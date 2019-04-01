Продукты для красоты кожи после 55 лет

Для того чтобы после 55 лет выглядеть свежо и молодо нужно прикладывать немало усилий. Однако достичь красивой кожи, здоровых волос и в меру крепких костей, а также решить сопутствующие проблемы, можно при помощи правильного питания. Пища должна быть свежей, натуральной, разнообразной, богатой витаминами и микроэлементами, сбалансированной, а также учитывающей особенности конкретного возраста и организма.

Общие правила

Существует несколько общих правил, которые может взять за отправную точку любая женщина после выхода на пенсию (и не только):

Поскольку в элегантном возрасте метаболизм существенно снижается, то меню стоит пересмотреть в целом. Не стоит предпочитать то, что вы обожали в 30 лет; Снижайте количество жирной пищи; Отдавайте предпочтение кисло – молочным продуктам, фруктам, ягодам и овощам; Если стоит выбор между жаренным и вареным (тушеным блюдом), то выбирайте последние варианты приготовления пищи; Два – три раза в неделю покупайте орехи и жирную рыбу (а также продукты, содержащие жирные омега кислоты и природные антиоксиданты); Сведите к минимуму сладости, заменив их сухофруктами (так вы исключите высыпания на лице и кариес, проблемы с кишечником), а также употребление картофеля и макаронных изделий, заменив их крупами и рисом; Исключите из рациона алкоголь; Меняется гормональный фон. Наступает менопауза, что негативно сказывается на состоянии кожи. Поэтому самое время подумать о заменителях гормонов.

Витаминные комплексы

Идеально и очень удобно ввести в свой рацион специальные витаминные комплексы для женщин в период менопаузы. Если же такой возможности нет, то не забываете о пользе витамина С не только для организма, но и для вашей кожи. Не игнорируйте магний, железо и кальций.

Коллаген и антиоксиданты

Однако появление морщинок, заломов и провисаний кожи указывает на нехватку коллагена, который уходит с возрастом, и делает кожу не такой эластичной и упругой, как раньше. Найти коллаген можно не только в специальных комплексах и кремах, но и в продуктах питания.

Обогатите свой рацион говяжьей печенью, шпинатом, морковкой, авокадо, морской рыбой, яблоками и ягодами. Эти продукты помогают коллагену вырабатываться, а поддержат процесс выработки продукты, содержащие такие минералы, как железо, кремний, медь, цинк и сера.

Для этого приобретайте крупы и бобовые, хурму и инжир, томаты и отруби, капусту и огурцы, и некоторые другие продукты.

Яркие фрукты и овощи полезны после 55 лет как никогда. Они считаются природными антиоксидантами, препятствуют старению и дарят коже красивый тон. Введите их в рацион, и вы заметите, как преобразитесь.

В поисках эстрогена

В период менопаузы, когда натуральных эстрогенов становится меньше, и в первую очередь страдает не только репродуктивная и нервная системы, но и запускается механизм старения кожи, важно найти достойную альтернативу гормонам.

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Если вы не хотите принимать искусственные комплексы, то обратите внимание на продукты с изофлавонами, которые, имея растительное происхождение, действуют как эстрогены.

Введите в свой рацион сыр тофу, темпе и суп мисо. Всего 100 граммов этих продуктов в сутки способны продлить молодость кожи. Найдя подпитку для кожи изнутри, не забывайте и об уходе снаружи. Приобретите крем с фитоэстрагенами и с высоким индексом защиты от солнца.

Вода, вода, кругом вода

Поскольку с возрастом кожа не только теряет упругость и свой красивый тон, но и становится очень сухой, то следует помнить о важности воды.

Чистой воды стоит употреблять не менее 2х литров в день. Одно лишь это правило позволит измениться до неузнаваемости.

Однако, подбирая свой рацион красоты, учитывайте личные вкусовые предпочтения, особенности организма и бюджет. Оставайтесь красивыми в любом возрасте.

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