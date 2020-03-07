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Первенец – не только большая радость, но иногда и повод для ревности
Алексей Владимиров, sobesednik.ru   
07 Марта 2020 г.
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Первый ребенок вызывает чувство ревности у тревожных родителей, опасающихся развода.

Первенец – не только большая радость, но иногда и повод для ревности

Разного рода тревожные состояния, связанные с отношениями мужчины и женщины, лучше урегулировать до рождения ребёнка. Появление малыша на свет может обострить чувство ревности у родителей, которые и без того боятся, что их бросит партнёр. Такие выводы содержатся в исследовании.

Его авторы из Университета Огайо обнаружили, что если у супругов или партнеров проявляются признаки тревожности в связи с их отношениями еще до рождения первого ребенка, то его появление на свет может послужить причиной обострения чувства ревности. Изначально возникновение ревности к малышу кажется странным. Но если человек уже боится, что его бросят, то наблюдения за тем, как много внимания его партнер уделяет ребенку, вызывает у него страх и сильную ревность.

Исследование психологов показало, что когда у одного из партнеров возникала ревность к ребенку, то уровень удовлетворения отношений падал еще сильнее. В исследовании приняли участие 182 пары, большинство из которых состояли в официальном браке. В первом триместре будущие папы и мамы заполняли вопросники, по которым можно было установить уровень тревожности и страхов по поводу их отношений.

Семьям, когда в их жизни появляется первенец, конечно, нелегко. До радостного события муж и жена были предоставлены сами себе, а малыш вносит в это свои существенные коррективы. Под ребенка подстраивается все существование пары. Кормежка, глажка, прогулки, уборка, купание – детка требует большущего внимания к себе. Но с этим нужно как-то справляться. И отношения между собой взрослым еще до рождения крохи стараться привести в порядок. Чтобы малыш в итоге не оказался разъединяющим началом, а наоборот стал очень укрепляющим семью.

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