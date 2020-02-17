Какая еда нужна… для счастья? Послушаем диетологов!

Специалисты рассказали, какую еду надо есть, чтобы почувствовать себя счастливым. Диетологи пришли к выводу, что некоторые продукты способны улучшить психологическое состояние и поднять настроение.

В первую очередь врачи советуют включить в рацион жирную рыбу. В ней много омеги-3, которая стимулирует выработку серотонина и дофамина — так называемых гормонов счастья.

Также рекомендуется есть бобы, орехи и яйца. Эти продукты богаты аминокислотами. В них содержится триптофан — незаменимая аминокислота, принимающая участие в обмене белка и в реакциях, продуцирующих серотонин, мелатонин и холин. Он хорошо влияет на нервную систему, улучшает настроение и сон, пишет издание.

Кроме того, диетологи включили в список «продуктов счастья» шпинат и брокколи. Они содержат фолиевую кислоту, дефицит которой может спровоцировать нарушения сна и апатию. Тогда как употребление этих продуктов поможет чувствовать себя лучше.

Ранее мы публиковал советы, как избежать депрессии в темный зимний период. И тоже при помощи вкусностей: не все знают, что добавив в свой рацион всего несколько продуктов, богатых серотонином, подобных расстройств можно избежать.

По инф. rosbalt.ru

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