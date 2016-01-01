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Отдых с внуками: не забудьте про детскую аптечку
|Алёна Книжник, "Мои года"
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Отдыхать с ребёнком часто отправляются не мамы и папы, а бабушки и дедушки. Это может быть просто поездка на дачу, а может и более дальнее путешествие, на юг нашей страны или за границу.
Аптечка для ребёнка: что нужно знать?
Аптечку для ребёнка в путешествие надо собирать отдельно от взрослой
Конечно, чаще ребёнка на отдых собирают родители, они же занимаются аптечкой. Но бабушки и дедушки должны точно знать, что там лежит и как этим пользоваться.
Первое
Лучший и самый надёжный вариант для формирования детской аптечки для путешествий – перед поездкой пойти к педиатру и попросить его составить список необходимых препаратов с нужными дозировками, которые подойдут именно вашему ребёнку. Собирать аптечку нужно с учётом особенностей региона, где вы будете отдыхать.
Второе
Если вы едете отдыхать с ребёнком, детская аптечка должна быть собрана отдельно от взрослой. Хранить её тоже нужно отдельно. Большинство «взрослых» препаратов не подходят детям и вопрос не только в дозировке. Сохраните все инструкции к лекарствам – вдруг понадобится что-то проверить.
Третье
Нужно досконально записать всё, что касается здоровья ребёнка. Также записать (а не пытаться запомнить) рекомендации на разные ситуации: что делать, например, в случае отравления, какие давать лекарства, в какой дозе и последовательности.
Четвёртое
Помните, что любая аптечка рассчитана на оказание первой помощи, не более. А у ребёнка все заболевания могут развиваться быстрее, чем у взрослого. Поэтому если принятые меры не дают эффекта, то нужно немедленно обращаться к врачу.
Пятое
Нужно иметь при себе все важные телефоны и адреса: педиатра, ближайшей больницы. Также надо заранее узнать, куда и как обратиться за помощью в случае необходимости. Особенно если вы отдыхаете вдали от дома.
Шестое
Если поездка дальняя, то все медикаменты нужно брать в максимально удобной форме, избегать стеклянных ёмкостей. Внимательно посмотрите сроки годности и условия хранения лекарств, возможно, понадобится термосумка.
Что должно быть в детской аптечке
Что нужно обязательно положить в детскую аптечку?
Сразу оговоримся, что речь не идёт о совсем маленьких детях. Для них требуется свой набор препаратов и медицинских приспособлений.
Как правило, детские проблемы со здоровьем, на которые обычно рассчитывается аптечка делятся на несколько групп: лёгкие травмы (порезы, ссадины, растяжения), желудочно-кишечные проблемы не тяжёлого характера, простудные заболевания, аллергия, последствия пребывания на солнце и укусы насекомых.
Убедитесь, что у вас есть всё на случай травмы: перевязочные материалы, в том числе стерильные бинты и салфетки, вата, антисептики (лучше без спирта), пластыри, ранозаживляющие мази, средство от ушибов, гемостатическая губка.
СРЕДСТВА ОТ ЖАРА И БОЛИ
Свечи действуют быстрее и удобны, если малыш не может проглотить лекарство из-за тошноты или рвоты.
ПРЕПАРАТЫ ПРИ ПРОБЛЕМАХ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ
Марганцовка и активированный уголь – старые, но далеко не лучшие способы лечить у ребёнка расстройство желудка.
Кристаллы марганцевокислового калия плохо растворяются, рассчитать концентрацию трудно и можно обжечь слизистые. Что касается угля – есть более эффективные и простые для приёма адсорбенты.
Педиатр может посоветовать пробиотики для улучшения состояния кишечной микрофлоры. Их можно использовать после выздоровления и для профилактики перед поездкой.
Электролитный порошок для приготовления раствора необходим в случае кишечного расстройства для восстановления водно-солевого баланса. В отличие от взрослых, дети гораздо сильнее подвержены обезвоживанию, а при рвоте и поносе это может случиться быстро. Обезвоживание крайне опасно для ребёнка, особенно маленького, а вода не восполняет потерю солей. Поэтому пакетики «Регидрона» или другого подобного средства нужны обязательно. Если регидратирующего порошка всё же не оказалось, можно приготовить что-то подобное в домашних условиях: в стакане кипячёной воды растворить 1 столовую ложку сахара и ¾ столовой ложки соли.
Важно понимать, что рвота и диарея могут быть признаками кишечной инфекции или серьёзного отравления. В таких случаях без врача не обойтись.
АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Обязательно, даже если склонности к аллергии не наблюдается. Но таких лекарств множество, у каждого свои возрастные ограничения. Что-то можно давать с месячного возраста, а что-то только с года и позже. Следует учитывать и побочные эффекты, и противопоказания. Поэтому возьмите то, что посоветует педиатр. Кстати, избыток солнца тоже может вызвать аллергическую реакцию.
Стоит запастись лекарствами на случай простуды, каплями в нос.
РЕПЕЛЛЕНТЫ
Следует помнить, что все химические средства от насекомых токсичны в той или иной мере. Поэтому для детей используются только средства с надписью «Детский», там гораздо меньше доза действующего вещества.
Снять зуд от укусов можно с помощью содового раствора, бальзама «Звёздочка» и специальных кремов.
Если вы не собираетесь с ребёнком путешествовать в джунглях, тайге, горах и прочих местах вдали от врачей, аптек и цивилизации, то не стоит брать с собой сильнодействующие препараты и антибиотики. Это всё должен назначать врач.
СРЕДСТВА ОТ СОЛНЦА
Времена, когда единственным и достаточным средством от солнца была панамка, к сожалению, закончились. Сейчас солнечная активность гораздо выше, а уж на отдыхе в тропиках без защиты никак не обойтись.
Помните, детям до 6 месяцев вообще вредно быть на солнце. Более старшим детям нужно соблюдать определённые правила, чтобы избежать не только ожогов, но и перегрева:
- нужно находиться в тени в самые жаркие часы
- на солнце выходить только с нанесённым на кожу средством от загара: детским и соответствующим возрасту.
-пить больше воды
-если ребёнок много купается, пусть делает это в футболке – ведь инсоляция около воды гораздо выше. И тогда не придётся постоянно обновлять слой солнцезащитного средства.
Кстати. Даже если солнцезащитный крем водостойкий, то его всё равно нужно обновлять.
Солнечные ожоги у ребёнка не стоит лечить народными средствами, есть эффективные препараты от ожогов.
Внимание! В случае если повреждения занимают большую площадь, на коже появились волдыри, у ребёнка поднялась температура – обращайтесь в больницу.
Как выбрать солнцезащитное средство для ребёнка?
Кроме необходимых лекарств нужно взять электронный термометр, влажные салфетки, ножницы.
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