Как правильно собрать аптечку в дорогу?

Меньше всего хочется болеть в отпуске, особенно где-то далеко от дома. Поэтому важно правильно собрать аптечку путешественника, с учётом того, куда и на чём вы собираетесь ехать.

Аптечка в дорогу: что взять с собой?

Важная часть багажа - аптечка путешественника

Общее обязательное правило: все лекарства должны храниться в надлежащих условиях. Самое лучшее - это маленькая термосумка, в которую можно положить сухой лёд. В крайнем случае, не трудно соорудить нечто подобное из контейнера, выстелив его дно и стенки фольгой.

Принцип сбора аптечки тот же, что и всегда: это базовый набор простых и проверенных препаратов в количестве, которого хватит на 1-3 недели.

Обязательно проверьте сроки годности и соблюдайте условия хранения медикаментов.

Общий список таков:

Лекарства от простуды, боли в горле

Жаропонижающие

Обезболивающие и спазмолитики

Противовоспалительные заживляющие мази

Средства от ожогов

Крем от загара

Капли в нос сосудосуживающие

Ушные капли

Ферментные препараты и энтеросорбенты

Репелленты

Антигистаминные

Препараты от укачивания

Перевязочные материалы и антисептики

Обезболивающие гели и мази

При необходимости тонометр

Электронный термометр

Люди с хроническими заболеваниями дополнительно берут с собой запас своих лекарств.

Примечание. Если какие-то лекарства требуют чёткого соблюдения времени приёма, а путешествие предполагает смену часовых поясов, лучше уточнить у врача как в этом случае принимать препарат.

Отдельно стоит сказать по поводу антибиотиков. Существуют разные мнения по этому поводу. Часто советуют брать их с собой, но это сомнительный совет: если вы не врач, то вряд ли точно знаете какие антибиотики и когда нужно принимать. И если ситуация со здоровьем такова, что могут понадобиться антибиотики, то в этом случае точно нужно обращаться в больницу.

Не забывайте! На территории России вам окажут помощь в любом лечебном учреждении при наличии полиса ОМС, который надо обязательно иметь при себе.

При поездке за границу лучше оформить медицинский полис в страховой компании, тогда с медпомощью тоже проблем не будет.

Лекарства в самолёте: что с собой, а что в багаж



Какие лекарства можно взять с собой в самолет, что лучше сдать в багаж - на эти вопросы могут ответить в авиакомпании

Если вы едете на машине или поездом, то вопросов о провозе лекарств не возникает. Но самолёт диктует свои правила. Проще всего положить собранную аптечку в багаж. Но есть то, что можно взять с собой в салон. Это тонометр, трость, костыли, носилки, шприцы для подкожных инъекций и инсулин при наличии медицинского обоснования, термосумка для лекарств, сухой лёд, электронный термометр.

Если нужна инвалидная коляска, её тоже можно взять в салон, но авиакомпанию нужно предупредить об этом.

Если есть необходимость в обязательном приёме каких-то препаратов во время полёта, особенно если речь идёт об аэрозолях, жидкостях в объёме более 100 мл, ампулах, то это должно подтверждаться справкой от врача.

Прочие лекарства, продающиеся без рецепта, на внутренних рейсах чаще всего вопросов не вызывают, но они должны быть в оригинальных упаковках и в небольшом количестве. Остальной запас лучше убрать в багаж.

Помните, что любые жидкости в ручной клади можно провозить в ограниченном количестве: во флаконах объёмом до 100 мл. Общий объём жидкости должен быть не более 1 литра.





Если есть сомнения по поводу каких-то лекарств в ручной клади и в багаже лучше всего узнать подробности в авиакомпании. На сайте или по телефону горячей линии.

Нельзя провозить даже внутри страны без соответствующей медицинской документации лекарства, содержащие сильнодействующие и наркотические вещества. Это касается снотворных, сильных обезболивающих, психотропных, антидепрессантов, транквилизаторов, а также лекарств для снижения веса.

Количество медикаментов в багаже тоже ограничивается. Если курс лечения требует провезти больше, это должно подтверждаться справкой от врача с указанием необходимого количества, суточной дозы и частоты приёма. То же правило действует и при полёте за рубеж.

Например, если вы летите в отпуск на две недели, то наличие в вашем багаже 10 упаковок средства от аллергии точно вызовет вопросы.

Аптечка для отдыха за границей

Всегда вызывает много вопросов аптечка для отдыха за рубежом. Вот какие рекомендации можно дать на этот счёт.

В каждой стране есть свои таможенные правила, касающиеся перевозки лекарств, причём они могут меняться. В некоторых странах вообще нужны рецепты на любой провозимый медикамент или требуется декларировать все лекарства.

Поэтому, собираясь в поездку, обязательно ознакомьтесь с правилами перевозки лекарств для той страны, куда вы едете, чтобы получить актуальную информацию. Узнать всё можно в турфирме при покупке путёвок, в консульстве страны, в которую собираетесь ехать, на специальных сайтах в интернете.

Это очень важно, так как при обнаружении на таможне запрещённых препаратов пассажиру может грозить не просто штраф, а даже уголовная ответственность и тюремный срок. Всё зависит от строгости законов каждой конкретной страны.

Могут возникнуть проблемы с совершенно привычными для нас лекарствами, которые в нашей стране продаются свободно.

Таможня может не пропустить лекарственные травы и спиртовые настойки, нашатырный спирт, кодеинсодержащие препараты (например, Нурофен плюс, Седалгин, Пенталгин), а также корвалол и его аналоги из-за содержащегося там фенобарбитала. Он запрещён во многих странах. Может вызвать претензии анальгин и некоторые виды антибиотиков.

Нужен рецепт

Если врач прописал препарат с запрещённым к провозу веществом и его нужно принимать постоянно, то это лекарство включаются в таможенную декларацию. Обязательно нужны документы: рецепт, справка от врача с его личной печатью, лучше с переводом на английский или язык той страны, куда вы едете. Документы должны быть заверены у нотариуса. Также стоит сохранить чек из аптеки, подтверждающий легальное приобретение.

Дополнительные рекомендации

1. Самая главная проблема за границей – это языковой барьер. Поэтому заранее с помощью онлайн-переводчика переведите и запишите короткие фразы для описания симптомов, которые могут возникнуть. Получится небольшой словарик, облегчающий общение с медперсоналом или фармацевтом. Также можно перевести заранее названия необходимых лекарств.

2. Имейте в виду, что очень многие лекарства за границей продаются только по рецепту. Поэтому лекарства для постоянного применения лучше брать с небольшим запасом на непредвиденный случай. Сколько упаковок можно провезти с собой, уточните до поездки.

3. Если будет нужно докупить лекарство, проще будет это сделать, зная не только торговое наименование, но и действующее вещество. Ведь в другой стране этот препарат может называться иначе. Действующее вещество всегда указывается в инструкции, а также его можно найти в интернете.

Если у вас есть рецепт от российского врача, то название действующего вещества должно быть написано на латыни.

Собирая аптечку для заграничной поездки, нужно учитывать специфику страны. В большинстве тропических мест велик риск подхватить тяжёлую инфекцию: малярию, какой-нибудь вид лихорадки, брюшной тиф, холеру, чуму, менингококк.

Для того чтобы быть уверенным в своей безопасности нужно посетить врача-ифекциониста, узнать о возможных рисках, заранее сделать необходимые прививки.

Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru

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