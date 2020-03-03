Внуки сильно волнуются на экзамене? Положите им с собой сухофруктов горсточку

Рособрнадзор дал рекомендации школьникам и студентам, как справиться с волнением во время проверочной работы или на экзамене. Советы опубликованы в Facebook ведомства.

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Перед сложной умственной работы рекомендуется есть горький шоколад, сухофрукты и цукаты — они «способствуют выработке гормонов, которые борются со стрессом».

Также помогает справиться с нервами травяной чай, глубокое дыхание и занятия спортом.

«Час в спортзале или на беговой дорожке здорово прочищают голову от ненужных мыслей», — отмечается в сообщении.

Еще о проблемах образования - по ссылке.

А по другой ссылке - о наших дорогих внуках, за которых мы так волнуемся!

Учащимся, помимо того, советуют записать формулу, правило или ответы, которые трудно запомнить.

«Боишься забыть формулу или правило? Запиши их. Так ты систематизируешь знания и запомнишь информацию. Создай конспект ответов на вопросы, тогда на проверочной работе написанный текст просто возникнет у тебя в голове», — подытожили в Рособрнадзоре.

А вот что еще можно почитать о наших внуках-школьниках и студентах:

По инф. rosbalt.ru

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