Семьи в России: браков все меньше, разводов все больше

В России наблюдается долговременная тенденция снижения числа зарегистрированных браков и увеличения разводов, считает научный руководитель Центра изучения проблем народонаселения экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук Валерий Елизаров. Как заявил эксперт, оптимистические цифры от органов статистики не должны вводить в заблуждение.
Валерий Елизаров уточнил, что по предварительным данным Росстата, в 2019 году увеличилось число браков, по сравнению с 2018 годом, на 22,8 тыс. В то же время число разводов снизилось на 62,8 тыс. Однако принимать эти цифры за истину не следует.
«С 2018 года демографические данные выдаются из единого государственного реестра ЗАГС. А там несколько поменялся формат сбора, подачи и передачи этих данных в Росстат. Какие-то данные идут с задержкой и потом корректируются. В 2018 году и в первые месяцы произошли очень резкие, неоправданные изменения чисел по бракам и разводам. Делать на их основании скоропалительные выводы будет бессмысленно», - рассказал эксперт.
По словам Елизарова, в 2019 году эксперты, напротив, ожидали снижения числа браков.
«У нас сокращается число молодежи в возрасте 20 лет, когда люди вступают в браки. Сейчас к этому возрасту подходят самые маленькие поколения, родившиеся после 1999 года. Поэтому мы вправе ожидать меньшего числа браков в сравнении с тем, что было пять-десять лет назад. И для сокращения числа разводов я тоже не вижу причин: у нас «накоплено» большое число браков за период «высокой брачности», когда в браки вступали большие поколения второй половины 1980-х годов», - сказал ученый.
Валерий Елизаров подчеркнул, что более уверенно оперировать цифрами можно будет, когда закончится становление измененной системы сбора и передачи данных.
Напомним, власти России нервно реагируют на положение дел в демографии страны: для этого есть все основания, убыль населения сказывается на экономике (да и нам самим тревожно за будущее российской семьи, не правда ли?) Но как раз тут опасней всего обольщения, когда красиво "нарисованные" цифры потом обернуться горьким разочарованием... об этом и говорит социолог. Надо иметь его мнение в виду!
В России наблюдается долговременная тенденция снижения числа зарегистрированных браков и увеличения разводов, считает научный руководитель Центра изучения проблем народонаселения экономического факультета МГУ, кандидат экономических наук Валерий Елизаров. Как заявил эксперт, оптимистические цифры от органов статистики не должны вводить в заблуждение.
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