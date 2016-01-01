Домашняя аптечка: как хранить лекарства в домашних условиях

Домашняя аптечка – это то, что есть практически в каждой семье. Конечно, набор лекарств в ней может быть разным.

Как выглядит такая аптечка? Это может быть шкафчик в ванной, специальный контейнер с крышкой, но часто аптечкой служит картонная коробка, в которой вперемешку лежат таблетки. А что-то из домашних лекарственных запасов хранится на полке в холодильнике.

Но правильно ли это? Как на самом деле нужно хранить лекарства?

Инструкция к лекарству – что там написано?



Наверняка все знают, что в аптеках препараты хранятся в специальных условиях, с соблюдением температуры, влажности и освещённости.

Вот такое хранение лекарств - не самая лучшая идея

Вопрос в том, насколько эти правила хранения лекарств мы соблюдаем в домашних условиях.

А ведь срок хранения лекарств указан именно в расчёте на оптимальные условия. Если они не соблюдаются, препарат просто «не доживёт» до этого срока.

Действующие вещества могут разложиться под действием света или высокой температуры, вступить в химические реакции между собой, улетучиться в воздух из плохо закрытого пузырька. В лучшем случае они потеряют лечебные свойства, в худшем эффект будет непредсказуемым.

Результат: угроза здоровью и выброшенные деньги.

Поэтому, купив препарат, нужно почитать инструкцию к лекарству. Там всегда указаны условия хранения.

Кстати, сами инструкции к лекарствам нужно сохранять вместе с упаковкой препарата, даже если врач дал свои указания по применению лекарства или вы его принимаете уже давно.

Может нужно будет уточнить дозировку, узнать про побочные эффекты или просто лекарство понадобится кому-то из членов семьи, кто ранее его не принимал.

Практические любые лекарства не переносят замораживание и сильную жару. Многим противопоказана повышенная влажность.



Большинство таблеток, капсул и аэрозолей хранят в сухом, защищённом от света месте при комнатной температуре.

Температура

В инструкции указывают обычно те температуры, при которых можно хранить лекарства, тогда важно не превышать верхний предел.

Если в инструкции написано:

- хранить при комнатной температуре. Это значит от +15°С до +22 °С. Большинство лекартсв нуждаются именно в этом.

- в прохладном месте – это означает до +15°С , то есть в холодильнике, на полке подальше от морозилки.

- до +5°. Такое лекарство нужно держать на самой ближней к морозилке полке холодильника.

Хранят в холодильнике не только свечи, мази, пластыри, но и некоторые другие препараты.

Кстати, в холодильнике повышенная влажность, поэтому то, что там хранится должно быть в герметичной упаковке: пластмассовом контейнере или полиэтиленовом пакете.

Кухня - тоже не лучшее место для лекарств, особенно шкафы рядом с плитой. Там нестабильная температура, да и влажность может быть повышенной.

Освещение

«Хранить в защищённом от света месте».

Такую фразу можно встретить почти на любой упаковке с лекарством.

Свет – серьёзный повреждающий фактор для лекарств, но есть такие, которые нужно защищать от света дополнительно, так как они разлагаются на свету. Это могут быть растворы, сиропы и таблетки. Как правило, они расфасованы в бутылки тёмного стекла и в непрозрачные блистеры, например, из фольги.

Влажность воздуха

Безопаснее всего все лекарства хранить в сухом помещении. Но особенно чувствительны к влаге порошки, таблетки в бумажных упаковках, капсулы, перевязочные материалы, пластыри.

Такие лекарства нельзя хранить в ванной или в других местах с повышенной влажностью.

Что еще важно знать о хранении лекарств?



Все лекарства нужно хранить только в оригинальной упаковке. Ничего никуда не переливать и не пересыпать.

Почему?

Во-первых, это опасно. Ведь даже тот, кто сам перелил лекарство в другую тару, может об этом забыть и перепутать препараты. Многие таблетки похожи между собой, как вспомнить, что именно насыпано в этот пузырёк?

Во-вторых, заводская упаковка сделана с учётом условий хранения именно этого препарата.

Теперь более подробно об отдельных категориях лекарств и медицинских изделий.

Резиновые изделия: пузыри для льда, грелки, жгуты, клизмы нужно просушивать после использования и хранить в сухом месте, защищенном от света.

Лекарственные травы лучше всего хранить в бумажных пакетах или картонных коробках или мешочках из ткани в сухом тёмном месте.

Таблетки, упакованные в коробку, лучше хранить именно в ней, с инструкцией внутри. Так блистеры будут целее, да и надписи на коробке читаются лучше. Надписи на блистерах стираются, и не всегда потом можно разобрать, что это за препарат и какой у него срок годности.

Многие препараты способны испаряться, высыхать или окисляться от взаимодействия с воздухом. Поэтому все флаконы и коробки всегда как следует закрывайте после использования.

Отдельно стоит сказать о тех лекарствах, которые изготовлены на заказ в аптеке. Это обычно порошки, мази, свечи, настои, капли и микстуры.

Эти препараты портятся быстро, особенно те, что изготовлены на водной основе.

В этом случае срок хранения исчисляется днями. Поэтому запасать их бессмысленно.

Не подлежат хранению в общей домашней аптечке сильнодействующие препараты, выписанные по рецепту конкретному больному. Речь идёт, например, о сильных обезболивающих, наркотических препаратах, антидепрессантах, психотропных средствах.

Такие лекарства гораздо безопаснее хранить отдельно.

Также отдельно от остальных лекарств и обязательно в плотно закрытой упаковке хранят красящие, сильно пахнущие и летучие вещества. К ним относятся зелёнка, марганцовка, йод.

Йод очень летуч и просачивается даже через закрытую крышку, особенно под действием тепла. Поэтому он может окрасить и пропитать своим запахом все соседние лекарства.

Помните, что не только лекарства, но и другие медицинские изделия имеют свой срок годности. Например, стерильные шприцы, бинты и прочее. По истечении срока упаковка может потерять герметичность и изделие уже не будет стерильным.

Важно понимать, что на упаковке указывается срок годности не открытого лекарственного средства.

После открытия, например, глазных капель, срок хранения исчисляется в лучшем случае несколькими неделями.

А всем знакомая перекись водорода разлагается при контакте с воздухом и теряет свои свойства. Поэтому если открытая бутылочка стоит в шкафу больше месяца, можно её смело выбрасывать.

Следовательно, хорошее место для хранения лекарств дома - это закрывающийся шкаф, ящик или контейнер с крышкой в спальне или гостиной.

Порядок в домашней аптечке



Домашняя аптечка должна храниться в доступном месте, чтобы поиск лекарств не доставлял проблем. Но не на виду.

Никогда не храните и не используйте лекарства с истекшим сроком годности.

Не используйте лекарство, если не можете разобрать надпись на упаковке.

Выбрасывайте лекарства, которые изменили свой цвет, запах, структуру, консистенцию.

Рекомендуется проводить ревизию лекарственных запасов раз в полгода.

При покупке препаратов надо посмотреть не подходит ли срок годности к концу. Это важно, если вы не собираетесь принимать лекарство прямо сейчас.

Полезно иметь список медикаментов в домашней аптечке

Хорошо, если средства для наружного и внутреннего приема будут разделены

Нельзя выбрасывать лекарства в канализацию. Это прямое загрязнение окружающей среды химикатами.