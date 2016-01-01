«Поэтка» Юнна Мориц

80 лет исполнилось недавно Юнне Петровне Мориц. Юнне всегда удавалось писать лирические стихи в лучших традициях классики, при этом оставаясь современной.

Биография Юнны Петровны Мориц

На детских стихах поэтессы — «Пони», «Ёжик резиновый», «Большой секрет для маленькой компании» выросло не одно поколение читателей.

Детство и юность

Юнна Мориц родилась 2 июня 1937 года в Киеве. Её отец имел два высших образования и трудился инженером на различных транспортных коммуникациях. Мать окончила гимназию, но успела поработать преподавательницей французского языка и математики, медсестрой и даже дровосеком. Девочка родилась в самый разгар сталинских репрессий, которые не прошли мимо её отца, арестованного по доносу вскоре после появления Юнны на свет. Правда, спустя несколько месяцев он был выпущен на свободу. Однако после перенесённых пыток мужчина стал терять зрение и вскоре полностью ослеп.

Ранняя поэзия

Первые свои стихи маленькая Юнна сочинила во время войны, живя в эвакуации на Южном Урале.

После окончания школы Юнна стала учиться на заочном отделении филфака Киевского университета, опубликовала несколько своих стихов в журнале «Советская Украина».

В 1955 году девушка решила продолжить учёбу в Москве и поступила на дневное отделение поэзии Литературного института. Чтобы заработать на жизнь, Юнна устроилась корректором в типографию, где работала по ночам. С тех пор у неё укоренилась привычка трудиться тогда, когда все спят. Так поэтесса работает до сих пор.

Институт поэтесса окончила, несмотря на то что в 1957 году её исключили оттуда за «нездоровые настроения в творчестве».

В 1961 году в Москве вышла первая книга Юнны Мориц «Мыс Желания» (по названию мыса на Новой Земле), основанная на впечатлениях от путешествия по Арктике на ледоколе «Седов» летом 1956 года.

О той своей поездке она вспоминала впоследствии: «Я никогда не забываю людей той Арктики, где я видела совсем другой образ жизни, не материковый, без никаких магазинов, улиц, кинотеатров, там жизнь зависела от радистов, от радиации, навигации, авиации, ледовой разведки, там космос — внутри человека. В зеркале Арктики видно, кто ты есть и какова цена твоей личности, твоих поступков, твоего ума и таланта быть человеком. Чувство Арктики — это подарок судьбы, особенно в 19 лет, это — божественное богатство и морозоустойчивость к „общественным мнениям“».

Творческий путь

Долгих 9 лет, с 1961 по 1970-й, книги Юнны Мориц не издавались — она попала в «чёрные списки». Причиной этого стали стихи «Памяти Тициана Табидзе» и «Кулачный бой». Правда, последнее стихотворение всё же было опубликовано завотделом поэзии журнала «Молодая гвардия» Владимиром Цыбиным, за что он был немедленно уволен.

Возможно, именно благодаря запретам на «взрослые» стихи Юнна Петровна раскрылась в эти годы как талантливый детский поэт. Её произведения для подрастающего поколения печатал журнал «Юность» в специально созданной для этого рубрике «Для младших братьев и сестер».

Всем хорошо знакомы её великолепные стихи про резинового ёжика и пони. Ну а «Большой секрет для маленькой компании» стал любимым произведением миллионов детей и взрослых. Всего Мориц написала восемь детских книг «От 5 до 500 лет».

Благодаря своей мелодичности множество стихов поэтессы стали песнями, как детскими, так и взрослыми. Часть из них исполнял дуэт Никитиных.

Несмотря на то что её стихи были переведены на все европейские языки, а также японский, турецкий и китайский, Юнна Мориц долгие годы была «невыездной». Ей слали приглашения на все поэтические фестивали мира, но выступать за границей поэтесса смогла только после 1985 года.

Читатель и Поэтка

В 70-80-е годы вышло сразу несколько поэтических сборников: «Лоза», «Суровой нитью», «При свете жизни», «Третий глаз» и другие. Лирическая поэзия стала воплощением остроты и чуткости авторского взгляда на окружающие проблемы.

С 1990 по 2000 год книги Юнны Петровны не печатались. Зато сразу после длительной паузы увидели свет сборники «Лицо» и «Таким образом», напечатанные в 2000 году. На их страницах можно увидеть авторские рисунки, которые Юнна Петровна называет не иллюстрациями ─ парусными стихами. В 2005 году выходит книга «По закону ─ привет почтальону!» — очередное обращение к читателю, ценящего превыше всего человеческое достоинство. В этом сборнике Мориц вводит в оборот собственное платёжное средство «любли», которым расплачиваются друг с другом Читатель и Поэтка – именно так именует себя Юнна Петровна.

В 90-е годы поэтесса активно увлекалась политикой, участвовала в деятельности радикально-демократических течений, активно выступала с комментариями на злобу дня на радиостанции «Свобода».

Юнна Мориц награждена премией имени А. Д. Сахарова, вручённой «за гражданское мужество писателя», итальянской премией «Золотая роза», премией «Триумф».

Поэтическое кредо

Юнна Петровна называет себя «чистым поэтом» и не относит себя ни к диссидентам, ни к разоблачителям. Своей главной ценностью она считает человеческое достоинство, которое не может потерять ни при каких обстоятельствах. Поэтому в любой ситуации готова называть вещи такими, какие они есть, и не привыкла ни перед кем раболепствовать.

Именно поэтому Мориц осудила бомбежки Сербии, которые осуществляло НАТО в 1999 году. Тогда из-под ее пера вышли такие строки:

«Особо культурные парни

Балканы культурно громят».

Ещё одним ответом поэтессы на нашумевшую акцию Запада стала поэма «Звезда сербости», в которой она пишет: «Война уже идёт/Не с сербами, а с нами». Себя Юнна Петровна называет «противоядием от ядовитой ненависти к России», из-за чего уже более 10 лет не бывала в родном Киеве и не верит в возможность скорейшего возвращения туда. По этому поводу были написаны стихи «Другая Украина», в которых она вспоминает ту родину, которая ей по-настоящему близка.

В 2016 году на своей странице в Фейсбуке поэтесса выложила небольшое эссе, посвященное убийству российских журналистов на Донбассе. Вскоре после этого её аккаунт в социальной сети без объяснения причин заблокировали. На блокировку своей страницы на Фейсбуке Мориц откликнулась, опубликовав стихотворение «Не угрожает мне уныние и скука...»

Юбилей

Юнна Мориц считает свой возраст «поэтской благодатью и Божьим даром» и продолжает радовать читателей своим творчеством. Она общается в соцсетях, публикует там свои стихи и короткие произведения в прозе – «мгновенники», которые быстро разлетаются на цитаты.

СТРАНА МОЕЙ ЛЮБВИ

Я – странный человек, люблю свою страну,

Особенно люблю в трагическое время,

Когда со всех сторон хулят её одну

И травят клеветой – в эпохоти гареме.

Эпохоть такова, что подлое враньё

Имеет все права над нами издеваться,

Бросать в костёр дрова, но я не сдам её –

Страну моей любви!.. И ей не дам сдаваться!

Я – странный человек, в любые времена

Люблю свою страну, и это – внутривенно,

И не взирая на... когда моя страна

Меня за невраньё не любит откровенно!

Эпохоть такова, что подлое враньё

Имеет все права над нами издеваться,

Но чудом я жива, и я не сдам её –

Страну моей любви!.. И ей не дам сдаваться!

Я – странный человек, мне – сотни тысяч лет,

Где Вечное Теперь и вечные повторы.

Люблю свою страну, и мрак её, и свет.

Особенно люблю – под лай фашистской своры!

Юнна Мориц