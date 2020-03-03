Внуки сильно волнуются на экзамене? Положите им с собой сухофруктов горсточку

Исследователи из Вашингтонского университета сообщают, что стиль речи родителей, обращенной к маленькому ребенку, может стимулировать развитие его мозга и речевых навыков. Они рекомендуют говорить медленно, более высоким тоном, и подчеркивать интонацию, но при этом использовать грамматически...
В интернете набирает обороты челлендж (подростковое увлечение на стыке интернета и реальности, часто - невинное, а бывает и опасное). Суть новой моды, "достижениями" в которой хвастаются: интернет-пользователь перед камерой мотает головой из стороны в сторону до потери...
А по другой ссылке - о наших дорогих внуках, за которых мы так волнуемся!
Учащимся, помимо того, советуют записать формулу, правило или ответы, которые трудно запомнить.
«Боишься забыть формулу или правило? Запиши их. Так ты систематизируешь знания и запомнишь информацию. Создай конспект ответов на вопросы, тогда на проверочной работе написанный текст просто возникнет у тебя в голове», — подытожили в Рособрнадзоре.
А вот что еще можно почитать о наших внуках-школьниках и студентах:
Солдата-срочника Руслана Мухатова оштрафовали на 30 тыс. рублей и приговорили к двум годам условно по делу о дедовщине в воинской части Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.
Министерство внутренних дел США вносило недостоверную информацию во внутренние доклады о климатических изменениях, которые используются для принятия решений в области природопользования, пишет газета The New York Times.
Беда может прийти неожиданно, даже на дне рождения от нее никто не застрахован. Так получилось с праздником «аптечного» блогера Екатерины Диденко – на ее вечеринке погибли три человека. Но девушку люди не пожалели. Вместо слов сочувствия пользователи интернета пишут в ее адрес гневные комментарии и обвиняют в «хайпе» на смерти супруга.
В сервисе «Яндекс.Такси» подтвердили, что передают правоохранительным органам истории поездок своих пользователей. Там объяснили, что эта информация помогает раскрывать преступления и «подчас помогает спасти чью-то жизнь», сообщает «Медиазона» со ссылкой на ответ пресс-секретаря компании Наталью Рожкову.
Уровень угрозы, исходящей от коронавируса, повышен в Евросоюзе с «умеренного» до «высокого». Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Неутешительные новости поступают и из других уголков мира: короновирус выявляют все в новых странах. Так, он уже добрался до Марокко и Португалии.
В Петербурге Куйбышевский районный суд приговорил экс-заместителя начальника отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Новгородской области Аркадия Кузина к 8 годам лишения свободы по делу о взятках.
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Российская певица Надежда Бабкина рассказала, что её семейная жизнь не вписывается в привычные для многих рамки. Она не живёт вместе со своим супругом Евгением Гором, который на 30 лет моложе артистки.
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