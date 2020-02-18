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Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
По инф. rosbalt.ru   
18 Февраля 2020 г.
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Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.

Ученые: Какао улучшает кровообращение в ногах и состояние сосудов

Специалисты провели эксперимент с участием 44 пациентов старше 60 лет, страдающих от заболеваний периферических артерий, при которых нарушается циркуляция крови в ногах. Добровольцев разделили на две группы: одна из них в течение полугода получала ежедневно по три чашки горячего какао с молоком, а другая — плацебо.

Заниматься ходьбой очень полезно, и если какао может стать помощником в этом деле, то скажем ему "да"!:

Через шесть месяцев ученые провели тесты на скорость ходьбы. Оказалось, что участники из первой группы смогли значительно улучшить свои показатели — за шесть минут они смогли преодолеть почти на 43 метра больше, чем в начале эксперимента. А у добровольцев из второй группы этот показатель оказался ниже на 24 метра.

По инф. rosbalt.ru

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