Общаться с младенцами надо уметь. И всякие «уси-пуси» тут не нужны

Исследователи из Вашингтонского университета сообщают, что стиль речи родителей, обращенной к маленькому ребенку, может стимулировать развитие его мозга и речевых навыков. Они рекомендуют говорить медленно, более высоким тоном, и подчеркивать интонацию, но при этом использовать грамматически правильные предложения и не искажать слова.
Во многих языках мира для стиля речи, обращенной к младенцам, свойственны одни и те же черты. Она отличается более высоким тоном, более медленным темпом и преувеличенной интонацией. На этих принципах и основаны рекомендации. В течение нескольких лет ученые из Института исследований обучения и мозга Вашингтонского университета под руководством Патрисии Куль проводили тренинги родителей, обучая их правильному стилю речи для общения с младенцами.
В 2018 году они опубликовали исследование, которое показало, что дети, в общении с которыми родители следовали таким правилам, разговаривают больше и овладевают более обширным словарным запасом к 14 месяцам по сравнению с детьми из контрольной группы. В исследовании приняли участие 77 родителей и их детей, которым было полгода в начале проекта. Всем семьям был предоставлен легкий прибор-регистратор, который ребенок должен был носить в специально сконструированном жилете. Устройство в течение одного уикэнда записывало всё, что ребенок слышит и говорит, что позволило исследователям отслеживать речь как родителей, так и детей. Записи производились, когда детям было 6, 10 и 14 месяцев. В начале проекта и когда детям было по 10 месяцев, с родителями проводилось занятие, где их обучали предпочтительному стилю речи.
Новая работа ученых сообщает о продолжении этого исследования и описывает речевое развитие участвовавших в эксперименте детей в период от 14 до 18 месяцев. Дети снова показали значительные успехи в овладении речью.
Бабушкам и дедушкам такую информацию тоже узнать полезно, ведь иногда и старшим в семье приходится нянчиться с малышами. А как хочется, общаясь с детишками, действительно использовать разные искаженные слова, не выговаривать буквы или ломать язык. Теперь такое удовольствие – встать как бы вровень с младенцем – надо будет использовать осмотрительнее. Ведь все мы желаем хорошего развития подрастающей ребятне.
Еще, что может быть связано с нашими внуками, и чего мы можем не знать:
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