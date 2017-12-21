Всегда на стороне жизни

Лео Антонович Бокерия – один из лучших кардиохирургов в мире, он берётся за самые сложные и безнадёжные случаи, дарит полноценную жизнь новорождённым малышам, устраняя пороки сердца.

Сердечные дела Лео Бокерия

Бокерия Лео Антонович родился 22 декабря 1939 года в Абхазии, в городе Очамчира. Он превосходно учился и уже в школе решил получать медицинское образование. Отличный аттестат дал возможность выбрать московский вуз.

Выбор

Уже во время учёбы Бокерия начал проводить собственные исследования и предлагать новые методы лечения. В 1965 году окончил Первый медицинский институт имени Сеченова, а потом и аспирантуру. На вопросы, почему выбрал кардиохирургию делом своей жизни, отвечает, что поступил в соответствии со своим кредо: жить и работать только в центре. Поэтому и выбрал из всех специальностей хирургию, а в ней операции на сердце – «центре» человеческого организма.

В 1968 году врач поступил на работу в институт сердечно-сосудистой хирургии и трудился под руководством талантливейшего специалиста Бакулева, которого и до сих пор считает одним из самых выдающихся врачей современности. Здесь молодой хирург не только получил ценнейшие знания и опыт, но и фактически попал на передовую линию борьбы с сердечными заболеваниями. Советская кардиохирургия вполне заслуженно считалась одной из лучших, а институт был ведущим в стране.

С именем Лео Бокерии связано открытие новой главы в отечественной кардиохирургии – хирургическое лечение терминальной сердечной недостаточности.

Основные направления научной деятельности Бокерии: хирургия аритмий, пороков сердца, щадящая хирургия сердца, применение лазера при операциях на сердце, использование компьютеров в хирургии.

Особой заслугой Лео Антоновича является выполнение первых в нашей стране имплантаций искусственных желудочков, что спасло множество ранее обречённых больных.

Шанс на жизнь

Лео Антонович – решительный человек, он не может себе позволить быть другим, ведь он буквально дарит людям возможность жить.

«Мне вспоминается такой случай. Дедушка узнал, что его новорождённому внуку предстоит целая серия операций на сердце, и отказался дать ребёнку шанс, решив, что это может быть очень мучительно. Я тогда сказал ему и сейчас повторю: никто не вправе лишать человека жизни! Даже нескольких её мгновений. Как врач, я всегда исхожу из этих соображений», – говорит Лео Бокерия.

Чтобы дать людям этот шанс, он работал над методом так называемой гипербарической оксигенации, который позволил оперировать практически неоперабельных детей, поместив их в барокамеру. Ради этого он, рискуя собственным здоровьем, провёл более двух тысяч операций под давлением, равным давлению воды на 25 метрах глубины. Заработал Ленинскую премию и... премию заслуженного подводника.

Молодость по Бокерии

Лео Антонович встаёт в одно и то же время, полседьмого утра, потом контрастный душ и завтрак. Полвосьмого доктор уже на работе, начинаются операции. Сначала дети, потом взрослые.

Бокерия говорит, что ничего уникального для сохранения здоровья не изобрёл: здоровая и простая, привычная пища в умеренных количествах каждый день, а деликатесы и разносолы изредка по праздникам. Лучше всего творог, отварная рыба и свежие овощи. Хирург не одобряет тяжёлые спортивные нагрузки, а вот спортивные игры и ходьба – пожалуйста! А ещё статическая гимнастика, которую доктор и сам применяет при многочасовых операциях.

В России на первом месте смертность от кардиологических заболеваний. Много жирной еды, дивана и телевизора, мало движения. Лео Бокерия уверен, что важно изменить отношение нации к своему здоровью.

Рука на пульсе

Особенность характера Бокерии: он любит всё делать сам и сам за всё отвечать. Он сам ремонтировал недостроенное здание Бакулевского центра, в которое пришлось въехать в начале девяностых. Зачем? «Иначе центра бы не было вообще. В 91-м году, не завершив свою работу, со стройки сбежали немцы, оставив массу недоделок и груды мусора. Не было канализации, телефона, электричества. Текла крыша, батареи требовали замены. Всё, что можно, уже разворовали. Я понял: если мы не начнём здесь работать, здание растащат по кирпичику. Тут мне очень пригодился собственный опыт новосёла. Когда-то мы с женой получили новую квартиру и въехали в неё, недостроенную. Сами поклеили обои, потолки побелили – и жизнь в ней затеплилась. Так же я поступил и с центром. Оперировать начал в недостроенном здании, в двух операционных. Больные лежали в палатах без удобств. Коллеги были в шоке. Постепенно всё наладилось...»

Бокерия сам подбирал персонал, беседовал лично с каждым, даже с кандидатами в справочную службу. Подчинённые говорят: строг, но справедлив. За расходами тоже следит, просматривает все бумаги и подписывает всё лично.

Сейчас в Бакулевском центре палаты скорее похожи на гостиничные номера в дорогом отеле, интерьер продуман до мелочей, кругом цветы и картины и никаких типично больничных запахов.

Излишества? Бокерия утверждает, что нет. «В нашем центре нет лёгких пациентов – только тяжёлые, очень тяжёлые. И если к их страданиям добавить ещё окружающий дискомфорт, то процесс выздоровления пойдёт сложнее, дольше. Стены тоже лечат. У людей всегда должны быть человеческие условия. А когда всё кругом облупленное, ветхое, когда запахи жуткие – это же, помимо прочего, унизительно...»

Дома знаменитый доктор тоже многое умеет и делает сам: может пропылесосить, вбить гвоздь, сделать ремонт, разобрать и собрать механизм, посадить дерево. Только готовкой не занимается, признаётся, что способен только на яичницу.

Семья

Лео Бокерия женат. Его супруга Ольга врач-терапевт, заведует отделением в Первом мединституте. В семье две дочери: Екатерина — кардиолог-неонатолог и Ольга — кардиолог. Есть и четверо внуков: две девочки и два мальчика.

С женой Лео Антонович познакомился ещё во время учёбы, а поженились после окончания института: понадобилось время, чтобы завоевать сердце девушки. «Мы учились в одной группе. Помню, был у нас первый экзамен по анатомии. Получить «отлично» просто невозможно. Вот я обхожу своих товарищей и интересуюсь, кто на что сдал. Кто говорит: «не сдал!», кто – «троечка». И вдруг маленькая такая девчушка сообщает: «А я на «пять» сдала!» Я сразу её отметил, потому что сам еле-еле дохлую «четвёрку» получил».

Лео Антонович очень любит своих женщин, все подарки на праздники покупает только сам, не доверяя никому это ответственное дело. Праздники доктор предпочитает отмечать в семейном кругу, когда за столом собирается до трёх десятков родственников. Сам глава семьи, как положено, произносит тосты и поёт грузинские песни. Бокерия любит и ценит хорошие вина, разбирается в коньяках, был даже президентом дегустационного клуба. А любимый его тост – За «Золотого Гиппократа!».

Высокие звания

Перечислить все награды ведущего хирурга страны и одного из лучших кардиохирургов мира просто невозможно, так их много. Среди них Ленинская и Государственная премии, ордена, золотой знак «Общественное признание», титул «Человек года», а также Международная премия «Золотой Гиппократ», которая вручается лучшим кардиохирургам мира.

Международным признанием заслуг Бокерии является избрание его в 1998 году почётным членом Американского Колледжа хирургов – самого высокого титула в хирургической иерархии, куда пожизненно избираются 100 лучших хирургов мира.

Лео Антонович имеет более 150 патентов на изобретения, полезные модели и рационализаторские предложения. Является главным редактором шести научно-практических журналов, посвящённых проблемам кардиологии.

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