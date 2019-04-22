Детокс: физические нагрузки, полезные процедуры, меню на неделю

Домашний детокс требует не только подготовки, о которой мы рассказывали в предыдущей статье и соблюдения некоторых правил, но и внедрение специальных процедур и физической активности.

Важные моменты

Помимо 2 литров чистой воды, которые нужно выпивать каждый день программы Детокс, не забывайте про свежевыжатые овощные и фруктовые соки, которые нужно употреблять сразу же после приготовления, а также про свежую зелень, как в составе соков и салатов, так и в качестве самостоятельных продуктов. Особенно хороши для целей очищения организма и наполнения его витаминами свёкла, морковка, томаты и сельдерей. Употребляйте как можно больше жидкой пищи, которая поможет разгрузить пищеварительную систему, очистить организм от вредных веществ. Полностью исключите из рациона промышленно обработанные продукты, а также некачественную еду.

Физические нагрузки

Поскольку в процессе очищения организма не последнюю роль играют физические упражнения, то важно помнить об умеренных нагрузках, а также,

постоянно стимулировать лимфатическую систему, участвующую в процессе детоксикации и усилить выделение пота, с которым из организма и уйдет все самое вредное.

Для того чтобы чувствовать себя молодо и бодро подойдут следующие физические нагрузки:

Лёгкая гимнастика;

Степ;

Упражнения на батуте;

Пешая прогулка спокойным шагом (минимум полчаса);

Бальные танцы;

Йога.

Не забывайте про контрастный душ, который утром поможет взбодриться.

Дополнительные процедуры

Помимо физических процедур можно дополнить детокс процедурами, которые также прекрасно стимулируют потоотделение и выводятся токсины, но применяются строго по состоянию здоровья и при отсутствии противопоказаний:

Финская сауна, хамам, русская баня;

Массаж;

Обертывания.

Digital Detox

Поскольку компьютеры, мобильные телефоны и прочие гаджеты стали неотъемлемой частью жизни современного человека, то и от них необходимо отдыхать в период Детокса.

По возможности сокращайте время пользования планшетами, смартфонами и компьютерами, засыпайте не с телефоном в руках, а с бумажной книжкой; выключайте все мигающие и светящиеся устройства, спите в темноте. Это поможет не только полноценно высыпаться и по – настоящему расслабляться, но и отлично себя чувствовать на следующий день.

Примерное меню на неделю

Исходя из примерного рациона питания на 7 дней, каждый сможет составить свое собственное меню.

Следуя несложным советам, вы сможете очистить организм от всего вредного и ненужного, чувствовать себя прекрасно и выглядеть моложе.

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