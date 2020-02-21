Так полезен ли картофель на самом деле? Смотря как его приготовить

Картофель часто называют вредным продуктом, в том числе для сохранения фигуры. Так ли это на самом деле? Зависит от того, как картофель приготовить.
Ученые говорят, что особенно вреден картофель в жареном виде, потому что во время жарки крахмал, который есть в картошке, разрушается и превращается в простые углеводы — те же, что содержатся в выпечке и сладостях. Они поднимают уровень глюкозы в крови и вынуждают поджелудочную железу выделять много гормона инсулина, чтобы расщепить ее. Кроме того, в картофеле содержится токсичное вещество соланин — в местах его содержания картошка зеленеет. У человека он может вызвать отравление: головную боль и мышечные спазмы.
Однако в то же время картофель способствует улучшению показателей здоровья человека, выяснили специалисты из Университета штата Пенсильвания.
Американские ученые набрали добровольцев, которых разделили на две группы. Первую они заставили в течение четырех недель питаться гарниром из очищенных зерен, включая рис, а вторую — приготовленным по-разному картофелем. После ученые измерили у всех уровень глюкозы в плазме крови, холестерин, сывороточный инсулин и артериальное давление.
Оказалось, что у тех, кто ел картофель, показатели были лучше, чем у группы, питавшейся гарнирами из круп. Однако, предупреждают ученые, важно обращать внимание на способы приготовления картофеля. Этот овощ принесет пользу, если приготовить его на пару или запечь.
Придерживаться правильного питания не просто нужно, это необходимо! Наш портал для пожилых постоянно дает советы на эту тему:
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