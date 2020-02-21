Блинчики на Масленицу: сильно налегать не стоит

Врач-эндокринолог рассказала об опасности, которую скрывают в себе блины, являющиеся одним из самых традиционных и любимых лакомств в России.

Заведующая амбулаторным приемом стационара «Мединцентра», филиала ГлавУпДК при МИД РФ, Елена Мамонтова напомнила, что блины — это очень калорийное лакомство, в связи с чем при их поедании нагрузка на внутренние органы резко возрастает. Таким образом, опасными блины могут оказаться для людей с проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Кандидат медицинских наук советует людям с непереносимостью глютена забыть про блины. Также отказаться от лакомства врач советует гражданам, страдающим от избыточного веса и сахарного диабета. Специалист в интервью «АиФ» пояснила, что у блинов довольно высокий гликемический индекс.

При этом польза от блинов тоже есть. При умеренном употреблении блины насытят организм энергией, минералами, витаминами группы В, фолиевой и никотиновой кислотами.

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По инф. rosbalt.ru

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