Третий Алексей Толстой

10 января 2018 года исполнилось 135 лет со дня рождения знаменитого писателя Алексея Николаевича Толстого.

Биография Алексея Толстого

Счастливое детство

Писатель родился в городе Николаевске Самарской губернии. Мать Толстого была образованной женщиной, в шестнадцать лет написала свою первую повесть «Воля». Она вышла замуж в 19 лет вопреки желанию родителей, в семье родились трое детей, но брак был крайне неудачным: буйный нрав графа Толстого приводил к страшным ссорам и даже стрельбе. В начале 1880-х годов Александра Леонтьевна познакомилась с молодым помещиком Алексеем Бостромом и ушла из семьи, оставив троих детей и скрыв от мужа новую беременность. Этот поступок сопровождался попеременно угрозами и мольбами со стороны мужа, а также обещаниями родителей отречься от дочери. Через полгода после рождения Алексея церковь дала супругам развод, но определение гласило: «Александру Леонтьевну, графиню Толстую, урождённую Тургеневу, оставить во всегдашнем безбрачии». Алексей Толстой вырос на хуторе отчима и до 16 лет считал его родным отцом. Семья жила небогато, но очень дружно, и детство мальчика было счастливым. Его мать писала рассказы для детей и старалась сына тоже приучить к литературному труду. Александра Леонтьевна, больше всего в жизни желавшая увидеть сына писателем, умерла в 1906 году с уверенностью, что это никогда не случится.

Первые стихи и первая любовь

«Первые литературные опыты я отношу к шестнадцатилетнему возрасту, это были стихи – беспомощное подражание Некрасову и Надсону, ‒ писал Толстой. ‒ Не могу вспомнить, что меня побуждало к их писанию. Должно быть, беспредметная мечтательность, не находившая формы. Стишки были серые, и я бросил корпеть над ними. Но всё же меня снова и снова тянуло к какому-то неоформленному ещё процессу созидания. Я любил тетради, чернила, перья...».

Семнадцатилетний Алексей влюбился в девятнадцатилетнюю дочь врача Юлию Рожанскую. В мае 1901 года Толстой стал студентом технологического университета Петербурга. Юлия приехала туда же для обучения на медицинских курсах. Они поженились, а в январе 1903 года у них родился сын Юрий. Студенты не справились с бытом и отдали ребёнка на попечение бабушке и дедушке.

Новая семья

В январе 1906 года Алексей Толстой уехал в Дрезден, где поступил в Королевскую Саксонскую высшую техническую школу. В Дрездене он познакомился с Софьей Дымшиц. Искренняя, пылкая, независимая, она рано вышла замуж, но ушла от мужа и жила одна.

Позднее он писал в автобиографии: «Было страшное неудовлетворение семьёй, школой... Я начал много читать и писать стихи. Я был уверен в одном – что есть любовь. Теперь я уверен, что в любви рождаются вторично. Любовь есть начало человеческого пути...».

В 1907 году Алексей Толстой опубликовал свой первый сборник стихов «Лирика». Книга была издана за счёт автора с посвящением Софье: «Тебе, моя жемчужина». С июля 1907 года влюблённые стали жить вместе. Оба они не были разведены, но расторжение брака должно было утверждаться Священным синодом и могло затянуться на много лет. В том же году незадолго до защиты диплома Толстой оставил институт. «Потом, в один серенький денёк, оказалось в моём кошельке сто рублей на всю жизнь (и неоконченный институт), и, не раздумывая, я кинулся в мутные воды литературы», ‒ писал позднее Алексей Николаевич.

В начале 1908 года Толстой и Дымшиц уехали в Париж, где писатель продолжал работать над сказками в подражание русскому фольклору. Так вышел сборник «Сорочьи сказки».

В 1910 году Толстой развёлся и хотел жениться на Софье, которая ждала ребёнка, но муж Софьи не дал ей развода. Родилась девочка, которую окрестили в русской церкви в Париже, дав ей имя Марианна.

Вскоре Толстой получил признание публики как писатель, когда вышла его книга «Заволжье», основной темой которой стали родные места и люди, которые его окружали.

Революция

Когда началась Первая мировая война, Толстой был освобождён от военной службы, но стал корреспондентом «Русских ведомостей». Отношения с Софьей закончились; они, как писал Толстой в письме отчиму, расстались друзьями.

Ещё в школе живописи Алексей Толстой познакомился с Натальей Крандиевской. Она была красива, умна и талантлива. Писала и публиковала стихи, увлекалась живописью.

Снова писатель встретился с ней в 1914 году. Наталья Васильевна была замужем за успешным адвокатом и воспитывала четырёхлетнего сына, но в браке была несчастлива. Весной 1917 года Толстой обвенчался с новой возлюбленной. К тому времени у них уже родился сын Никита.

Революционные события октября 1917 года писатель не принял. По свидетельству Ильи Эренбурга: «Толстой мрачно попыхивал трубкой и говорил мне: «Пакость! Ничего нельзя понять. Все спятили с ума...»

Жизнь в эмиграции

Толстые эмигрировали в Париж. Писатель работал увлечённо и много, но ничего не публиковалось. Наталья Васильевна обучилась кройке и шитью и стала шить модные платья, чем содержала семью. В Париже Алексей Толстой написал роман «Сёстры» ‒ первую книгу трилогии «Хождение по мукам». Позднее он говорил: «Катя ‒ это всё Наталья Васильевна».

В 1921 году Толстые перебрались в Берлин, там родился второй сын Дмитрий. И там Толстой написал роман «Аэлита», повести «Чёрная пятница» и «Рукопись, найденная под кроватью», а также закончил замечательную автобиографическую повесть «Детство Никиты».

И все же, несмотря на несомненный успех своих книг, Толстой не мог примириться с тем, что вынужден жить вдали от родных мест. «Жизнь в эмиграции была самым тяжёлым периодом моей жизни. Там я понял, что значит быть парием, человеком, оторванным от родины, невесомым, бесплодным, не нужным никому ни при каких обстоятельствах», ‒ писал он позднее. Летом 1923 года Толстой с семьёй вернулся в Россию, хотя это решение далось нелегко.

Четвёртый брак

Толстой однажды сказал Валентину Катаеву: «Мне кажется, что юмор ‒ это и есть то, что отличает хорошего писателя от плохого...» И этим качеством писатель обладал в полной мере. В декабре 1934 года у Алексея Николаевича за три дня случились два инфаркта миокарда, и врачам едва удалось его спасти. Но уже через несколько дней, ещё не поднимаясь с постели, он начал работать над «Золотым ключиком». Толстой не просто пересказал детскую книгу Карло Коллоди, но и превратил нравоучительное повествование итальянца в весёлую, праздничную, искрящуюся живым юмором сказку.

Но Толстой на самом деле чувствовал себя одиноким. После болезни он писал: «Я для моей семьи был необходимой принадлежностью, вроде учёного гиппопотама, через которого шли все блага. Но кто-нибудь заглядывал в мой внутренний мир? Только бы я выполнял обязанности и не бунтовал. Все испугались, когда я заболел 31 декабря. Но как же могло быть иначе ‒ зашаталось все здание...».

В 1935 году Алексей Николаевич оставил семью после 20 лет брака и женился на Людмиле Баршевой.

Война

С первых же дней войны оружием писателя стало слово. В годы войны он написал более шестидесяти патриотических статей, в том числе знаменитый очерк «Родина», фронтовой цикл «Рассказы Ивана Сударева». Осенью 1941 года Толстой начал работать над пьесой об Иване Грозном. В 1943 году Толстой вторично получил сталинскую премию за трилогию «Хождение по мукам», которую передал в фонд обороны на строительство танка «Грозный».

В 1944 году стало известно, что Толстой тяжело болен ‒ врачи обнаружили у него рак лёгкого. Смертельно больной Толстой продолжал работать над третьей частью романа «Пётр Первый». Но книга так и осталась незаконченной.

Писателю не суждено было увидеть День Победы. Он скончался 23 февраля 1945 года в Москве.

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