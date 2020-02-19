Тянет на сладенькое? Это повод задуматься о своем здоровье

«Если вас несколько раз в день тянет на сладкое, вероятно, у вас развивается инсулинорезистентность — нарушение углеводного обмена. Выглядит это так: мы съедаем какую-нибудь углеводную шоколадку, уровень сахара в крови у нас повышается, в ответ на это поджелудочная железа выделяет гормон инсулин. В норме этот инсулин соединяется с рецептором на клетки — они подходят друг к другу, как ключ к замку. Дверь клетки открывается, и глюкоза в нее входит, превращаясь в энергию», — рассказывает диетолог.
Однако если у человека инсулинорезистентность, рецепторы ломаются, и глюкоза не может войти в клетку и стать источником энергии. Тогда организм постоянно испытывает энергетический голод и просит сладкую булочку.
«На первых этапах с каждой съеденной конфеткой уровень глюкозы в крови подскакивает не сильно — инсулин понижает ее. Но чем выше уровень глюкозы, тем ближе мы к сахарному диабету», — предупреждает диетолог.
Другие полезные заголовки о правильном питании - по ссылке.
Еще одной причиной тяги к сладкому может стать дисбактериоз в кишечнике. Если «хорошие» бактерии любят волокна и клетчатку, то «плохая» микрофлора преимущественно питается глюкозой. К примеру, сахар просто обожают грибы Candida. Проверившись у врача и определив, кого вы действительно кормите сахаром, от тяги к нему можно избавиться.
«Но глюкозы мы получаем не только из сладостей, но и из круп, овощей и фруктов, — уверена Инна Кононенко. — Есть еще один миф — что до 13.00 булочек и шоколадок можно есть сколько угодно. Но на самом деле, с утра, балуя себя сладким, мы приучаем организм к глюкозе, и в течение дня будем качаться на «глюкозных качелях» — сахара захочется и в обед, и на ужин. Именно поэтому завтрак лучше готовить белково-жировой — гречка с мясом или яичница — это насытит организм и предотвратит дальнейшие сахарные «срывы».
Слезть с «сахарной иглы», по словам диетолога, помогут фрукты. Но не все: так, ягод, цитрусовых, киви, содержащих меньшее количество глюкозы, можно есть до 300 граммов в день. А вот яблок, груш, хурмы и бананов — только 100 граммов. Причем перекус стоит делать не исключительно фруктовый, а с добавлением белков и жиров: ягоды с орехами или банан с творогом.
Сократив количество потребляемого сахара, через несколько недель можно полностью избавиться от тяги к сладостям, которые приводят к лишнему весу, диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
В Калининграде 15 февраля разыгралась настоящая трагедия. Под стенами Центрального рынка застрелили двукратного чемпиона СССР по горнолыжному спорту Вадима Янголенко и его беременную супругу Дарью Ефимову.
В Ростовской области на реке погибли двое детей. Мальчики пытались перейти по льду реки на другой берег, но домой с прогулки так и не вернулись. (Конечно, уберечь от всех бед детей и внуков нельзя, но проводить с ними беседы о том, что опасно делать, просто необходимо! - прим. МГ.)
Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора рассказали, какую важную роль играет в жизни человека здоровое питание. Оно не только помогает избежать многих болезней, но и является непременным условием достижения активного долголетия.
Лидер парламентской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов подал обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд России в связи с приговорами по делу «Сети» (признанная террористической и запрещенная в России организация). Стоит обратить внимание, что Сергей Михайлович - хотя и возглавляет формально-оппозиционную партию, но никаким "бузотером" точно не является, резких высказываний в адрес кремлевского начальства и порядков в стране себе не позволяет. И уж коли такой осторожный человек поднимает свой голос - значит, наверное, тоже уверен в неправедности приговора, ошарашившего многих в стране!
...В том числе "госизменщиками" становятся и люди весьма почтенного возраста. А в России наказание по статье о госизмене (275 УК РФ) суровое — от 12 до 20 лет, штраф — до 500 тыс. рублей. С 1997 по 2017 годы за государственную измену и шпионаж в России осуждены 100 человек. Только 2019 году расследовали или рассматривали еще не менее 22 дел.
Некоторые горе-родители относятся к новорожденным детям как будто к вещам. Они считают, что их можно просто так убивать и выбрасывать. И от этого кровь стынет в жилах. Два таких новых случая произошли в Ставрополье и Самарской области.
Около трети животных и растений мира к 2070 году исчезнут из-за изменений климата. К такому выводу пришли эксперты. (Глобальное потепление, увы, не так безобидно, как кажется. Поэтому было бы желательно сделать все возможное, чтобы его приостановить. А для этого человеку нужно меньше вмешиваться в природу. - прим. МГ.)
Церковные иерархи унижают и оскорбляют людей, но им все сходит с рук. Пора бы уже прекратить эту порочную практику. Напомним, Протоиерей Дмитрий Смирнов — глава патриаршей комиссии по делам семьи — опять отличился. На встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO он сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал палате отклонить законопроект о создании Фонда национального сбережения за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета для последующего распределения их среди граждан. Документ внесли в Думу депутаты от «Справедливой России».
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.