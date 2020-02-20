Здоровье и хорошее настроение подарят шоколад и бананы

Перекусывая шоколадом или бананами, люди сберегут свое здоровье и хорошее настроение. О полезных свойствах этих сладких продуктов сообщили врачи.
Они, однако, предупредили, что имеют ввиду не молочный шоколад, а темный или горький. Такое лакомство уменьшает накопившиеся в организме объемы кортизола — гормона стресса и вдобавок способствует вырабатыванию гормонов радости. Вот почему не пренебрегать этим десертом особенно необходимо в начале осени либо конце зимы — в период, когда у многих начинается сезонная депрессия. Он также полезен при кашле.
Спасти вас от переедания шоколаду тоже под силу. Благодаря тому что он защищает от чрезмерного аппетита, проблема появления лишнего веса становится неактуальной. Более того, «шоколадный» кофеин предотвратит отечность.
Антиоксиданты, которыми богаты бобы какао, помогут забыть о резких скачках давления и уменьшить повреждение клеток печени.
Из-за содержащихся в шоколаде флавоноидов, положительно влияющих на состояние сосудов, можно также защититься от инсультов и инфарктов.
Для восстановления кишечной микрофлоры медики советуют есть шоколад с повышенным содержанием какао-бобов в сочетании с пребиотиками.
Темный шоколад может помочь снизить риск тромбообразования — полифенолы в какао имеют «эффект аспирина». Он также, нормализуя работу клеток поджелудочной железы, оградит от заболеваемости диабетом.
Бананы же — это кладезь витаминов группы В, обеспечивающих бодрость, хороший иммунитет и правильное функционирование памяти. А дневная норма калия из этих фруктов поможет нормальному обмену веществ.
Как и шоколад, банан улучшает настроение, снимает отеки, а его пищевые волокна нормализуют пищеварение и помогают не набрать вес.
По данным портала, у банана даже есть присущие антибиотикам свойства. На ранних стадиях вместо медикаментов при гастрите, пищевых и алкогольных отравлениях можно включать в рацион этот дар природы.
Наконец, банан можно назвать известнейшим из всех афродизиаков. Закончите им и блюдами на его основе романтический ужин, и будете приятно поражены.
Эксперты оговариваются, что злоупотреблять ни тем, ни другим ценным продуктом не стоит: шоколадки и бананы достаточно калорийны.
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