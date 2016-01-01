Владимир Федосеев: «Руководить культурой нужно грамотно»

5 августа 85-летний юбилей отмечает один из самых титулованных российских дирижеров Владимир Федосеев. В послужном списке художественного руководителя БСО имени П.И. Чайковского, помимо бесчисленных наград и званий, сотрудничество с выдающимися коллективами мира: Венским и Берлинским симфоническими оркестрами, Филармоническим оркестром Радио Франции, Токийским филармоническим и многими другими.

Владимир Федосеев: «Вся наша жизнь и есть юбилей»

В преддверии знаменательной даты маэстро поделился размышлениями о профессии, состоянии классической музыки, а также воспоминаниями о прославленных современниках.

О профессии

Стараюсь круглые даты не фиксировать, вся наша жизнь и есть юбилей. А в моем случае говорить о числах и вовсе ни к чему, поскольку дирижерская профессия — не для молодых, до нее нужно дозреть. Так что задумываться о каких-то временных зарубках не приходится. Дирижер — познаватель непознанного, будь то в творчестве, окружающем мире или самом себе.

О композиторах

Я постоянно учусь, любая встреча с неординарными и интересными людьми всегда шла мне на пользу. Благодарен судьбе, что свела с Евгением Мравинским, которого абсолютно заслуженно считают наиболее выдающимся дирижером ХХ века. Общался с Карлосом Клайбером, являющимся лично для меня своего рода эталоном. Хорошо знал Георгия Свиридова. Считаю его последним нашим великим классиком, продолжателем традиций Мусоргского, Бородина, Рахманинова. К сожалению, сегодня его произведения звучат не так часто, как хотелось бы. Русского гения, по сути, забыли. На мой взгляд, это полное безобразие. Георгий Васильевич — последний высокий рубеж нашей духовно-музыкальной культуры. К несчастью, мы ее постепенно и незаметно утрачиваем...

Музыка продолжает сочиняться, однако громких имен среди композиторов, а не исполнителей (их как раз, слава Богу, предостаточно), не появляется. Наш оркестр в свое время объявлял конкурс на лучшее сочинение молодых авторов. Но ничего, кроме жалких потуг, неумелых подражаний тому же Свиридову, мы не получили. Быть может, это закономерно, ведь в истории общества и культуры всегда существуют провалы, своего рода мертвые зоны. Моцарты, Бетховены и Чайковские каждый день не рождаются. Конечно, в утрате некогда казавшихся незыблемыми ценностей не последнюю роль сыграло наше телевидение. Бывает, включишь и хватаешься за сердце: «Что они делают, что предлагают?!» Крайне опасно жить в ситуации, когда душа требует одного, а тебе навязывают совсем другое. Но вдвойне неприятно, если в итоге ты вынужден «есть», что дают.

О школе

На мой взгляд, сегодня мы по большому счету потеряли нашу блистательную и уникальную школу хорового пения, что непростительно. Россия — традиционно певческая страна, недосягаемая лирическая величина. Голос — вообще главный музыкальный инструмент.

Несомненно, крайне важен педагогический фактор. К моему большому сожалению, многие из талантливых учителей улизнули из страны. Самые лучшие музыкальные наставники и инструменталисты на Западе — как правило, представители России. Куда ни посмотри — везде русский пианист, скрипач, вокалист.

О молодежи и управлении

Вопреки сложившейся ситуации, которую иными словами, как «отрицание музыки», порой и описать трудно, не утрачиваю надежды на возрождение классического музыкального искусства в самом высоком смысле этого понятия. Итоги творческих состязаний для юных, 8–10-летних ребят, говорят о том, что Россия может вновь обрести по-настоящему великую культуру. Причем, мне кажется, определяющее слово будет за провинцией, так как ситуация на периферии выглядит значительно оптимистичнее, чем в столице. Однако культурными процессами необходимо грамотно руководить. Сегодня остро ощущается нехватка людей, способных взять на себя подобную ответственность.

Об открытиях

Люблю самую разную музыку. И, несмотря на многолетний опыт, откровения случаются и сегодня. Недавно в Париже впервые в жизни дирижировал прокофьевской «Кантатой к двадцатилетию Октября». Гигантский хор в двести человек исполнял музыку, положенную на слова Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина... Вы не представляете, какой был колоссальный успех. Подобного фурора я, откровенно говоря, не ожидал. Впору задаться вопросом: почему мы сами забываем о некоторых наших славных музыкальных страницах, если даже французы выстраивают вокруг них собственную фестивальную программу?

О будущем

У меня по-прежнему планов громадье. Хочу исполнить весь цикл бетховенских фортепианных концертов и симфоний с нашими замечательными молодыми музыкантами. Не так давно поступило предложение из Японии сделать «Евгения Онегина» с лучшим, на мой взгляд, токийским Симфоническим оркестром NHK. Откликнулся с удовольствием, поскольку Чайковский — родной для меня композитор. В его наследии в полной мере выражены мои личные переживания. Также в этом сезоне встречусь с Пражским хором, подготовим знаменитое произведение Дворжака Stabat Mater. Помимо этого, собираюсь поставить в «Геликон-опере» «Пиковую даму». Это только часть из намеченного на ближайшее время. Главное, чтобы были силы все успеть.

По инф. portal-kultura.ru

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