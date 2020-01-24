Внуки-студенты используют ночную «зубрежку»? Объясните им: это вредно!

Популярная у многих студентов зубрежка поздно ночью не приносит желаемых результатов, как показало исследование.

Предыдущие исследования приходили к выводу о том, что вознаграждения во время выполнения определенных задач на визуальное восприятие помогают повысить результат. Новое исследование показало, что эта результативность достигается только в том случае, если участники эксперимента чередуют обучение и полноценный сон. Это особенно важно для студентов, часто жертвующих сном для того, чтобы экстренно зубрить предметы, на которые они не обращали внимания в течение всего семестра.

Исследования проводили ученые из Университета Брауна. Они доказали, что если студенты действительно хотят добиться максимального результата от занятий, то им нужно хорошо высыпаться, а не, напротив, отказываться от сна.

В ходе эксперимента молодых людей просили распознавать письмо и ориентацию целого ряда строчек, размещенных на сложных поверхностях. Некоторых людей при этом просили воздерживаться от приема пищи или воды за несколько часов до эксперимента, впоследствии предоставляя им воду в качестве награды за правильные ответы. Выяснилось, что эта методика поощрения позволяет повысить результативность, но только в том случае, если люди хорошо высыпались.

Если же через тесты проходили те, у кого имелся явный дефицит сна, то их результаты были неважными. По мнению исследователей, награда или ожидание этой награды усиливает нейронные связи в зоне поощрения и зрительной зоне головного мозга. Именно эти связи значительно чаще активируются во время сна для того, чтобы человек лучше усваивал полученный днём материал. Если же сна не хватает, то мозг работает менее эффективно.

Еще о проблемах образования - по ссылке.

А статьи по психологии - по другой ссылке.

А по третьей ссылке - о наших дорогих внуках, за которых мы так волнуемся!

По инф. sobesednik.ru

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