимый список лекарств для домашней аптечки, которые нужны для оказания первой медицинской помощи.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В АПТЕЧКЕ ДЛЯ ДОМА:

1. Перевязочные материалы (бинты стерильные и нестерильные, лейкопластыри, стерильные салфетки, вата)

2. Антисептики для обработки ран

3. Лекарства: жаропонижающие, обезболивающие, спазмолитики, антигистаминные, препараты от проблем с пищеварением, сосудосуживающие капли, средства от простуды.

4. Инструменты и приборы: ножницы, пинцет, английская булавка для закрепления бинта, перчатки, термометр, при необходимости тонометр.

Это базовый набор, на основе которого, добавляя необходимое, формируется аптечка для дачи или аптечка в поездку.

Глава 2. Как хранить лекарства дома

Допустим, аптечка есть и собрана по всем правилам, но где и как она хранится? Как хранить лекарства дома – тема, заслуживающая отдельного разговора. Основное правило – сухое и тёмное место, стабильная комнатная температура. Эти условия подойдут большинству медикаментов. Но этим вопрос хранения лекарственных средств не исчерпывается.

Если речь идёт об аптечке путешественника, автомобильной аптечке, то важно решить вопрос как хранить лекарства в жару. Высокая температура, впрочем, как и влажность, и солнечные лучи – всё это губительно действует на лекарства. Дома и на даче всё понятно – есть холодильник, главное выбрать подходящую полку. Во всех остальных случаях выход один: складывать медикаменты, нуждающиеся в низкой температуре, в термосумку сухим льдом. Или не брать их с собой без необходимости.

Неподходящее место для лекарств: кухня (особенно около плиты) и ванная. В кухне, подальше от источников тепла и влаги, можно хранить средства первой помощи при травмах: бинты, лейкопластырь, антисептики и противоожоговые средства. Это имеет смысл, так как большинство бытовых травм происходит именно на кухне.

Глава 3. Инструкции к лекарствам

Инструкции к лекарственным препаратам нужно читать очень внимательно. Ведь безобидных лекарств, у которых нет противопоказаний и побочных эффектов, просто не бывает.

Вы наверняка в последнее время принимали какие-то таблетки, но спросите себя: давно ли вы читали инструкции к лекарствам? Конечно, там много непонятного, но читать и сохранять инструкции к медикаментам нужно обязательно. Хотя бы то, что касается показаний, противопоказаний, способа применения и побочных эффектов. Ведь врач, назначающий лечение, может не знать о каком-то вашем заболевании, при котором этот препарат противопоказан. А если вы принимаете ещё какие-то лекарства, то следует внимательно изучить пункт, касающийся взаимодействия с другими лекарственными препаратами.

Открыли коробку, а там инструкция к лекарству на английском языке? Такого не должно быть: независимо от страны-производителя, инструкция обязательно должна быть продублирована на русском.

Глава 4. Отдых с внуками: не забудьте про детскую аптечку

Если дома есть дети, то, конечно, детская аптечка должна быть собрана отдельно, и об этом мы уже говорили. А если собрались куда-то ехать? Тогда нужна детская аптечка на дачу или в дорогу. И первое, что в неё нужно положить – страховой полис, свидетельство о рождении, все необходимые справки о здоровье ребёнка, а также телефоны медицинских учреждений, куда можно обратиться.

Убедитесь, что ребёнку сделаны необходимые прививки. Приготовьте все детские лекарства, средства для оказания первой помощи при травмах и прочее, обязательно запишите алгоритм действий для экстренных ситуаций.

В качестве ориентира для формирования детской аптечки можно использовать список препаратов для домашней аптечки от доктора Комаровского.

Глава 5 Аптечка в дорогу: что положить

Что взять с собой в аптечку в дорогу, на море? Таким вопросом задается любой человек при сборах в поездку. Состав аптечки путешественника будет зависеть от того куда вы едете и каким транспортом собираетесь воспользоваться. При перелётах, особенно за границу, нужно заранее узнать, какие лекарства и в каком количестве можно ввозить в страну.

В аптечку для дачи нужно положить больше перевязочных материалов (в том числе стерильных) и средств для обработки ран, добавить обезболивающий гель и мазь от ушибов, а также кровоостанавливающий жгут. Те же рекомендации пригодятся и туристам. Если вы собираетесь в поход, то в список препаратов неплохо добавить специальные таблетки для обеззараживания воды.



Совет всем путешественникам: сделайте необходимые прививки. Дачникам и туристам стоит привиться от столбняка: это делается 1 раз в десять лет, начиная с 17-летнего возраста. Остальные прививки делаются с учётом того региона, куда вы отправляетесь. Сведения о ситуации по инфекционным заболеваниям можно получить в Роспотребнадзоре.

ПОДРОБНО ОБО ВСЕМ, ЧТО КАСАЕТСЯ АПТЕЧКИ ДЛЯ ДОМА, ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ:

• Список лекарств для домашней аптечки: работа над ошибками

• Инструкции к лекарствам - читаем правильно

• Отдых с внуками: не забудьте про детскую аптечку

• Как правильно собрать аптечку в дорогу?

• Как собрать аптечку для дачи

• Домашняя аптечка: как хранить лекарства в домашних условиях

Алёна Книжник, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru

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