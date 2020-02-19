Тянет на сладенькое? Это повод задуматься о своем здоровье

Непреодолимая тяга к сладкому может быть не только предвестником, но и симптомом серьезных заболеваний. Об этом рассказала Инна Кононенко, петербургский врач-диетолог, кандидат медицинских наук.

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«Если вас несколько раз в день тянет на сладкое, вероятно, у вас развивается инсулинорезистентность — нарушение углеводного обмена. Выглядит это так: мы съедаем какую-нибудь углеводную шоколадку, уровень сахара в крови у нас повышается, в ответ на это поджелудочная железа выделяет гормон инсулин. В норме этот инсулин соединяется с рецептором на клетки — они подходят друг к другу, как ключ к замку. Дверь клетки открывается, и глюкоза в нее входит, превращаясь в энергию», — рассказывает диетолог.

Однако если у человека инсулинорезистентность, рецепторы ломаются, и глюкоза не может войти в клетку и стать источником энергии. Тогда организм постоянно испытывает энергетический голод и просит сладкую булочку.

«На первых этапах с каждой съеденной конфеткой уровень глюкозы в крови подскакивает не сильно — инсулин понижает ее. Но чем выше уровень глюкозы, тем ближе мы к сахарному диабету», — предупреждает диетолог.

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Еще одной причиной тяги к сладкому может стать дисбактериоз в кишечнике. Если «хорошие» бактерии любят волокна и клетчатку, то «плохая» микрофлора преимущественно питается глюкозой. К примеру, сахар просто обожают грибы Candida. Проверившись у врача и определив, кого вы действительно кормите сахаром, от тяги к нему можно избавиться.

«Но глюкозы мы получаем не только из сладостей, но и из круп, овощей и фруктов, — уверена Инна Кононенко. — Есть еще один миф — что до 13.00 булочек и шоколадок можно есть сколько угодно. Но на самом деле, с утра, балуя себя сладким, мы приучаем организм к глюкозе, и в течение дня будем качаться на «глюкозных качелях» — сахара захочется и в обед, и на ужин. Именно поэтому завтрак лучше готовить белково-жировой — гречка с мясом или яичница — это насытит организм и предотвратит дальнейшие сахарные «срывы».

Слезть с «сахарной иглы», по словам диетолога, помогут фрукты. Но не все: так, ягод, цитрусовых, киви, содержащих меньшее количество глюкозы, можно есть до 300 граммов в день. А вот яблок, груш, хурмы и бананов — только 100 граммов. Причем перекус стоит делать не исключительно фруктовый, а с добавлением белков и жиров: ягоды с орехами или банан с творогом.

Сократив количество потребляемого сахара, через несколько недель можно полностью избавиться от тяги к сладостям, которые приводят к лишнему весу, диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

По инф. rosbalt.ru

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