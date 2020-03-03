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Внуки сильно волнуются на экзамене? Положите им с собой сухофруктов горсточку

По инф. rosbalt.ru   
03 Марта 2020 г.
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Рособрнадзор дал рекомендации школьникам и студентам, как справиться с волнением во время проверочной работы или на экзамене. Советы опубликованы в Facebook ведомства.

Российским школьникам и студентам рассказали, как справиться с волнением

Перед сложной умственной работы рекомендуется есть горький шоколад, сухофрукты и цукаты — они «способствуют выработке гормонов, которые борются со стрессом».

Также помогает справиться с нервами травяной чай, глубокое дыхание и занятия спортом.

«Час в спортзале или на беговой дорожке здорово прочищают голову от ненужных мыслей», — отмечается в сообщении.

Учащимся, помимо того, советуют записать формулу, правило или ответы, которые трудно запомнить.

«Боишься забыть формулу или правило? Запиши их. Так ты систематизируешь знания и запомнишь информацию. Создай конспект ответов на вопросы, тогда на проверочной работе написанный текст просто возникнет у тебя в голове», — подытожили в Рособрнадзоре.

А вот что еще можно почитать о наших внуках-школьниках и студентах:

По инф. rosbalt.ru

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