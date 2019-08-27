"Ребенок отстает в развитии..." Как это заметить вовремя?

Ребенок с отставанием в развитии, какой бы диагноз за этим ни стоял, может родиться в результате благополучной беременности и благополучных родов и в первые месяцы жизни вести себя, как обычный ребенок. И если отставание в физическом развитии рано или поздно замечается на обследованиях у врачей, то отставание в психическом и психологическом развитии (социальное взаимодействие, эмоциональный интеллект) фиксируется медиками слишком поздно — тогда, когда ребенок уже попадает к психиатру.

Зарубежные исследования показывают, что в случае расстройства аутистического спектра, если вмешаться с полутора лет, во многих случаях можно скорректировать проявления диагноза до минимальной степени. Но в России ранняя помощь остается недоступной — из-за того, что ни педиатр, ни невролог, ни даже психолог или логопед не обучаются специально обращать внимание на «красные флажки» РАС и в итоге либо списывают особенности ребенка на «такой характер», либо винят родителей, либо ставят невнятные диагнозы, нигде, кроме России, не существующие. В этой статье я хочу рассказать о неочевидных признаках отставания в социальном и эмоциональном развитии, которые могут начать корректировать в раннем возрасте сами родители.

«Отставание в развитии» — это некие общие слова, которые характеризуют состояние, когда малыш не получил какие-то навыки автоматически в положенном возрасте. За этим могут стоять серьезные диагнозы, проходящие с возрастом неврологические проблемы, а также пережитый ребенком или матерью стресс. На то, чтобы разобраться, что происходит с ребенком, который, например, вовремя не заговорил, в России уходят месяцы и даже годы. Лично у меня, например, на сбор документов для прохождения обследования в Научном центре психического здоровья детей и подростков им. Сухаревой ушло все лето. Только ожидание первичного приема — месяц. Это потерянные месяцы. Причем часто одно обследование не дает ответов, и родители вынуждены обращаться к платным специалистам и даже ехать в другие города. Система так устроена, что в России все пытаются искать причину отставания в развитии, вместо того чтобы просто начать работать с ребенком или вручить родителям список понятных упражнений, которые они могут сами делать с ребенком каждый день.

Безусловно, поиск причины тоже важен. Но не так важен, как занятия. Если физически ребенок здоров, то никакая волшебная таблетка, увы, не научит его говорить или говорить правильно. Я видела маму двухлетнего ребенка с очевидными признаками РАС, которая отказалась от предоставленных ей бесплатно (!) в том же центре им. Сухаревой ежедневных (!) занятий с дефектологом, логопедом и другими специалистами, потому что назвала это «тратой времени». Вместо этого она искала телефоны других платных специалистов и хотела обследовать ребенка со всех сторон еще больше. Свои мотивы она объясняла так: «Вдруг это что-то, что можно вылечить таблеткой, а я тут трачу время на дефектолога».

«Бог мой, я ждала три месяца, чтобы попасть к этому дефектологу и логопеду, — подумала я. — Ведь никто из платных специалистов не берется работать с двух лет, а здесь они не просто умеют, а делают это хорошо». Я-то знала, сколько стоит платный логопед. Который уже поставил моему ребенку несуществующий диагноз «особенности сенсорного развития» и порекомендовал «ждать трех лет».

Именно потому, что я не верила, будто надо «ждать трех лет», у моего ребенка есть указательный жест, обращение и просьбы к родителям, совместное чтение книг и совместные игры, и по большей части решены проблемы с поведением — все то, что должно было появиться автоматически, все то, что должно было быть еще год назад и все то, за что я так билась. Хотя он все еще не может отвечать на вопросы и правильно понять социальный контекст многих ситуаций.

Я не врач, поэтому в статье не буду касаться диагнозов. Расскажу только о тех симптомах, которые говорили о проблеме еще на первом и втором году жизни. Мне было важно понять, что так не только у моего ребенка. Эти же симптомы я наблюдала в течение месяца у многих детей, с которыми довелось общаться в отделении для детей с РАС в центре им. Сухаревой. Я прочла много информации о том, как в принципе работает мозг у особенных детей и где «загвоздка». Если обобщить, то у детей с РАС нарушено социальное взаимодействие: снижена способность выстроить равноправный диалог, плохо работает жестовая система, может быть нарушена способность к установлению обычного контакта, проблемы с границами, со способностью имитировать действия, понимать их смысл. В случае отставания в психическом развитии малыш будет плохо понимать вашу речь. Из-за нечувствительности к социальным сигналам ребенок будет испытывать тревогу из-за непонимания, как устроен мир. Поэтому он старается держаться одинаковой обстановки или одинаковых ритуалов, чтобы снизить тревогу.

Основная проблема в том, что люди, читающие в русскоязычном интернете об аутизме, натыкаются на описание тяжелых случаев. Они же, как правило, и диагностируются быстро. Когда ребенок совсем не стремится к взаимодействию и не отвечает улыбкой на улыбку — это одно. Это несложно заметить. Но таких случаев меньшинство. А вот когда это взаимодействие некорректно и ребенка сложно понять, и из-за этого страдает и он, и его родители — это совсем другое. Таким неочевидным симптомам и посвящен текст ниже.

Моя статья адресована мамам детей от года до трех лет, которые видят, что с ребенком «что-то не так», но, возможно, их опасения игнорируются врачами и родными, потому что ребенок здоров, весел, активен и как раз-таки вполне отвечает улыбкой на улыбку. Дальше будет чек-лист возможных проблем, который вы можете распечатать и заполнить.

С 6 до 12 месяцев

Может ли ребенок с помощью оттенков плача объяснить вам, что именно ему нужно? Иными словами, плачет ли он по-разному? Да — все в порядке. Нет — «красный флаг».

Повторяет ли он за вами простейшие слоги? Отвечает ли вам на своем языке, если вы с ним говорите? Да — все в порядке. Нет — «красный флаг».

Плачущий ребенок успокаивается и расслабляется, когда вы берете его на руки? Да — все в порядке. Нет — «красный флаг».

Дает ли он трогать свои ладошки и делать «сорока-ворона»? Да — все в порядке. Нет — «красный флаг».

Он тянет к вам ручки, когда вы собираетесь взять его на руки, чтобы показать свое желание оказаться у вас? Оказавшись на руках в вертикальной позиции, он сам обвивает вас ногами. Да — все в порядке. Нет — «красный флаг».

На руках он либо слишком расслаблен, «как тряпочка», так, что вам самой приходится «придавать ему форму» (расставлять его ноги по вашим бокам и обвивать его руками вашу шею), либо скован в напряжении, словно пульсирует и не может расслабиться. Да — «красный флаг».

Ребенок дает себя подмывать, мазать кремом, массировать? Да — все в порядке. Нет — «красный флаг». (Мой сын, например, при попытке смены памперса всегда вытягивал ноги и сопротивлялся. Приходилось надевать его вдвоем. Он вообще не давал согнуть ему ноги, из-за этого я долго искала дисплазию и даже ездила на рентген. Но оказалось, что это гиперчувствительность к прикосновениям: он весь напрягался, будто по нему пробегал электрический ток).

Ребенок проявляет пищевой интерес к прикорму, если просто положить нарезанный овощ или фрукт на столик? Да — все в порядке. Нет — «красный флаг».

Если опустить малыша, умеющего ползать, на пол, будет ли он проявлять интерес к игрушкам, которые находятся на расстоянии от него? Будет ли он мотивирован поползти и посмотреть? Да — все в порядке. Нет — «красный флаг».

Будет ли он следовать за вами по квартире, если он умеет ползать, и искать вас? Да — все в порядке. Нет — «красный флаг».

Активно ли он интересуется тем, что вокруг него, и тянет ли руки, чтобы все потрогать, подергать и попробовать? Да — все в порядке. Нет — «красный флаг».

Смотрит ли малыш на вашу реакцию, оглядывается ли на ваше лицо, если что-то происходит? Да — все в порядке. Нет — «красный флаг».

Любит ли ребенок самостимуляции: стоять на четвереньках и раскачиваться, биться спиной или головой о столик, стенку, спинку, матрас; бурно и подолгу мотать головой? Если да, то «красный флаг».

Есть ли на его личике широкий спектр эмоций? Испуг, удивление, бурная радость, любопытство, отвращение? Да — все в порядке, нет — «красный флаг».

Есть ли у него резкие ночные крики, когда он словно не узнает вас? Или крики сразу после сна? Да — «красный флаг».

С 12 до 24 месяцев

Говорит ли ребенок «мама»? Есть ли к полутора годам в его речи десять первых слов или их части (попытки сказать и повторить): мама, папа, баба, дядя, тетя, ав-ав, дай? Да — все в порядке. Нет — «красный флаг».

Если он говорит на «эльфийском» языке — стремится ли он перейти на ваш? Да — все в порядке. Нет, его не беспокоит, что его не понимают — «красный флаг».

Отвечает ли он на вопросы кивками или мотанием головой, «да» или «нет»? Да — норма. Нет — «красный флаг».

Если вы покажете ему пальцем на что-то отдаленное, будет ли он следить за вашей рукой? Да — норма. Нет (например, вам приходится поворачивать его голову руками) — «красный флаг».

Понимает ли он вашу речь, когда вы просите его совершить простейшее действие («дай мяч», «сядь», «идем за мной»)? Да — норма. Нет — «красный флаг».

Интересуется ли он первыми детскими книгами, особенно изображениями детей и животных? Да — норма. Нет — «красный флаг».

Пытается ли он жевать еду? Да — все хорошо. Нет — «красный флаг».

Если вы зеваете, глядя на ребенка, ребенок зевнет в ответ? Если покашляете, покашляет ли тоже? Да — все хорошо. Нет — «красный флаг».

Есть ли у него здоровая настороженность к чужим людям (период «боязни чужих» и прятанья за спину мамы)? Да — все хорошо. Нет (идет к любому взрослому) — «красный флаг».

Вы чувствуете, что его тяжело учить новому, потому что он не слушает вас и не смотрит на вас? Да — «красный флаг».

Проявляет ли он беспокойство от мокрых трусов? Подходит ли к вам, когда описался или обкакался, стремится ли это показать? Да — норма, нет — «красный флаг».

Может ли он показать свой нос, ушки, ручки, ножки? А у вас? А у мишки? Да — норма. Нет — «красный флаг».

Узнает ли он вас и членов вашей семьи на недавно сделанных фотографиях? Да — норма. Нет — «красный флаг».

Заметили ли вы утрату каких-либо навыков у ребенка в период от полутора до двух с половиной лет? Да — «красный флаг».

Вы чувствуете, что ребенок ближе к двум годам начал словно отдаляться от вас и предпочитать играть сам по себе? Да — «красный флаг».

Есть ли у него слишком сильное стремление к порядку и чистоте (например, боится уронить даже кусочек еды или плачет и требует мыть руку при соприкосновении с песком)? Да — «красный флаг».

Как он реагирует на вашу злость в случае проступка или на любую фрустрацию? Похожа ли эта реакция на здоровую, или, например, он наносит самоповреждения (кусает сам себя, бьет сам себя). Или не реагирует вообще? Реакция самоповреждения или отсутствие реакции — «красный флаг». Здоровый ребенок расстраивается, может испугаться, заплакать, но не будет наносить себе повреждения. И, конечно, не будет игнорировать вашу реакцию.

С 24 до 36 месяцев

Есть ли у него чувство опасности и чувство страха? Например, он смотрит на вас и останавливается перед дорогой. Да — норма, нет — «красный флаг».

Забегая в незнакомое помещение, он не обращает внимания на человека (врача, педагога, Деда Мороза...), а бросается к случайному стимулу, который его зацепил? Да — «красный флаг».

Он не боится убегать от вас и не отзывается на имя на прогулках. Ему не важно, если вы сделаете вид, что ушли. Да — «красный флаг».

Если вы позовете его по имени из кухни (без приставки «иди есть» и без каких-либо других стимулов), а он играет в комнате — он придет на ваш зов просто потому, что ему интересно, почему вы его позвали? Да — норма. Нет — «красный флаг».

Если он обнаружил что-то интересное, он подбежит к вам, чтобы поделиться впечатлением? Да — норма. Нет — «красный флаг».

У него проблемы с тем, чтобы спуститься по ступенькам и с бортика. Вы видите, что он плохо держит равновесие и плохо скоординирован. Да — «красный флаг».

Он не следует за вами автоматически, и вам приходится учить ходить его по тротуару или следовать за вами. Да — «красный флаг».

Он избегает ходить с вами за руку и выдергивает ее. Да — «красный флаг».

Он «залипает» на лестницы, кнопки, лифты, однообразные действия и кружения. Да — «красный флаг».

Интересуется ли ребенок новой едой? Да — все хорошо. Нет — «красный флаг».

Если вы передвигаете мебель, достаете из шкафа новую одежду или делаете еще что-то сильно заметно новое — проявляет ли ребенок тревогу и стремится ли вернуть все «как было»? Да — «красный флаг».

Понимает ли он смысл совместной игры в мяч? Интересно ли ребенку возвращать мяч вам? Да — хорошо, нет — «красный флаг».

Ребенок отказывается надевать одежду определенного цвета или определенной текстуры, предпочитает ходить голым или, наоборот, только в колготах всегда и везде, потому что хочет ощущения «стянутости», чтобы лучше почувствовать свое тело. Да — «красный флаг».

Если вы предложите ему понятный и интересный ему по возрасту вариант игры — будет ли он слушать объяснения и включится ли в игру по вашим правилам? Да — норма. Нет — «красный флаг».

Пример: ребенок выстраивает рядок из машин. Вы берете машинки и начинаете катать в них зверей. Норма: ребенок в большинстве случаев заинтересуется другим сценарием игры. «Красный флаг»: ребенок закричит и отберет машинку в свой рядочек.

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Ребенок не играет в социальные игры: например, ему не понятно, что от волка козлятам надо убегать. Или, если дать ему игру «одень деревянного человечка», он не поймет ее смысл, а будет использовать как строительный материал для рядочка. Да — «красный флаг».

Ребенок любит лежать на полу и подолгу играть одной игрушкой (например, вращать колесо от машинки или катать ее туда-сюда). Да — «красный флаг».

Просыпаясь утром, он зовет вас? Да — норма. Нет — «красный флаг».

У вас возникает впечатление, будто навыки ребенка нестабильны, и он забывает то, что знал вчера. Вчера он говорил: «Дай пить», сегодня просто кричит, словно забыл, как пользоваться речью. Да — «красный флаг».

Словарный запас накапливается медленно и неравномерно. Он знает сложные названия предметов, при этом не знает, как попросить «дай» или ответить «да». Да — «красный флаг».

Малыш говорит сам с собой (возможно, на «эльфийском» языке) или говорит так, что вам неясно, обращается ли он при этом к вам (он может смотреть в стену или говорить безэмоционально или шепотом). Да — «красный флаг».

Он не может повторить за вами слово. Возможно, пытается, но переворачивает буквы: например, вместо «сок» произносит «кос». Да — «красный флаг».

Он плохо чувствует настоящую боль и никогда не жалуется на больное горло. При этом на ваши прикосновения может реагировать так, будто ему очень больно. Да — «красный флаг».

Он своеобразно решает задачи: какие-то моментально, а какие-то самые простые решить не может. Вам кажется, что его мышление подобно урагану, пролетевшему над свалкой, в результате чего вдруг собрался самолет, а потом ураган улетел — и самолет рассыпался. Да — «красный флаг».

Ребенок кажется чересчур самостоятельным и предпочитает все делать сам, очевидно избегая взаимодействия. Ему проще сделать самому, чем попросить помощи. Да — «красный флаг».

Ребенок, наоборот, ничего не пытается делать сам, стремясь оставаться младенцем. Например, не стремится сам раздеться, а «впадает в младенчество» и ложится на пол, приходя с прогулки, и словно «отключается», и это повторяется во многих ситуациях и регулярно, словно что-то мешает ему осваивать новые навыки. Вам кажется, что это что-то — перманентно повышенная тревога. Да — «красный флаг».

Норма — если малыш понемногу стремится к самостоятельности и даже настаивает на ней, но периодически «откатывается назад» и кричит «помоги». То есть вот такая «переменчивость» — то «я сам», то «помоги» со слезами — это хорошо.

Ребенок не просится в туалет. Либо он делает свои дела правильно, но сам, не озвучивая потребность вербально, либо вам еще не удалось приучить его к горшку из-за того, что он плохо чувствует сигналы своего тела. Да — «красный флаг».

Может ли он ответить на вопросы «как тебя зовут?», «сколько тебе лет»? Да — норма. Хотя бы на пальчиках и шепотом.

Если вы спрашиваете его: «Что ты хочешь кушать?», ответит ли он вам понятным для вас образом (скажет хотя бы часть слова или откроет холодильник и покажет пальцем)? Да — норма. Нет — «красный флаг».

Повторяет ли он за вами слова как попугай, без понимания смысла? Например, вы просите ему «дай мяч», а он повторяет «дай мяч», но не подает мяча? Или на вопрос «сколько тебе лет?» — отвечает: «Лет». Да — «красный флаг».

Ребенок чересчур долго задерживается на оральной стадии развития: не уменьшает количество грудных кормлений, слишком много и долго тянет в рот несъедобное, словно «не насосался», и всячески показывает, что нуждается в оральной стимуляции. У него текут слюни, как у грудничка. Да — «красный флаг».

Или, наоборот, зона его оральной чувствительности настолько низка, что он плохо шевелит языком и губами, не умеет жевать и ничего и никогда не тянул в рот. Да — «красный флаг».

Норма: ребенок постепенно уменьшает потребность в сосании, легко переходит на твердую еду, периодически пробует несъедобные предметы, но не зациклен на этом. Оральная стимуляция важна для развития речи. Если ребенок не чувствует свой рот, губы, язык, у него будут проблемы с речью и не будут налажены взаимоотношения с едой. Но избыточная оральная стимуляция может свидетельствовать о постоянной тревоге, которая характерна для некоторых детей с РАС.

Ребенок не чувствует личных границ других людей и детей: если идет к цели, врезается и расталкивает всех, любит этим баловаться. У вас возникает ощущение, что другие люди словно кегли для него. Да — «красный флаг».

Беда с различением поведения для «своих» и «чужих» людей: может спокойно подбежать и обнять чужого человека, которого видит в первый раз, может забраться на колени к чужому человеку, если увидит что-то интересное в его руке. Да — «красный флаг».

Вы избегаете посещения детских площадок, потому что вам тяжело контролировать его поведение. Либо ребенок сам избегает детских площадок. Да — «красный флаг».

Они существуют

Если после прочитанного вы чувствуете облегчение, очень хорошо. Мне хотелось бы, чтобы часть родителей, столкнувшихся с вышеназванными «красными флагами», перестали винить в них себя или отрицать их. Нет, это не из-за того, что у вас было кесарево, вы кормили из бутылочки или вышли на работу. Мой сын родился естественным путем, был на грудном вскармливании и получал от меня достаточно внимания и тепла, но до поры до времени не имел возможности корректно на него ответить. Его словно пришлось «приручать», как детдомовца. Это состояние бывает врожденным, словно такие дети появляются на свет уже с колючками и выстраивают слишком жесткие границы. Вы не виноваты в этом.

Нередко мама, не видя эмоционального отклика от ребенка, который не успокаивается на руках и все время кричит, впадает в депрессию. Ей кажется, что это она не привязана к ребенку, и она переживает. На самом деле, не видя ожидаемой «обратной связи» от младенца, который, возможно, находится в риске аутистического спектра, мама начинает отстраняться от ребенка и сама. Такой младенец становится ей неприятен по простой причине: наше социальное мышление отвергает белых ворон, то есть тех, кто реагирует непривычным образом. Этот эволюционный механизм взращивался веками, поэтому мама испытывает совершенно нормальные эмоции: ей неприятно общение с ребенком, который дает некорректную обратную связь. Жаль, что психологи часто винят в этом маму, не глядя на возможные проблемы ребенка. Если это расстройство аутистического спектра, то оно не может быть вызвано психологическими проблемами родителей. Скорее наоборот: под влиянием сложного поведения ребенка отношения в семье и самооценка мамы начинают рушиться.

Мама устает сильнее, эмоционально отстраняется, и ее поведение дает ребенку меньше шансов на восстановление и излечение. Я прошла этот путь и хочу сказать: с этим можно и нужно работать еще до того, как будет или не будет поставлен какой-то диагноз. Нужно перестать винить в этом маму и стойко продолжать давать ребенку образец правильного эмоционального отклика со стороны всех членов семьи.

Важно! Не все описанные выше «красные флаги» будут сигнализировать о проблемах в дальнейшем (например, проблемы с плачем по ночам). Кроме того, не все, что является «красным флагом», указывает на диагноз «аутизм» (например, о том, что ребенка сложно успокоить, рассказывают многие родителей детей с СДВГ без РАС).

Если «красных флагов» вы насчитали много, это повод обратиться за консультацией к психиатру. Однако раньше двух лет сделать это будет проблематично. Не всегда выявленные проблемы говорят о расстройстве аутистического спектра или другом стойком нарушении. Они могут быть, например, следствием преждевременных родов и с возрастом уйдут сами по себе. Но до этого доставят серьезные неприятности и будут тормозить развитие. Например, сенсорная дезинтеграция и алекситимия. Первое понятие означает, что ребенок некорректно обрабатывает сигналы своего тела и окружающего мира. Он может не замечать, когда пописал или когда ему надо в туалет, в итоге у вас будут проблемы с приучением к горшку. Алекситимия — это когда ребенок не может по возрасту правильно выражать свои эмоции и чувства. Со временем он может научиться, но если нужная ступень развития не пройдена вовремя, и ему, и вам будет сложно взаимодействовать.

Загвоздка в том, что при наличии многих проблем из этого списка ребенок может казаться окружающим вполне обычным. Он смеется, что-то говорит, играет, ест, активен, любит общаться с вами (хотя и по-своему, но все-таки общается) и развивается. Поэтому может возникнуть ложное впечатление, что недостающие навыки он доберет сам. Либо что у него и так все в порядке. Не хочет играть по вашим правилам? Может, эта игра ему не интересна. Бежит к любому дяде и не боится потерять маму? Это трактуется как хорошее качество, потому что обычно родители жалуются, что ребенок пуглив и слишком привязан (Боже, дай привязанность всем детям, а если она есть у вашего ребенка — радуйтесь!).

Если у ребенка есть проблемы, очень важно не терять драгоценные недели, месяцы и годы и не откладывать поход к грамотному специалисту. Многое успешно компенсируется, если коррекция была начата своевременно.

По инф. matrony.ru

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