Валентин Никулин – «советник по чудесам»

7 июля Валентину Никулину исполнилось 85 лет – это замечательный советский актер, сыгравший за свою жизнь во множестве самых разнообразных фильмов. В его карьере были комедии, драмы, детективы, а также фильмы некоторых других жанров. Валентин снимался очень часто, однако, несмотря на это, всегда считал, что ему так и не удалось раскрыть в кино весь свой потенциал. Но так ли это на самом деле?

Биография Валентина Никулина

Наверное, ответить на этот вопрос смог бы только лишь сам Никулин. А мы же со своей стороны можем лишь констатировать тот факт, что спустя много лет после своей кончины наш сегодняшний герой остается все также любим миллионами зрителей. А, что если не это, может быть главным мерилом успеха актера?

Детство и семья Валентина Никулина

Валентин Юрьевич Никулин появился на свет 7 июля 1932 года в городе Москва. Его отец – Юрий Вениаминович – был известным советским драматургом. Мама – Евгения Наумовна Брук – всю свою жизнь посвятила служению музыке. Она была пианисткой и композитором. Завершая тему семьи актера, отметим, что яркой и заметной личностью был также и дядя Валентина – популярный советский писатель Лев Никулин.

Появившись на свет в такой семье, наш сегодняшний герой с самого детства восхищался искусством и лелеял мечту о популярности и славе. Вращаясь в литературных и музыкальных кругах, он сумел развить в себе соответствующие таланты, а потому уже в раннем возрасте считался неординарным ребенком.

Возможно, именно поэтому актерскую стезю Валентин выбрал не сразу. Сначала он всерьез задумывался о том, чтобы стать музыкантом, однако впоследствии все-таки решил связать свою жизнь с юриспруденцией. Двигаясь к поставленной цели, наш сегодняшний герой подал документы на юридический факультет МГУ, который успешно окончил в 1957-м году. Однако работа юриста довольно скоро разочаровала молодого парня. Некоторое время Валентин пребывал в тяжких раздумьях, но в какой-то момент в дело вмешалась его мама, буквально настоявшая на том, чтобы сын попробовал себя в качестве актера. Никулин согласился и уже совсем скоро стал одним из студентов актерской студии имени Немировича-Данченко действовавшей при МХАТе.

Первые роли Валентина Никулина

В 1960-м году Валентин Никулин получил свой второй диплом и стал выступать на сцене театра «Современник». Год спустя он дебютировал на киноэкране, исполнив небольшие роли в фильмах «Девять дней одного года» и «Високосный год».

Валентин Никулин поёт песни Булата Окуджавы

Впоследствии, формат его ролей постепенно возрастал. Валентин Никулин получал в кино все более и более значимые роли, а потому совсем скоро наш сегодняшний герой стал заметным персонажем в мире советского кинематографа.

Большую часть своей карьеры Валентин Никулин играл довольно странных персонажей. Он исполнял роли волшебников, чудаков, странноватых врачей и прочих персонажей «не из этого мира». Причиной тому, наверное, была несколько странная внешность актера – его немного ассиметричное лицо и чуть грустноватый взгляд, наполненный глубиной и проницательностью.

Подобные черты помогали ему создавать образы ярких и самобытных персонажей. Однако именно они же зачастую вставали у него на пути. Все дело в том, что советские режиссеры никак не видели в нем главных персонажей. Данное обстоятельство всегда очень задевало Валентина Никулина, а потому он долгое время был недоволен своей карьерной судьбой.

Нелюбимые фильмы Валентина Никулина

Одной из самых нелюбимых работ актера стала роль доктора Гаспара Арнери в фильме «Три толстяка». Данная яркая роль на долгие годы стала визитной карточкой актера. Встречая его на улицах, люди часто говорили: «Гаспар!». Подобную однобокость своего актерского амплуа наш сегодняшний герой всегда воспринимал крайне болезненно. Между тем, в этой картине Валентину Никулину посчастливилось поработать с такими звездами советского кино, как Алексей Баталов, Рина Зеленая, Евгений Моргунов, Алексей Смирнов и другими.

Гурченко, Кикабидзе, Валентин Никулин - Будет так

Стараясь переломить наскучившее амплуа, Валентин играл самые разнообразные роли. Однако все равно вновь и вновь возвращался к одному и тому же. Он был «советником по чудесам» в фильме «Аптека «Голубые шары», странноватым ботаником в киноленте «Баллада о Беринге и его друзьях», шутом в «Веселом сновидении» и даже Кащеем Бессмертным в позднем российском фильме «За тридевять земель».

Среди прочих работ актера стоит выделить картины «Душечка», «Братья Карамазовы», «Русалочка», «Миллион в брачной корзине», а также некоторые другие. Данные ленты стали заметной вехой в творчестве актера, однако их популярность все же была несколько ниже той популярности, которую Валентину Никулину принесли роли чудаков и волшебников.

Завершая рассказ об актерской карьере нашего сегодняшнего героя, отметим, что в разные годы Валентин Никулин также часто работал в качестве актера озвучивания, а также певца. Он часто исполнял песни из фильмов. Исполненные им композиции можно услышать во многих советских лентах («День за днем», «Путь к причалу»). Таким образом, свою давнюю мечту о музыкальной карьере Валентин Никулин все-таки смог воплотить в жизнь.

В 1990-м году Валентин Никулин получил звание Народного артиста РСФСР. Данная награда стала своеобразным признанием заслуг выдающегося актера.

Последние годы жизни

В 1991-м году после распада СССР талантливый советский актер уехал в Израиль. Там он прожил семь лет, в течение которых выступал в местном театре Габима. Однако жизнь за границей не заладилась. Валентин Никулин очень сильно тосковал по Советскому союзу, а потому уже очень скоро вернулся назад. В новой России он некоторое время также не мог отыскать свое место. Сначала Валентин Никулин исполнил одну из ролей на сцене театра МХАТ, однако получить постоянное место в театральной труппе все же не сумел. В итоге наш сегодняшний герой вернулся в родной и знакомый театр «Современник», где впоследствии и выступал в течение многих лет. В последние годы в кино он снимался довольно редко.

Актер Валентин Никулин умер в результате остановки сердца

В начале 2000-х годов у актера был найден остеопороз. Долгое время болезнь прогрессировала, буквально сводя Валентина Юрьевича с ума. В 2005-м году затяжной недуг привел к остановке сердца. Ныне могила актера находится на Донском кладбище. Два года спустя после смерти актера на могиле был установлен особый памятник.

Личная жизнь Валентина Никулина

О личной жизни Валентина Никулина известно очень немного. Точно сказать можно лишь то, что еще в конце девяностых годов актер развелся с женой - Мариной Ганулиной. Причиной развода стали житейские разногласия, связанные с отъездом в Израиль. Как отмечает давний друг актера Игорь Кваша, Валентин очень хотел вернуться в Россию. Супруга же настаивала на том, чтобы семья осталась в Израиле.

Источник: uznayvse.ru

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