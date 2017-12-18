Советский плантатор Устим Штейман

Сколько же в СССР было любимых народом брендов: духи "Красная Москва", колбаса "Докторская", автомобиль "Жигули"... Совсем недавно не стало Устима Генриховича Штеймана - человека, без которого никогда не появился бы всем известный "Краснодарский чай" - еще одна узнаваемая товарная марка страны. Штейману было 96 лет... – "Российская газета".

Устим Генрихович Штейман

Дело для молодого специалиста

Выращивание чая в России может показаться нонсенсом, но наша страна так велика, что на ее бескрайних просторах нашелся уголочек земли с райским климатом, позволяющим выращивать столь теплолюбивую культуру. Свой собственный, а не привозной чай первоначально выращивали в Грузии, а уже потом в тогдашней Черноморской губернии. Революция, коллективизация отбросили развитие чаеводства на несколько десятилетий. И только в 1947 г., когда была поставлена задача создания Мацестинского и Хостинского чайных совхозов и на это были выделены миллионы рублей, земли, техника, люди...

Генеральный директор Устим Штейман и одна из лучших сборщиц чая Аревалуй Ишханова. Фото: В. Акимов

В 1952 г. в совхоз "Дагомысский" по распределению из Тимирязевской сельскохозяйственной академии прибыл молодой специалист Устим Штейман. Несмотря на то что был он круглый отличник, мичуринский стипендиат, его карьера в совхозе началась с должности бригадира. К тому времени за плечами Устима была война, нелегкая лейтенантская доля "Ваньки-взводного", два ранения, четыре боевые награды. Здесь же, в горах Кавказа, и проходила его ратная служба в 141-м горно-стрелковом полку НКВД. Сначала воевал с альпийскими стрелками из дивизии "Эдельвейс", потом, как сказали бы сейчас, с различными бандформированиями.

А рабочая карьера Устима была удивительно последовательна: управляющий отделением, агроном, главный агроном... В 1963 г. его назначают директором совхоза. Весь дальнейший период истории российского чая я рискну назвать "Эпохой Штеймана".

Лейтенант Устим Штейман Фото: из личного архива

Это была личность, масштабность которой понимали и ценили и власть, и все те, кому посчастливилось с ним работать. В 1972 г. он добился создания фирмы "Краснодарский чай", объединившей под единым руководством чайные совхозы и чайные фабрики Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов. Сам стал ее генеральным директором, но одновременно оставался директором головного чайного совхоза "Дагомысский".

Безалкогольное гостеприимство

Новшества Штеймана и его команды впечатляют. Была осуществлена бестарная перевозка зеленого чайного листа, внедрено автоматическое орошение чайных плантаций, широко стала применяться малая механизация на сборе чайного листа и формовке чайных плантаций. Были заложены сотни гектаров плантаций субтропических культур, модернизированы Дагомысская и Адлерская чайные фабрики. В результате чайные совхозы и перерабатывающие фабрики достигли наивысших результатов: производство зеленого чайного листа только в головном чайном совхозе превысило 4000 тонн, а весь коллектив фирмы вышел на 10 тысяч тонн краснодарского чайного листа.

Тем не менее главная заслуга Устима Штеймана, на мой взгляд, заключалась в том, что он первым почувствовал интерес общества к экологии, здоровому питанию. Сочи той поры был курортной Меккой. Не в Крым, а в Сочи стремился весь советский истеблишмент. И вот тут как альтернатива экскурсиям в винные подвалы "Абрау-Дюрсо" появились чайные церемонии Устима Штеймана. Это было ранее невиданное шоу в русском национальном духе. В центре всего русский самовар, официантки - красавицы в национальных нарядах. Главная распорядительница торжества - его супруга - в таком же наряде с кокошником. На столах мед, калачи...

Посещение чайной церемонии стало едва ли не главной частью сочинского отдыха всех высокопоставленных отдыхающих.

Сегодня уже можно признать, что Устим Штейман первым стал внедрять культуру "безалкогольного гостеприимства". К нему сразу же потянулись советские космонавты и американские астронавты, а также вся здоровая часть советской номенклатуры, которая получала наслаждение от "Мацестинского чаепития", трезвого общения.

Стоит ли удивляться, что Устим Штейман "умел решать любые вопросы". Понимая специфику предгорных совхозов, он добился поставок автомобилей повышенной проходимости "ГАЗ-66", которые до этого были только в армии, у пограничников и геологов. Несмотря на то что совхозы были специализированные и, казалось бы, должны были заниматься только чаем, у него были свои теплицы, фруктовые сады...

Устим Генрихович поражал окружающих тем, что знал едва ли не поименно всех рабочих. Встречаясь с ними на плантациях, всегда находил время побеседовать. Если звучали просьбы, то обязательно детально вникал в суть и помогал.

Об искрометном юморе Устима Генриховича ходили легенды, а его афоризмы передавались из уст в уста. О своем стиле руководства он как-то так сказал своему гостю - тогдашнему Председателю Совета министров Алексею Косыгину: "Люблю широкую демократию при жесточайшей диктатуре".

Выступая на одном из партийно-советских активов края, обратил внимание на то, что все чайные совхозы вытянуты тонкой полосой в 150 километров с самого севера и до границы с Абхазией. Выступавший сразу после него директор объединения овощных совхозов, апеллируя к предшествующему оратору, заметил, что его совхозы расположены вглубь, а не в длину, что...

Тут совершенно неожиданно прозвучала реплика Штеймана: "При достаточной длине, глубина не имеет значения". Уж не знаю, что имел в виду Устим Генрихович, но зал грохнул от хохота.

Устим Штейман в октябре 2011 г. на совещании "День чаевода" в Мацесте. В завершение состоялось присвоение имени У.Г. Штеймана чайной плантации в ОАО "Мацестинский чай". Фото: из личного архива

Знамя подхватили ученики

В 1973 г. ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Входящие в объединение "Краснодарский чай" совхозы процветали. Строились дороги, больницы. Люди получали автомобили.

В 1982 г., когда прозвучали первые раскаты "Краснодарского дела", Устим Генрихович подал в отставку и уехал в Москву, где занял скромную должность советника министра сельского хозяйства. Впоследствии он создал Российскую ассоциацию производителей чая и кофе и стал ее президентом.

Уже потом, в 2007 г., что называется, задним числом его признают Почетным гражданином города Сочи.

В Мацесте, на чайной плантации, летом этого года я увидел, не понятую тогда мной табличку, на которой было написано: "Чайная плантация ОАО "Мацестинский чай" N 59 кадастр 23:49:030900060140 имени Устима Генриховича Штеймана. Его ученики и последователи Константин Туршу и его команда не только сохранили, но и приумножили прежнюю славу. "Мацестинский чай" стал почетным лауреатом конкурса "Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века".

Компания была премирована Золотым знаком качества XXI века, на получение которого претендовали более 830 компаний. Как и при Штеймане, главный упор делается на здоровый образ жизни.

Чаепитие продолжается!

Пачка знаменитого "Краснодарского чая".

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