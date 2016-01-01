Список лекарств для домашней аптечки: работа над ошибками

О том, как должен выглядеть список лекарств для домашней аптечки вроде бы известно всем, да и написано об этом более чем достаточно. Но на самом деле при формировании аптечки для дома часто допускаются ошибки. О том, что это за ошибки и как их избежать рассказывает сайт "Мои года" (moi-goda.ru).

Домашняя аптечка

В аптечке для дома должны быть средства для оказания первой помощи

Первая ошибка: аптечка для дома – склад случайных лекарств

Часто домашняя аптечка формируется стихийно – это просто склад остатков когда-то приобретенных лекарств, и так, к сожалению, выглядит большинство аптечек, хранящихся дома. При этом там нет того, что действительно необходимо.

Чтобы решить эту проблему, надо сначала понять, зачем вообще нужна домашняя аптечка?

Домашняя аптечка для человека, проживающего в городе, должна быть в первую очередь рассчитана на ситуации, когда помощь требуется немедленно и её можно и нужно оказать самостоятельно. Это бытовые травмы, аллергия, внезапная боль, простуда, повышение температуры, расстройство пищеварения. В остальных случаях можно сходить в ближайшую аптеку, вызвать скорую помощь или доехать до больницы самостоятельно.

Специалисты советуют разделить аптечку на две части: то, что нужно для неотложной помощи и всё остальное.

В аптечку для первой помощи войдут средства для лечения бытовых травм. Ведь порезы, ожоги и ушибы – это то, что может случиться неожиданно и с кем угодно.

Почему так важно, чтобы всё необходимое хранились в доступном месте? Представьте себе ситуацию: кто-то из домочадцев порезался и бегает по квартире, размахивая травмированным пальцем, в поисках бинта... А ведь глубина пореза может быть разной и кровь надо чем-то остановить. Поэтому аптечку для первой помощи нужно держать в таком месте, куда можно добраться легко даже одной рукой.

В аптечке для первой помощи могут храниться:

Перчатки стерильные

Бинты стерильные и нестерильные

Стерильные салфетки

Вата

Антисептики, можно в виде спрея

Йод – только для обработки краёв раны

Трубчатый и эластичный бинт

Набор лейкопластырей

Ножницы, пинцет.

Вторая ошибка: недостаток знаний и навыков

Даже если у вас хранится целый запас перевязочных материалов, но вы не знаете как правильно обработать рану, то ничего не поможет. То же касается и лекарственных препаратов: держите дома только известные вам медикаменты.

Помним!

Рану после остановки кровотечения промывают под струей проточной воды, потом мыльным раствором, после обрабатывают антисептиком. Затем накладывают салфетку, пропитанную хлоргексидином, мирамистином или перекисью водорода и забинтовывают. Никакие спиртовые растворы нельзя лить на рану.

Ожоги - тоже частая проблема в домашних условиях. Поэтому средство против ожогов просто необходимо. Желательно, чтобы это был спрей, так как его удобнее наносить на повреждённое место.

Не забываем!

Термический ожог первой и второй степени нужно сначала охладить – то есть подставить под струю холодной, но не ледяной воды на 15 минут, это предотвратит повреждение глубоких слоёв тканей и частично обезболит. И уже потом залить противоожоговым средством (пеной).

Третья ошибка при формировании домашней аптечки – закупки «на всякий случай»

Важно понимать, что ни один серьёзный специалист заочно не скажет, какие препараты подойдут именно вам. Поэтому, покупая лекарства, следуйте врачебным рекомендациям. Ведь даже привычные безрецептурные медикаменты имеют свои противопоказания.

Базовый набор лекарств для домашней аптечки выглядит так:

• жаропонижающие

• обезболивающие

• спазмолитики

• противоаллергические

• препараты для улучшения пищеварения

• средства против диареи и прочих желудочно-кишечных проблем

• сосудосуживающие капли в нос

Важно!

Если в доме есть люди, страдающие любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, то стоит знать о первых признаках инсульта, инфаркта и уметь оказать первую помощь в этих случаях до приезда скорой.

При сердечном приступе давать больному корвалол и валидол – потеря времени, которая может обернуться катастрофой. Необходим нитроглицерин и аспирин.

Не стоит держать в домашней аптечке лекарства «на всякий случай», приобретённые по совету знакомых, родственников или советчиков из интернета, далёких от медицины.

Врачи не устают предупреждать о том, что не надо закупать впрок противовирусные препараты и антибиотики и, тем более, использовать их без назначения врача при каждом удобном случае. В городе спокойно можно дождаться медицинской помощи, за сутки без антибиотиков ничего не произойдет. А бесконтрольное их употребление может привести к тяжелой аллергии или устойчивости к антибактериальному препарату.

Четвёртая ошибка: неправильное хранение домашней аптечки

Если даже в аптечке есть все необходимое, но домочадцы не знают, где и что находится, то воспользоваться имеющимися лекарствами будет невозможно. Поэтому все, кто живёт в доме, должны точно знать, где лежит аптечка и как применять те или иные средства. Если в дом приходит кто-то ещё: няня, сиделка, социальный работник и так далее, они тоже должны быть в курсе, где хранятся медикаменты.

Если аптечка не требуется долгое время – это прекрасно, значит всё в порядке, но это не исключает периодическую проверку медикаментов и обновление запасов. Иначе в самый ответственный момент обнаружится, что бинт закончился, йод испарился, а жаропонижающие таблетки давно просрочены.

Дополнительные рекомендации

Если в доме есть дети, то детские лекарства должны быть в доме непременно – в детских дозировках и детских лекарственных формах: в виде свечей и сиропов. И хранятся эти препараты отдельно от взрослых.

Напоминаем: многие взрослые лекарства опасны для детей!

Алёна Книжник, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru