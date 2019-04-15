Детокс в домашних условиях: цели, подготовка, особенности

Популярное сегодня слово детокс представляет собой вкусный и простой способ очищения организма, избавления от переедания и восстановления жизненных сил. В чем он заключатся, кому противопоказан, как подготовиться к детоксу, расскажем в сегодняшней статье.

Что такое детокс?

Детокс — это популярная программа, разработанная для очищения организма, улучшения работы внутренних органов, налаживания обмена веществ. Кроме того, детокс при грамотном выстраивании рациона, способствует похудению, улучшает состояние и внешний вид кожи.

Показания и противопоказания

Однако, для того, чтобы детокс прошёл успешно и не вызвал негативных последствий, необходимо следовать простым правилам. Актуальна данная программа для тех, кто страдает от лишнего веса и переедания, хочет уменьшить нагрузку на почки и печень, а также желает улучшить качество кожи. Помимо показаний, нужно учитывать и противопоказания, которые могут стать прямым запретом для детокса. К ним относятся:

Беременность и лактация;

Детский возраст;

Наличие острых или хронических заболеваний желудка и кишечника;

Иных заболеваний в фазе обострения, включая инфекции;

Сахарный диабет.

Кроме того, после 50 лет детокс возможет только после консультации врача или под его присмотром.

Как запустить программу

Детокс программа в домашних условиях, представляющая собой цикл питания в 3, 7, 10 и 21 день. Однако оптимальный срок – неделя. Поскольку сложнее всего первые дни, то нужно приготовиться к детоксу в первую очередь морально. И помните, как только пройдут первые 3 суток, минует самый опасный момент.

В самом начале детокса следует отказаться от кофеина, рафинированных и вредных продуктов и приготовиться к двойному расходу энергии и головной боли.

Поскольку это стрессовая ситуация для организма в целом, то заручитесь поддержкой близких людей. Спустя 4 – 5 дней, когда эффект от детокса станет заметен, вам будет легче следовать полезным привычкам.

Подготовительный период

Оптимальным периодом для старта программы считается начало осени или весна. Запускать детокс нужно не разом, а предварительно подготовив основу, постепенно уменьшая потребление вредных продуктов.

Примерно за 10-15 дней до запуска детокса стоит отказаться от соли, различных приправ, свести к минимуму потребление сахара.

В целом вам придется исключить на время очищения организма употребление переработанных и термически обработанных продуктов, а также искусственные жиры, снэки, мучные и кондитерские изделия, жаренное и алкоголь. Если вы курите, то табак тоже под запретом на весь период детокса.

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Особенности питания

На протяжении всего периода детокса выпивайте как минимум 2 литра чистой воды без газов в день, равномерно распределяя жидкость в течение суток. Откажитесь от газировки, алкоголя и напитков, содержащих кофеин.

Разбавляйте свой рацион свежевыжатыми овощными соками (в идеале с зеленью).

Включите в меню много фруктов и овощей. Особенно хороши свёкла, морковь, томаты и сельдерей. Однако выпивать фруктовые или овощные соки, съедать салаты и пюре нужно сразу же после приготовления. И, конечно же, следите за свежестью и качеством продуктом питания.

Помните, что в период детокса лучше употреблять больше жидких и пюреобразных блюд, нежели жесткой еды. Только так вы сможете разгрузить пищеварительную систему, а также очистить организм от вредных веществ.

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