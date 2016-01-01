Как собрать аптечку для дачи

Сегодня мы поговорим о дачной жизни. Точнее о том, как сделать её более безопасной с помощью правильно собранной дачной аптечки.

К дачной аптечке, наверное, стоит наверное отнестись даже более ответственно, чем к домашней.

Дачная аптечка

Учимся собирать дачную аптечку!

В городе можно добежать до аптеки практически в любое время, да и скорая приедет быстро. На даче же всё сложнее: аптечный пункт в садоводстве – редкость, а врачебная помощь тоже может задержаться. Кроме того, на даче больше шансов получить травму, укус насекомого, расстройство пищеварения, перегреться или обжечься.

Поэтому дачная аптечка всегда должна быть в порядке. И начать нужно с ревизии старых запасов, проверить сроки годности и условия хранения.

Если какие-то лекарства «зимовали» на даче и подвергались перепадам температур, могли замерзнуть или отсыреть, их нужно выбросить, не смотря на сроки годности. Нет никакой гарантии, что эти препараты сохранили свои качества.

Нельзя держать аптечку на веранде, где может быть сыро или жарко, а также вблизи от печки или плиты. А после дачного сезона лучше просто увозить лекарства в город. Более подробно о том, как хранить лекарства в домашних условиях сайт "Мои года" уже рассказывал ранее. Все эти правила в полной мере относятся и к дачной аптечке.

Что должно быть в дачной аптечке

Разбираемся, что должно быть в дачной аптечке

ДОКУМЕНТЫ И ТЕЛЕФОНЫ

• Копии полисов ОМС, документов, удостоверяющих личность, страховка от присасывания клеща (если она у вас есть), телефон медучреждения, которое обслуживает ближайший населённый пункт. Важно знать как, по какому телефону и откуда можно вызвать врача или скорую на дачный участок.



• Если есть хронические больные, желательно иметь копии медицинских документов. Это упростит работу врачам. Лучше иметь в письменном виде сведения о прививках, аллергиях, заболеваниях членов семьи.

Всё это надо хранить в папке вместе с аптечкой. Можно туда же положить деньги на экстренный случай. Может понадобится вызвать такси или купить лекарство.

Экстренную помощь в случае необходимости обязаны оказать и без полиса, но если позже понадобятся перевязки или снятие швов в больнице или травмпункте, полис точно понадобится.

Лекарства для дачной аптечки

В интернете есть огромное количество статей, рекомендующих взять с собой те или иные лекарства «от поноса» или «от головы». На самом деле давать конкретные рекомендации по формированию аптечки сложно, так как любой препарат имеет свои противопоказания. А тех, которые подходят всем попросту не существует.

Поэтому самое правильное – брать с собой только те лекарства, которые назначил или порекомендовал лечащий врач или те, которые вы уже принимали ранее и знаете свою реакцию на них.

Вот с чем можно столкнуться на даче:

ПРОБЛЕМЫ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ

На даче расстройство желудка совсем не редкость. Причин множество: от банальной смены пищи (больше зелени и овощей, богатых клетчаткой) до отравления.

Пригодятся адсорбенты и средства от диареи. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию.

От переедания помогут ферментные препараты, их тоже стоит взять с собой.

Бывают противодиарейные средства с антимикробным действием – что лучше, вам посоветует врач.

Совет.

Имодиум (лоперамид), часто применяемый при поносе, нельзя использовать при отравлениях и кишечных инфекциях. В этом случае прекращение диареи помешает выводу токсинов из организма.

ТРАВМЫ, УШИБЫ, РАСТЯЖЕНИЯ

Это, пожалуй, самая частая дачная проблема и нужно быть во всеоружии. Понадобятся:

Бинты: стерильный и нестерильный

Салфетки стерильные

Эластичный бинт

Жгут кровоостанавливающий. Лучше жгут Альфа, он не травмирует ткани тела и его можно затянуть одной рукой.

Пластыри разные

Обеззараживающие средства для обработки раны: мирамистин, хлоргексидин или перекись водорода.

Мазь рассасывающая, от ушибов. Например, троксевазин

Гель или мазь от мышечных болей

Индивидуальные перевязочные пакеты. Помогут при сильном кровотечении.

Йод в карандаше для обработки краев раны.

Важно! Зелёнку, йод, спиртовые растворы нельзя лить на открытую рану. Они сжигают ткани, в результате рана плохо заживает и может остаться шрам.

Ссадину нужно промыть, края обработать йодом или зелёнкой, сверху наклеить бактерицидный пластырь.

С глубокой раной поступают иначе: её промывают проточной водой, дезинфицируют, затем накладывают на рану салфетку, смоченную хлоргексидином или другим антисептиком, и не туго забинтовывают.

Совет.

В случае любого сильного ушиба лучше сделать рентгеновский снимок, чтобы исключить перелом или трещину.

РАЗНЫЕ ВИДЫ БОЛИ

Конечно, все стараются запастись средствами от боли и это правильно. Лучше взять то, что привычно именно вам.

Важно! Нельзя применять обезболивающие при болях в животе. Это помешает постановке диагноза и может привести к необратимым последствиям.

АЛЛЕРГИЯ

Даже если явных аллергиков среди дачников нет, всё равно антигистаминные препараты лучше иметь при себе. Никто не знает, когда аллергия проявится впервые, например, на укус насекомого или какую-нибудь пыльцу с клумбы или пряность с огорода. Приступ аллергии может протекать не только в виде кожного зуда, но и приступа удушья. Поэтому пригодится антигистаминное средство.

Кстати, стоит запастись и репеллентами от насекомых.

ПРОСТУДА

Простыть в жару бывает даже проще: купание, сквозняк, холодная вода и вот, пожалуйста: горло болит, из носа течёт.

• Жаропонижающее – то, которым уже пользовались ранее.

• Сосудосуживающие капли в нос

• От боли в горле поможет полоскание ромашкой, шалфеем, календулой.

Важно! Антибиотики нужно применять только по назначению врача.

ОЖОГИ СОЛНЕЧНЫЕ И ТЕРМИЧЕСКИЕ

Днём солнце, вечером костёр или шашлыки – всё это риск обжечься. Нужно взять: солнцезащитное средство, спрей от ожогов (например, пантенол) или бальзам «Спасатель». Кстати, этот бальзам – ещё и ранозаживляющее средство.

Помним! Ожоги нельзя мазать маслом, кремом, жиром. Волдыри, которые образуются при ожогах нельзя прокалывать самостоятельно! При ожогах второй степени и выше или ожогах большой площади нужно обратиться к врачу.

ПРОЧЕЕ

Стоит положить в дачную аптечку корвалол (валокардин, валосердин), валидол, настойку валерианы, пустырника или то же в таблетках.

Эти препараты окажут общее успокаивающее действие при стрессах, возбуждении, тревоге, успокоят сердцебиение.

Не забывайте! Корвалол и валидол не помогут при сердечном приступе.

ЧТО ЕЩЁ ДОЛЖНО БЫТЬ В ДАЧНОЙ АПТЕЧКЕ?

1. Термометр, желательно не ртутный.

2. При необходимости тонометр

3. Пипетки с тупым концом

4. Острые ножницы, чтобы быстро отрезать бинт или лейкопластырь

5. Стерильные перчатки. Необходимы для обработки раны: чтобы не занести инфекцию и самому не заразиться.

6. Пинцет. Нужен для удаления занозы или жала насекомого.

7. Охлаждающие пакеты. Они пригодятся не только для снятия боли в месте ушиба или растяжения, но и при тепловом ударе, повышенной температуре или укусах насекомых.

Это только общие рекомендации по формированию дачной аптечки, рассчитанной на оказание первой помощи. Поэтому если случилось что-то серьёзное: сильный ожог, кровотечение, подозрение на отравление или кишечную инфекцию, сердечный приступ, то не надейтесь на аптечку, а отправляйтесь в ближайшую больницу.