Отдых с внуками: не забудьте про детскую аптечку

Отдыхать с ребёнком часто отправляются не мамы и папы, а бабушки и дедушки. Это может быть просто поездка на дачу, а может и более дальнее путешествие, на юг нашей страны или за границу.

Советы о том, как правильно собрать аптечку в дорогу и чем укомплектовать дачную аптечку уже опубликованы на сайте МГ. В этой статье рассказывается, что нужно учитывать при сборе аптечки, если с вами на отдых едет ребёнок.

Аптечка для ребёнка: что нужно знать?

Аптечку для ребёнка в путешествие надо собирать отдельно от взрослой

Конечно, чаще ребёнка на отдых собирают родители, они же занимаются аптечкой. Но бабушки и дедушки должны точно знать, что там лежит и как этим пользоваться.

Первое

Лучший и самый надёжный вариант для формирования детской аптечки для путешествий – перед поездкой пойти к педиатру и попросить его составить список необходимых препаратов с нужными дозировками, которые подойдут именно вашему ребёнку. Собирать аптечку нужно с учётом особенностей региона, где вы будете отдыхать.

Второе

Если вы едете отдыхать с ребёнком, детская аптечка должна быть собрана отдельно от взрослой. Хранить её тоже нужно отдельно. Большинство «взрослых» препаратов не подходят детям и вопрос не только в дозировке. Сохраните все инструкции к лекарствам – вдруг понадобится что-то проверить.

Третье

Нужно досконально записать всё, что касается здоровья ребёнка. Также записать (а не пытаться запомнить) рекомендации на разные ситуации: что делать, например, в случае отравления, какие давать лекарства, в какой дозе и последовательности.

Перед тем как давать ребёнку лекарство, убедитесь в правильности дозировки, даже если приходится действовать в спешке.

Четвёртое

Помните, что любая аптечка рассчитана на оказание первой помощи, не более. А у ребёнка все заболевания могут развиваться быстрее, чем у взрослого. Поэтому если принятые меры не дают эффекта, то нужно немедленно обращаться к врачу.

Пятое

Нужно иметь при себе все важные телефоны и адреса: педиатра, ближайшей больницы. Также надо заранее узнать, куда и как обратиться за помощью в случае необходимости. Особенно если вы отдыхаете вдали от дома.

Если вы едете за границу с ребёнком – не экономьте на медицинской страховке. Заранее соберите информацию о том регионе, куда собираетесь ехать, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Шестое

Если поездка дальняя, то все медикаменты нужно брать в максимально удобной форме, избегать стеклянных ёмкостей. Внимательно посмотрите сроки годности и условия хранения лекарств, возможно, понадобится термосумка.

Что должно быть в детской аптечке

Что нужно обязательно положить в детскую аптечку?

Сразу оговоримся, что речь не идёт о совсем маленьких детях. Для них требуется свой набор препаратов и медицинских приспособлений.

Как правило, детские проблемы со здоровьем, на которые обычно рассчитывается аптечка делятся на несколько групп: лёгкие травмы (порезы, ссадины, растяжения), желудочно-кишечные проблемы не тяжёлого характера, простудные заболевания, аллергия, последствия пребывания на солнце и укусы насекомых.

Убедитесь, что у вас есть всё на случай травмы: перевязочные материалы, в том числе стерильные бинты и салфетки, вата, антисептики (лучше без спирта), пластыри, ранозаживляющие мази, средство от ушибов, гемостатическая губка.

СРЕДСТВА ОТ ЖАРА И БОЛИ



Свечи действуют быстрее и удобны, если малыш не может проглотить лекарство из-за тошноты или рвоты.

Не забываем! Жаропонижающие должны быть только на основе парацетомола. Аспирин детям до 12 лет противопоказан.

ПРЕПАРАТЫ ПРИ ПРОБЛЕМАХ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ

Марганцовка и активированный уголь – старые, но далеко не лучшие способы лечить у ребёнка расстройство желудка.

Кристаллы марганцевокислового калия плохо растворяются, рассчитать концентрацию трудно и можно обжечь слизистые. Что касается угля – есть более эффективные и простые для приёма адсорбенты.

Педиатр может посоветовать пробиотики для улучшения состояния кишечной микрофлоры. Их можно использовать после выздоровления и для профилактики перед поездкой.

Электролитный порошок для приготовления раствора необходим в случае кишечного расстройства для восстановления водно-солевого баланса. В отличие от взрослых, дети гораздо сильнее подвержены обезвоживанию, а при рвоте и поносе это может случиться быстро. Обезвоживание крайне опасно для ребёнка, особенно маленького, а вода не восполняет потерю солей. Поэтому пакетики «Регидрона» или другого подобного средства нужны обязательно. Если регидратирующего порошка всё же не оказалось, можно приготовить что-то подобное в домашних условиях: в стакане кипячёной воды растворить 1 столовую ложку сахара и ¾ столовой ложки соли.

Поить ребёнка в случае поноса или рвоты нужно маленькими порциями: от 1 до 3 чайных ложек каждые 30 минут.

Важно понимать, что рвота и диарея могут быть признаками кишечной инфекции или серьёзного отравления. В таких случаях без врача не обойтись.

АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ



Обязательно, даже если склонности к аллергии не наблюдается. Но таких лекарств множество, у каждого свои возрастные ограничения. Что-то можно давать с месячного возраста, а что-то только с года и позже. Следует учитывать и побочные эффекты, и противопоказания. Поэтому возьмите то, что посоветует педиатр. Кстати, избыток солнца тоже может вызвать аллергическую реакцию.

Стоит запастись лекарствами на случай простуды, каплями в нос.

Купание может спровоцировать отит, а боль в ушах дети переносят тяжело, поэтому возьмите ушные капли, которые посоветует педиатр.

РЕПЕЛЛЕНТЫ

Следует помнить, что все химические средства от насекомых токсичны в той или иной мере. Поэтому для детей используются только средства с надписью «Детский», там гораздо меньше доза действующего вещества.

Нельзя распылять репеллент около рта, ушей, глаз, в местах повреждений кожи и наносить под одежду.

Обязательно смывать репеллент с тела в конце дня и стирать одежду.

Химические репелленты разрешены только с 2-3 лет, состав при этом у них почти одинаков, независимо от фирмы-производителя. Поэтому малышей нужно защищать с помощью растительных репеллентов в виде браслетов, наклеек. Также подойдут сеток и эфирных масел, которые отпугивают комаров. Для детей наиболее безопасны гвоздика и лаванда.

Нельзя наносить эфирное масло прямо на кожу, нужно смешать его с кремом и предварительно проверить на маленьком участке кожи, нет ли раздражения.

Помните! Эфирные масла могут быть опасны для детей-аллергиков.

Снять зуд от укусов можно с помощью содового раствора, бальзама «Звёздочка» и специальных кремов.

Если вы не собираетесь с ребёнком путешествовать в джунглях, тайге, горах и прочих местах вдали от врачей, аптек и цивилизации, то не стоит брать с собой сильнодействующие препараты и антибиотики. Это всё должен назначать врач.

СРЕДСТВА ОТ СОЛНЦА

Времена, когда единственным и достаточным средством от солнца была панамка, к сожалению, закончились. Сейчас солнечная активность гораздо выше, а уж на отдыхе в тропиках без защиты никак не обойтись.

Помните, детям до 6 месяцев вообще вредно быть на солнце. Более старшим детям нужно соблюдать определённые правила, чтобы избежать не только ожогов, но и перегрева:

- нужно находиться в тени в самые жаркие часы

- на солнце выходить только с нанесённым на кожу средством от загара: детским и соответствующим возрасту.

-пить больше воды

-если ребёнок много купается, пусть делает это в футболке – ведь инсоляция около воды гораздо выше. И тогда не придётся постоянно обновлять слой солнцезащитного средства.

Кстати. Даже если солнцезащитный крем водостойкий, то его всё равно нужно обновлять.

Солнечные ожоги у ребёнка не стоит лечить народными средствами, есть эффективные препараты от ожогов.

Внимание! В случае если повреждения занимают большую площадь, на коже появились волдыри, у ребёнка поднялась температура – обращайтесь в больницу.

Как выбрать солнцезащитное средство для ребёнка?

Для ребёнка нужны кремы с фактором защиты не менее 30.

Нужно соблюдать возрастные ограничения. Если этого не сделать, можно получить раздражение или аллергическую реакцию.

Кроме необходимых лекарств нужно взять электронный термометр, влажные салфетки, ножницы.

Ещё несколько советов от специалистов по поводу путешествий с детьми

Акклиматизация. Её никто не отменял. Она тем труднее, чем младше ребёнок и чем чаще он болел в течение года. Это нужно учитывать, выбирая место для поездки. Естественно, сильная перемена климата, например, из зимы в тропики, требует больше времени на привыкание. На это может уйти несколько дней. Но акклиматизация – это не болезнь, а нормальный процесс. Всё решается просто: не торопитесь.

Надо дать ребёнку время на адаптацию, учитывая смену часовых поясов. Одевать его по погоде, не кормить через силу, давать побольше пить.

Новая пища. Конечно, хочется, чтобы ребёнок поел вкусных и полезных фруктов. Но по поводу любой новой пищи есть правило: за один раз – что-то одно. Это позволит избежать расстройства пищеварения, которое у детей очень часто случается именно в связи с перееданием. Кроме того, если вдруг возникнет аллергия, будет проще понять причину.

Кстати, дарами со своего сада-огорода тоже нужно кормить маленьких детей с осторожностью, начиная с небольших порций.

Сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru

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