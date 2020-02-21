Так полезен ли картофель на самом деле? Смотря как его приготовить

Картофель часто называют вредным продуктом, в том числе для сохранения фигуры. Так ли это на самом деле? Зависит от того, как картофель приготовить.

Ученые говорят, что особенно вреден картофель в жареном виде, потому что во время жарки крахмал, который есть в картошке, разрушается и превращается в простые углеводы — те же, что содержатся в выпечке и сладостях. Они поднимают уровень глюкозы в крови и вынуждают поджелудочную железу выделять много гормона инсулина, чтобы расщепить ее. Кроме того, в картофеле содержится токсичное вещество соланин — в местах его содержания картошка зеленеет. У человека он может вызвать отравление: головную боль и мышечные спазмы.

Однако в то же время картофель способствует улучшению показателей здоровья человека, выяснили специалисты из Университета штата Пенсильвания.

Американские ученые набрали добровольцев, которых разделили на две группы. Первую они заставили в течение четырех недель питаться гарниром из очищенных зерен, включая рис, а вторую — приготовленным по-разному картофелем. После ученые измерили у всех уровень глюкозы в плазме крови, холестерин, сывороточный инсулин и артериальное давление.

Оказалось, что у тех, кто ел картофель, показатели были лучше, чем у группы, питавшейся гарнирами из круп. Однако, предупреждают ученые, важно обращать внимание на способы приготовления картофеля. Этот овощ принесет пользу, если приготовить его на пару или запечь.

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По инф. rosbalt.ru

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