Инструкции к лекарствам - читаем правильно

Инструкции к лекарствам – не слишком лёгкое чтение, особенно для людей без специального образования. Именно поэтому лекарства принимают очень многие, а инструкции читают единицы.

А часто сразу выбрасывают, прочтя в лучшем случае про «по таблетке 2 раза в день». Но здоровье у нас одно, а врачи тоже люди, иногда ошибаются или что-то забывают. Поэтому в этой статье сайт "Мои года" (moi-goda.ru) расскажет о том, как читать инструкции к лекарствам, чтобы, по крайней мере, понимать, о чем стоит спросить врача и на что обратить его внимание.

Инструкция к лекарству



Читайте инструкции к лекарствам и не стесняйтесь задавать вопросы врачу, если вам что-то непонятно!

В инструкции всегда указано торговое название препарата и действующее вещество, одно или несколько, а также вспомогательные ингредиенты. Они не оказывают лечебного действия, но обеспечивают лекарству определенный вкус и форму придают некоторые дополнительные свойства.

Медикаменты с одним и тем же действующим веществом выпускаются фармкомпаниями под разными торговыми наименованиями. Поэтому, зная название действующего вещества, можно сориентироваться во всём многообразии лекарств и найти аналог нужного препарата. Это может пригодиться, если нужно купить лекарство за рубежом, подобрать лекарство подешевле или то, которое имеет другие вспомогательные вещества в своем составе.

Фармакологическое действие лекарств

В каждой аннотации к препарату есть разделы под названием «Фармакокинетика» и «Фармакодинамика». Строго говоря, они предназначены для врачей и если у человека не соответствующего образования, он вряд ли до конца разберётся, что там написано. Но кое-какую ценную информацию всё же получить можно. Собственно, именно от фармакологического действия лекартсва зависит остальное: применение, противопоказания и возможные побочные эффекты.

Фармакокинетика описывает путь, который препарат проходит по организму. С какой скоростью всасывается и когда начинает действовать. Где и как оно расщепляется, и, наконец, каким путем и в каком виде выводится наружу.

Путей выведения может быть несколько: почки, печень, лёгкие.

Обычно в этом же разделе указывают тот период времени, через который вещество покинет организм. На этой информации основывается частота приёма лекарств. Поэтому если в инструкции написано, например, три раза в день, то это не просто так. И если нарушать правила приёма, то концентрация лекарства в организме не будет достаточной.

Фармакодинамика поведает о том, что происходит с лекарством в теле. Ведь это химическое вещество и оно с чем-то связывается и где-то накапливается. А от того, куда именно и как попадает препарат и зависит успешность лечения.

Всё это очень важная информация, зная которую, врач может выбрать подходящее лекарство. Ведь если надо лечить пневмонию, то нет смысла назначать антибиотик, который будет накапливаться, например, в костной ткани.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Это, на первый взгляд, самая простая и понятная часть инструкции, но даже тут есть то, на что стоит обратить внимание. А именно:

До еды – значит за 15-20 минут

После еды – через 15-20 минут

Натощак - за 30-60 минут до завтрака.

Перед сном - обычно за 30 минут до сна

Дозы в инструкции стандартные, они могут и должны меняться и подбираться индивидуально, в зависимости от состояния пациента.

Побочные эффекты



Один из самых «страшных» пунктов – побочные эффекты. Некоторые врачи не советуют даже заглядывать туда. В принципе, определенный резон в этом есть: эффект внушения существует и особо впечатлительные люди могут получить то, что прочитали или просто от страха прекратят лечиться. Поэтому лучше всего поговорить об этом с врачом. Хотя бы для того, чтобы понимать, что делать если какие-то побочные эффекты наступят и насколько они опасны.

Например, если вы пьёте антибиотики и они вам необходимы, то расстройство желудка придётся потерпеть и врач расскажет, как с этим справиться, а вот сыпь на коже – повод тут же прекратить лечение и заменить препарат. Неплохо если врач объяснит, в каких случаях и при каких дозировках вероятно наступление побочных эффектов.

Но следует понимать, что чем больше побочных эффектов перечислено, тем больше изучен препарат, а вот если их нет, то значит про этот медикамент известно не слишком много. А побочные действия могут проявиться спустя годы.

Фармкомпании скрупулёзно составляют список всех побочных эффектов, даже тех, которые встречаются крайне редко, чтобы избежать судебных исков.

Кстати, побочные эффекты бывают разные. Первые связаны с фармакологическим действием лекарства. То есть, когда оно попадает в организм, то оказывает свое влияние не только на то место, для которого предназначено, но и на другие органы и системы, где идут похожие химические реакции.

Отсюда, например, всем известный побочный эффект препаратов, которые продаются без рецепта и применяются при самых разных видах недомоганий. Речь идёт о кетанове, аспирине и прочих нестероидных противовоспалительных. Все они подавляют воспаление и снимают боль, но тот же механизм действия, который позволяет им это делать, нарушает кровообращение в стенках желудка. Поэтому побочным эффектом их приема может быть язва.

Аллергия – тоже разновидность побочного действия препарата.

Любые лекарства могут вызывать аллергию, это факт. Поэтому, чтобы избежать подобного, особенно если аллергия уже была, нужно внимательно читать состав медикамента, включая вспомогательные вещества.

Например, если у вас аллергия на шоколад, то свечи, в составе которых есть масло какао, вам не подойдут

Если когда-то была аллергия на пенициллин, то все препараты этой группы антибиотиков лучше не применять. Поэтому не забудьте предупредить врача о своей аллергии. А если вы почему-то решили принимать антибиотики самостоятельно, то прочитайте название действующего вещества. Различные сиропы могут содержать вкусовые добавки, которыми тоже надо поинтересоваться.

Побочное действие может возникнуть из-за передозировки препарата, причём это не только тот случай, когда кто-то съедает больше таблеток, чем нужно.

Передозировка может возникнуть случайно, когда лекарство накапливается в организме в токсической дозе. Почему это происходит и как это предотвратить?

В этом как раз поможет раздел фармакокинетики где пишут как препарат выводится из организма. Если через почки, то этот орган должен работать хорошо, иначе он не справится с выведением лекарства и есть риск передозировки. Если через печень – то же самое. Вспомните, нет ли у вас проблем с печенью и желчевыводящими путями. Если есть – скажите врачу, возможно, придется снизить дозу препарата или лучше заменить его на другой. Естественно, серьёзность этих проблем тоже имеет значение.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Тут всё ясно – в этой части инструкции перечислены случаи, при которых все побочные эффекты от препарата наступят с наибольшей вероятностью и вред от приёма может быть гораздо выше пользы. Раздел этот нужно изучить если у вас есть какие-то заболевания и/или вы принимаете ещё какие то лекарства. И в случае необходимости сказать об этом врачу.

Противопоказания есть абсолютно у всех лекарств, даже тех, которые считаются "простыми", привычными и потому безвредными. Простой пример: сосудосуживающие капли при насморке используют очень многие люди без всякой консультации с врачом и редко утруждаются чтением инструкции. А между тем, эти капли противопоказаны при гипертонии, тахикардии, гиперфункции щитовидной железы, глаукоме и некоторых других заболеваниях.



Также важно изучить раздел под названием «Лекарственное взаимодействие». Особенно, если вы уже принимаете какие-то препараты.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Этот пункт тоже нужно читать внимательно, особенно если вы купили препарат сами. Ну или если врач ничего не сказал про это. В разделе указаны ситуации, заболевания или состояния, когда препарат может быть небезопасным. Самый простой пример: работа, требующая повышенного внимания, вождение автомобиля, кормление грудью не сочетаются с приёмом некоторых медикаментов.

Алёна Книжник, сайт для пенсионеров «Мои года», moi-goda.ru

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