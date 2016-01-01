«Пусть всегда будет солнце!

Пусть всегда будет небо!

Пусть всегда будет мама!

Пусть всегда буду я!»

Биография Льва Ошанина

Эти незабываемые слова принадлежат знаменитому поэту Льву Ивановичу Ошанину. Благодаря его стихам появились песни, ставшие по-настоящему народными, которые пела вся страна: «Течёт река Волга», «А у нас во дворе есть девчонка одна», «Просто я работаю волшебником».

Лев Ошанин родился 30 мая 1912 года в Рыбинске. Был седьмым ребёнком в дворянской семье. Правда, несмотря на титул, богатства в семье не было. Отец Иван Александрович работал частным поверенным при рыбинском суде. Мать Мария Николаевна была педагогом-музыкантом. Отец умер, когда Льву исполнилось 3 года, и Мария Николаевна вынуждена была устраивать благотворительные концерты, чтобы прокормить детей.

Поэзия

В 1917 году Ошанины переехали в Ростов, где Мария Николаевна возглавила первый в городе детский сад, а с 1922 года стали жить в Москве.

Окончив восемь классов, Лёва Ошанин пошёл токарем на чугунолитейный завод. Не помешала даже сильнейшая близорукость.

Будущий поэт вступил в рабочий литературный кружок «Закал». А в 1930-м году вышла первая книга Ошанина «Этажи» – это была повесть из жизни школьников.

Позже в «Комсомольской правде», «Огоньке», «Молодой гвардии», «Прожекторе» появились первые его стихи.

Но дворянское происхождение дало о себе знать: Ошанин случайно узнал, что его биографией очень интересуются, и по совету друзей решил уехать из Москвы. Так молодой писатель оказался в заполярье на строительстве Хибиногорска.

Там он работал на апатитовой фабрике, был директором клуба горняков, разъездным корреспондентом газеты «Кировский рабочий». Однако анкета всё равно подвела: по доносу «доброжелателей» Ошанина изгнали из комсомола и уволили из газеты. Это был серьёзный удар, но, по крайней мере, писатель остался на свободе.

Лев Иванович вернулся в Москву, где в 1936 году поступил в Литературный институт имени Горького. Женился на литераторе Елене Успенской — внучке писателя Глеба Успенского, родились двое детей: дочь Таня и сын Серёжа. Стало не до учёбы, институт пришлось бросить.

В конце 30-х годов Лев Ошанин обратился к работе над песней, которая заняла основное место в его творчестве.

Знаменитое танго «Если любишь — найди» на музыку К. Листова зазвучало в 1939 году.

Военные песни

Когда началась Великая Отечественная война, то уже 22 июня 1941 года из репродукторов на сборных пунктах звучала написанная ещё до войны песня на стихи Ошанина «В бой за Родину».

Поэта не взяли в армию из-за плохого зрения. Не удалось ему попасть на фронт даже военным корреспондентом.

Вместе с семьёй он оказался в эвакуации в Казани, его супруга работала там же в эвакуированной газете «Пионерская правда», но сам Лев Иванович устроиться по литературной специальности не смог. Затем семья оказалась в Елабуге.

Там Ошанин встретил поэта Бориса Пастернака, который посоветовал ему вступить в Союз советских писателей, с членским билетом которого можно было попасть на фронт даже с плохим здоровьем.

Ошанин, заручившись рекомендацией Пастернака, так и сделал (тем не менее, в 1958 году он требовал высылки Пастернака из Советского Союза, после публикации романа «Доктор Живаго» на Западе).

7 ноября 1941 Ошанин стал членом Союза писателей.

После этого стал командироваться на передовую от Политуправления Красной Армии, работать в военных газетах, выступать перед бойцами.

В 1944 поэт был принят в коммунистическую партию.

Новые песни Ошанина подхватывала не только армия, но и вся страна. В эшелонах, в теплушках, в землянках, на больших городских сценах и наскоро сколоченных помостах звучали «Разведка», «Русская душа», «Что солдату нужно?», «В белых просторах», «Скажи, сынок...»

В конце войны были написаны стихи, после Победы положенные на музыку Иосифом Дунаевским и ставшие песней «Ехал я из Берлина».

А осенью 1945 года на стихи поэта была написана знаменитая песня «Дороги».

Эх, дороги...

Пыль да туман,

Холода, тревоги

Да степной бурьян.

Выстрел грянет,

Ворон кружит,

Твой дружок в бурьяне

Неживой лежит...

Маршал Георгий Константинович Жуков считал «Дороги» одной из лучших песен военных лет.

После войны

Ошанин работал и продолжал поездки по стране и миру, был участником всех фестивалей молодежи.

Ему не сиделось подолгу на одном месте.

Он забирался в самые дальние уголки, к полярным льдам, к жарким пескам пустыни и везде слышал свои песни. Их исполняли по радио, на сценах и просто в товарищеском застолье, в семейном кругу. «Течёт река Волга», «Комсомольцы», «Родина моя», «Песня о тревожной молодости», «Есть такая любовь» — всё это давно стало классикой.

Есть у Ошанина две особые песни, которые стали гимнами, их исполняли на всемирных фестивалях на разных языках. Это «Гимн демократической молодежи». И «Гимн международного Союза студентов».

В 1948 году вышла «Всегда в пути» — поэтическая биография поэта и его поколения. Затем вышли книги «Дети разных народов», «Беспокойные сердца», «Тебе, мой друг», «Стихи о любви», «Раздумья», «Я и ты» и другие.

В 1948 году Ошанин стал лауреатом Сталинской премии.

В 1950 году за цикл стихов и песен к кинофильму «Юность мира» был удостоен Государственной Премии СССР.

Трогательно и сердечно писал Лев Иванович о любви, о дружбе и верности: «В этот вечер в танце карнавала я руки твоей коснулся вдруг. И нежданно искра пробежала в пальцах наших встретившихся рук».

А песня на стихи «Солнечный круг» (композитор — Аркадий Островский), в исполнении Тамары Миансаровой, победила на песенном фестивале в Сопоте в 1963 году.

Однако это лишь одна сторона творчества поэта: перу Ошанина принадлежит разнообразная лирика, несколько пьес, а также разнообразные по сюжету баллады.

Баллада по своей жанровой природе близка песне. Но на стороне последней заметное преимущество, отмеченное самим поэтом: «Конечно, больше знают песни, потому что уж если песня получилась и оторвалась, то она летит и не знает никаких преград, и потому она закрывает как бы всё остальное...»

Значимая веха в творчестве Ошанина — поэма об Александре Македонском «Вода бессмертия», написанная в 1976 году.

На родине

Родной Рыбинск Ошанин посетил в 1965 году и с тех пор приезжал сюда ежегодно. Поэт посвятил родному городу несколько стихотворений и был непременным участником многих значительных событий в жизни Рыбинска, в том числе и 200-летнего юбилея города.

В сентябре 1984 года Ошанину было присвоено звание почётного гражданина города Рыбинска.

30 декабря 1996 года Лев Иванович скончался.

2 августа 2003 года в Рыбинске на набережной Волги был установлен памятник знаменитому поэту: возле парапета Лев Иванович с книгой в руках смотрит на реку. По словам скульптора, на то, чтобы установить памятник около воды, его вдохновили известные строки Ошанина «Издалека долго течёт река Волга».