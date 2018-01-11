Счастье по Марине Неёловой

8 января отпраздновала свой день рождения Марина Мстиславовна Неёлова, актрисе исполнился 71 год. Она народная артистка России, обладательница множества престижных кинематографических наград, лауреат госпремий СССР и России, а также последняя актриса, получившая в ХХ веке премию «Триумф».

Биография Марины Неёловой

Марина Неёлова родилась в 1947 году в Ленинграде. Валентина Николаевна, мать Марины, вернувшись с фронта, посвятила жизнь воспитанию дочери. Девочку водили в театр, отец приобщал её к живописи. В четырёхлетнем возрасте Марина начала заниматься балетом.

«В детстве я хотела быть балериной и очень удивлялась, что это, оказывается, называется работой. Я ведь не знала, что это адский труд, разбитые в кровь ноги, слоновья одышка за кулисами. Именно поэтому зрителей нельзя пускать за кулисы – чтобы не разрушать этот прекрасный обман.

Я ждала окончания школы, на уроках не слушала, мечтала о сцене, как мне цветы отовсюду кидают... Когда меня вызывали к доске, я долго не могла понять, о чем идёт речь. Самым большим желанием было: лишь бы на второй год не остаться!» – делится детскими воспоминаниями Марина Мстиславовна.

Любовь к балету осталась у Неёловой на всю жизнь, но главным для неё всегда был театр. Поэтому, когда пришло время, она подала документы в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Талант

Конкурс был как всегда очень большой – сто человек на место. В толпе рослых красавиц миниатюрная скромница Марина чувствовала себя этакой мышью: худющая, ножки «верёвочками», глазищи испуганные, голосок срывается от волнения...

«Совершенно неожиданно для себя я узнала, что на очередной тур надо прийти в купальном костюме. Пришла, ноги буквально заплела, чтобы они сошлись хотя бы. Вызывают по десять человек. Мы стоим, а эти иезуиты внимательнейшим образом на нас смотрят: кто-то очки снимает, кто-то надевает. Рядом со мной — фигуристая красавица с глазами и ресницами. Как какое-то пособие: какими артисты быть должны, а какими не должны. Я стою — униженная и оскорбленная, даже не как лошадь, как ослик Пржевальского. И понимаю — комиссию надо брать чем-то невероятным, несусветным. Нам дают задание — изобразить, будто мы моем окна. Все моют маленькие окна — практически форточки. А у меня было та-акое окно — этой сцены не хватит, видимо, какая-то американская витрина. И я бегала из конца в конец и вытирала её всем телом. Поскольку я перед комиссией всё время мельтешила, они смотрели только на меня, туда-сюда головами крутили...»

Марина сумела произвести впечатление. Матёрые профессора намётанным глазом сразу разглядели в девушке огромный драматический талант. Она была принята на курс очень известных питерских педагогов – Ирины Мейерхольд, дочери знаменитого Всеволода Мейерхольда, и её мужа, известного актёра Василия Васильевича Меркурьева.

После окончания учёбы Марина Неёлова мечтала попасть на работу в Большой драматический театр, к Георгию Товстоногову, но подвела природная застенчивость: она просто побоялась отказа. Поэтому пошла на студию «Ленфильм». Актриса мечтала, что режиссёр сам заметит её после съёмок в каком-нибудь фильме. Так и произошло: после роли в «Старой, старой сказке» Товстоногов хотел встретиться с Мариной Неёловой, но она уже уехала в Москву. Товстоногов считал, что это ошибочное решение, но, к счастью оказался неправ. Неизвестно, как бы сложилась судьба Неёловой, останься она в БДТ, но в Москве Константин Райкин и молодой режиссёр Валерий Фокин позвали её в «Современник». Неёлова через некоторое время стала ведущей актрисой, и с 1973 года по сей день Марина Мстиславовна играет самые разные роли.

Не только принцесса

Первые роли Неёловой — это образы принцесс и лирических героинь, что абсолютно соответствовало её внешности.

Свою карьеру в кино Марина Неёлова начала ещё в студенчестве. На третьем курсе она снялась в фильме «Старая, старая сказка». Начинающая актриса исполнила сразу две роли: капризной принцессы и скромной дочери трактирщика. Её работа сразу получила одобрение критиков.

Но талант Неёловой был гораздо больше, ей быстро стало тесно в амплуа травести.

В 1972 году она сыграла в психологической драме «Монолог», где её напарником по главной роли стал Михаил Глузский. Фильм стал большим творческим достижением актрисы, и о ней заговорили как об особом явлении.

Неоднократно Неёловой приходилось «дважды входить в одну и ту же реку», играя разных персонажей в одних и тех же постановках и фильмах. В картине Кошеверовой «Тень» она сыграла Аннунциату, а 17 лет спустя – певицу Юлию Джули в «Тени...» Михаила Козакова. В сценическом варианте «Фантазий Фарятьева» режиссёра Лилии Толмачёвой ей досталась роль младшей сестры Любы, а в картине у Авербаха она — старшая сестра Александра.

С 1990 годов актриса стала значительно меньше сниматься, посвящая больше времени семье. В 1994—1997 годах жила во Франции, а с 2003 по 2009-й — в Нидерландах с мужем — чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Кириллом Геворгяном, хотя продолжала играть в спектаклях театра «Современник». Репертуар театра подстраивали под расписание её приездов, и раз в месяц она появлялась на сцене.

Сейчас Марина Неёлова живёт в Москве и продолжает работать в труппе «Современника». С 2007 года Неёлова исполняет парадоксальную роль Акакия Акакиевича Башмачкина в постановке Фокина «Шинель» на сцене «Современника», получив самые тёплые отклики театральной прессы.

Изящная и хрупкая

«По сцене она движется, как беспокойная кошка... у нее голос избалованной девочки и эротическая внешность, которая электризует публику», – так отзывались о ней критики. Её хрупкость, изящество, талию объёмом в 54 сантиметра безмерно ценят модельеры. Вячеслав Зайцев, одевая Неёлову для спектакля «Вишнёвый сад», специально ездил в Париж за кружевами, шелками и страусиными перьями, потому что считал, что такую женщину одевать иначе было бы преступлением!

Вес у Марины Мстиславовны всегда был «балетным» – 45 килограммов, и ни грамма больше! Войдя в любой лифт, Неелова непременно подпрыгивает: только тогда лифт соглашается её везти. Однажды, встав на весы на каком-то южном курорте, Неёлова обрадовалась, увидев цифру 48. Но проходящая мимо женщина развеяла её иллюзии: «Дамочка, а что же вы с арбузом-то взвешиваетесь!»

Застенчивая Марина никогда не считала себя красивой и вечно комплексовала. «Ну, сверху-то ещё ничего, а ноги винтом просто завиты» – сетовала она. Когда Неёлова познакомилась с Константином Райкиным, они очень подружились и часто делились своими страданиями по поводу внешности. Константин показывал письма от зрителей, в которых ему советовали не только оставить сцену, но и на улицу выходить пореже с таким-то лицом, и говорил ей: ««Эти ноги, они у тебя так извиваются-извиваются... Не знаю, мне нравится».

Счастье по Неёловой

«Почему хорошо выгляжу? Наверное, потому, что я очень добрый человек. Честно говоря, редко смотрюсь в зеркало — только когда прихожу на спектакль и сажусь в гримёрке. А что касается радости жизни: она в каждой минуте, в способности воспринимать её такой, какая она есть, и радоваться тому, что она такая. Есть радость от того, что утром иду на репетицию, а вечером играю в спектакле.

Счастье — это когда ты читаешь интересную книгу, знаешь, что тебя ждёт интересная работа, рядом с тобой сидит твой ребёнок, на траве резвится твоя любимая собака, а вечером вся семья соединяется, садится за одним столом, и все болтают и рассказывают друг другу о том, как прошёл день. По крайней мере, иногда я думаю, что счастье именно в этом».

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