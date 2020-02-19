Как продлить жизнь? Налегать на фрукты, овощи и зелень

Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора рассказали, какую важную роль играет в жизни человека здоровое питание. Оно не только помогает избежать многих болезней, но и является непременным условием достижения активного долголетия.
В ведомстве назвали основные принципы здорового питания, перечислили продукты, которые необходимо включить в рацион, и объяснили, как выработать привычку питаться правильно.
В Роспотребнадзоре отметили, что сегодня люди потребляют избыточное количество продуктов с высоким содержанием калорий, жиров, свободных сахаров и соли. При этом в рационе мало фруктов, овощей и других видов клетчатки, таких как цельные злаки. Точный состав здорового питания зависит от индивидуальных особенностей, однако есть основные принципы, которых следует придерживаться.
Специалисты советуют подсчитывать суточное потребление калорий с учетом веса, съедать не менее 400 граммов овощей в день, пищу готовить на пару, а также следить за количеством потребляемых жиров, сахара и соли.
Из рациона следует полностью исключить сладкую газировку и энергетики, фастфуд, жирное, соленое, жареное. От спиртного тоже надо отказаться. «Безопасной для здоровья дозы алкоголя, по мнению ВОЗ, не существует», — заявили в ведомстве.
Эксперты рассказали, как внедрить здоровое питание в свою жизнь. Они рекомендуют включать разнообразные овощи и фрукты в каждый прием пищи — так проще достигнуть необходимой суточной нормы. При этом предпочтение следует отдавать сезонным плодам.
Снизить количество жиров можно, отказавшись от жареной еды. С мяса перед приготовлением надо срезать весь видимый жир, а молочную продукцию выбирать с пониженной жирностью. Эти меры помогут предотвратить нездоровый набор веса и снизят риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
Также серьезный вред здоровью несут соль и сахар. Специалисты настаивают на сокращении их количества в пище. Они советуют меньше солить еду, не злоупотреблять солеными закусками, не покупать готовые продукты питания и напитки, содержащие большое количество сахара, в том числе готовые овощные и фруктовые соки. В качестве сладких закусок лучше выбирать свежие фрукты, сухофрукты, орехи, мед и сырые овощи.
«Здоровое питание — это такое питание, которое обеспечивает рост, оптимальное развитие, полноценную жизнедеятельность, способствует укреплению здоровья и профилактике неинфекционных заболеваний, включая диабет, болезни сердца, инсульт и рак, — отметили в Роспотребнадзоре. — Здоровое питание на протяжении всей жизни — важнейший элемент сохранения и укрепления здоровья нынешних и будущих поколений, а также, непременное условие достижения активного долголетия».
Ранее американские ученые также отмечали, что правильное питание помогает уменьшить риск преждевременной смерти. При этом исследователи подчеркнули, что в рационе должна преобладать растительная пища, однако от продуктов животного происхождения тоже не стоит отказываться.
Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора рассказали, какую важную роль играет в жизни человека здоровое питание. Оно не только помогает избежать многих болезней, но и является непременным условием достижения активного долголетия.
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