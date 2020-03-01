Подросток: а ну-ка двигаться! Депрессия — от сидячего образа жизни

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"(...) Слишком долгое сидение связано с повышенным риском развития депрессивных симптомов у подростков, говорится в исследовании Университетского колледжа Лондона, о котором сообщил журнал The Lancet Psychiatry. В то же время исследование показывает, что дополнительные 60 минут легкой физической активности (например, ходьба или выполнение домашних дел) каждый день в возрасте 12 лет связаны с 10% снижением симптомов депрессии в возрасте 18 лет", - передает Le Monde.
" Чтобы определить это, команда исследователей использовала данные 4257 подростков, которые с момента рождения участвовали в продольном исследовании Alspac. С помощью акселерометров дети измеряли время, которое они проводили в сидячем положении, а также продолжительность физической активности в возрасте 12, 14 и 16 лет. Затем в возрасте 18 лет у них проверяли "показатель депрессии", который измеряет наличие или отсутствие симптомов депрессии (недостаток концентрации, удовольствия, плохое настроение...), и тяжесть этих симптомов оценивалась по шкале от 0 до 21", - говорится в статье.
"Эти данные демонстрируют, занимался ли ребенок легкой физической активностью (например, ходьбой, игрой на инструменте, рисованием), умеренной физической активностью (например, бегом или ездой на велосипеде) или сидел неподвижно. Ношение акселерометра предоставляет более надежные данные, чем в предыдущих исследованиях, когда дети нередко обо всем сообщали сами. Полученные результаты сопоставлялись с социально-экономическими данными, семейной историей и т. д.", - отмечает газета.
"Вывод: увеличение длительности времени, проведенного в сидячем положении, на 60 минут в день в возрасте 12, 14 и 16 лет, в 18 лет было связано с увеличением показателя депрессии на 8-11%. У тех подростков, которые слишком много времени проводили в сидячем положении, к 18 годам показатель депрессии был выше на 28,2% . И наоборот, каждый дополнительный час легкой физической активности в возрасте 12, 14 и 16 лет был связан со снижением показателя депрессии в возрасте 18 лет на 7,8- 11% ", - указывает издание.
"Такие цифры вызывают озабоченность у авторов исследования, которые отмечают, что "число молодых людей, страдающих от депрессии, судя по всему, увеличивается", как подчеркивает Аарон Кандола, ведущий автор исследования. С другой стороны, в качестве позитивной стороны, исследование показало, что "не только более интенсивные формы активности полезны для нашего психического здоровья, но полезной может быть любая физическая активность, способная сократить время, затрачиваемое на сидение, - отмечает Аарон Кандола. - Легкая физическая активность оказывается особенно полезной, потому что она легко интегрируется в повседневную жизнь большинства молодых людей. Школы могут включать ее в дневные занятия своих учеников, например, путем проведения уроков стоя или в активной форме".
"Пока мы от этого очень далеки, поскольку занятия учеников лицея и студентов зачастую длятся три или четыре часа подряд, иногда без каких-либо перерывов, даже кратких, и, таким образом, они остаются в сидячем положении более восьми часов в день", - резюмирует Le Monde.
Вот как важно всем людям дружить с физической активностью. И взрослым, и детям, подросткам в частности. Так давайте же покажем младшим личный пример! Сами отойдем от телевизора, а детей оторвем от любимых гаджетов. Пройдемся, пробежимся, поплаваем, займемся фитнесом наконец. Глядишь, такие занятия и в привычку войдут. И не будет здесь места депрессии точно. На нее ведь еще время надо найти...
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"(...) Слишком долгое сидение связано с повышенным риском развития депрессивных симптомов у подростков, говорится в исследовании Университетского колледжа Лондона, о котором сообщил журнал The Lancet Psychiatry. В то же время исследование показывает, что дополнительные 60 минут легкой физической активности (например, ходьба или выполнение домашних дел) каждый день в возрасте 12 лет связаны с 10% снижением симптомов депрессии в возрасте 18 лет", - передает Le Monde.
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