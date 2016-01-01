Проклятие Айседоры Дункан

27 мая 1877 года в Сан-Франциско родилась Дора Энджела Дункан. Ее отец, банкир и финансист Джозеф Дункан, обанкротившись, бросил жену с четырьмя маленькими детьми и скрылся в никому неизвестном направлении.

Айседора Дункан и Сергей Есенин

Биография Айседоры Дункан

Мало найдется в мире людей, которые не согласятся с утверждением, что Айседора Дункан, вне всяких сомнений, была одной из самых великолепных и прекрасных танцовщиц в эпоху конца XIX — начала ХХ века. Именно ей отводится роль основоположницы так называемого свободного или эротического танца.

Как правило, за талант и грандиозный успех приходится расплачиваться, и цена может быть гораздо более весомой, чем та популярность и слава, которые приходят с успехом. Айседора так и не обрела своего личного счастья в любви, она пережила смерть своих детей и, концом ее жизни стала нелепая, глупая смерть.

Несчастливая судьба

Мать будущей королевы танца, Мэри Дункан, зарабатывала преподаванием уроков музыки. Естественно, она обучала музыке и своих собственных детей, которые по ее признанию были ее лучшими учениками. Кроме того, маленькая Айседора брала уроки балета.

В 1895 году семья Дунканов перебралась в Чикаго. Девушка пыталась найти работу танцовщицы в одном из театров города и, в итоге после многодневных поисков и просмотров директор одного из развлекательных заведений предложил ей подписать контракт.

В Чикаго, у прекрасной Айседоры появился первый настоящий поклонник — сорокапятилетний художник Иван Мироцкий, который был поляком по происхождению. Он даже сделал молодой девушке официальное предложение. Но позже оказалось, что художник женат... С обидой в душе и разбитым сердцем Айседора уехала в Лондон.

Возможно, это было правильное решение, так как там ее танцевальная карьера мгновенно пошла вверх. Она танцевала на светских раутах без лифчика и трико, босиком, вводя в свои нестандартные выступления элемент античного греческого танца. Это новшество приводило публику в самое настоящее неистовство.

Не разделенная любовь

Впрочем, несмотря на популярность, в личной жизни Айседоре по-прежнему не везло. Она приняла предложение и была помолвлена с неизвестным актером, мадьяром по национальности — Оскаром Бережи. Именно ему посчастливилось стать первым мужчиной в жизни 25 летней танцовщицы, до этого она оставалась девственницей, что было необычно для той богемной среды, в которой проходила ее жизнь. Однако вскоре актеру предложили съемки в столице Испании, Мадриде, и он объявил о расторжении помолвки.

В 29 лет Айседора встретила театрального постановщика и режиссера Гордона Крэга, от него она родила своего первого ребенка — дочь Дейдру. Спустя некоторое время Айседора и Гордон расстались по вине последнего, так как он отказался жениться на ней и предпочел брак со своей ранее возлюбленной Еленой. Это стало еще одним ударом по сердцу женщины, который оставил опечаток на всю оставшуюся жизнь.

Айседора Дункан с Парисом Зингером

Однажды после концерта в театральную гримерную Айседоры вошел импозантный мужчина, представившийся Парисом Юджином Зингером. Мужчина унаследовал огромное состояние от своего усопшего отца, фабриканта, выпускавшего знаменитые по всему миру швейные машинки «Зингер». От Париса Зингера у Айсидоры родился сын Патрик. Впрочем, и с Парисом пришлось прекратить все отношения, так как он неимоверно ревновал Айседору ко всем окружающим танцовщицу мужчинам.

Ужасное предсказание

В 1905 году Л. Бакст, русский художник, увлекавшийся хиромантией, предсказал уже знаменитой Айседоре, что ее ждет грандиозный успех и слава, но при этом она лишится двух самых любимых существ. Это предсказание было своего рода, проклятие Айседоры Дункан. В начале 1913 года Айседора Дункан отправилась на длительные гастроли в Россию. Уже, будучи в самой холодной стране Европы ее начали преследовать ужасные видения. То она слышала звуки похоронных маршей, то видела сквозь пелену падающего снега два детских гробика насыпанных посреди сугробов.

К огромному сожалению танцовщицы, этим предчувствиям было суждено оправдаться. После гастролей по России Дункан приехала в столицу Франции Париж с целью повидаться с отцом дочери — Парисом Зингером. Однажды, во время нахождения в танцевальной студии при одном из парижских театров, перед ней внезапно пробежали три совершенно черные кошки. А вернувшись в свою уборную, танцовщица увидела забытую неизвестно кем книгу, печально известную — «Ниобея, оплакивающая собственных детей». Айседора понимала, что все эти знаки являются предвестниками страшной беды. И она не ошиблась. Вскоре к ней пришел Зингер с ужасным известием. Авто, в котором находились дети Айседоры вместе со своей няней, потеряв управление, утонул в Сене.

Айседора Дункан с детьми

После гибели детей Айседора заболела нервным расстройством. Ее постоянно преследовали загадочные видения, однажды, прогуливаясь по пустынной набережной, она отчетливо вдруг увидела своих погибших детей. Держа друг друга за руки, они входили в воду. Увидев это, женщине стало плохо. Подняться ей помог, молодой итальянец, который во время оказался рядом. С того момента они стали любовниками, в результате довольно быстротечных отношений Айседора родила третьего ребенка — мальчика, но прожить ему было суждено всего несколько дней.

Айседора Дункан жена Сергея Есенина

Чтобы как-то успокоить душевные раны Айседора с головой бросается в работу и в 1921 году открыла танцевальную школу в Москве. В столице России она впервые встретилась с великим поэтом Сергеем Есениным.

Спустя год, в 1922 году Есенин и Дункан официально стали супругами. Одно время после бракосочетания они вместе жили за рубежом. Но знаменитый русский поэт постоянно страдал от того что его воспринимают не как литературную личность, а всего лишь как супруга великой Айседоры Дункан.

Айседора Дункан с мужем Сергеем Есениным

К тому же, супруга была старше на 18 лет. Еще одной преградой в их отношениях стал языковый барьер, она плохо говорила по-русски, а он не знал ни французского, ни английского. Да и от своей пагубной привычки злоупотреблять алкогольными напитками он после женитьбы не избавился. В 1924 году поэт возвратился в Россию и буквально вскоре отправил супруге телеграмму:

Я люблю другую женщину, женат, счастлив.

В итоге, они оформили развод.

Смерть Айседоры Дункан

14 сентября 1927 года на пике своей славы танцовщица должна была выступить с концертом в Ницце. Легенда, которая стала известна позже, гласит, что за миг до того как сесть в автомобиль, Айседора воскликнула своим поклонникам:

Прощайте, друзья! Я иду к славе!

Водитель тронул авто с места. Ни он, ни танцовщица не заметили, что обвитый вокруг ее шеи длинный красный шарф угодил в ось заднего колеса. Затянувшись, он буквально удушил ее.

Тело великой актрисы было кремировано, а прах захоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Так трагически оборвалась жизнь великой актрисы и прекрасной женщины, которая была кумиром миллионов людей, но так и не испытала настоящего счастья! Проклятие Айседоры Дункан притворилось в жизнь, параллельно унеся ее собственную.

Источник: iksinfo.ru

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