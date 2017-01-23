Пластинки Ободзинского расходились миллионными тиражами

Валерий Ободзинский – один из самых известных исполнителей семидесятых – восьмидесятых годов прошлого века. Его своеобразная манера исполнения, приятный голос и отличный репертуар сделали своё дело. Певец часто ездил на гастроли, собирая аншлаги.

Биография Валерия Ободзинского

Будущий великий тенор родился в Одессе, в годы её оккупации фашистами в начале 1942-го года. Родители мальчика ушли на фронт, поэтому маленького Валеру воспитывала бабушка. Его дядя, который был немного старше, украл как-то у немца колбасу, что вызвало сильнейший гнев последнего. Немец чуть было не пристрелил обоих малышей. От смерти их спасла подоспевшая бабушка Ободзинского.

В школу Валерий пошёл в 1949-ом году, однако учился плохо. Это было голодное время. Во многом из-за этого, а так же ради лёгкой наживы, подросток связался с местной шпаной. Валера уже тогда прекрасно пел и сам выучился игре на контрабасе. Орава мальчишек приходила на местный пляж, Ободзинский начинал петь, отвлекая этим отдыхающих, а мальчишки ловко обчищали их карманы. Весь «навар» маленькие воришки делили поровну.

Известно, что впервые серьёзно напился Ободзинский в возрасте пятнадцати лет. У него быстро образовалась эта пагубная привычка, с которой он прожил всю жизнь.

Кличка Ободзинского в подростковом возрасте – Цуна. Его нередко можно было видеть в середине пятидесятых годов на Приморском бульваре в окружении мальчишек. Валерий играл на гитаре, которую освоил самостоятельно, и пел. Позже мальчик оказался в бродячей группе, где пел и играл на контрабасе. Некоторое время он учился в музыкальном костромском училище.

Начало трудовой деятельности

Окончив школу, Ободзинский устроился на пароход кочегаром. Позже непродолжительное время он работал массовиком на «Адмирале Нахимове». Далее последовали годы учёбы в томском музыкальном училище, где он учился игре на контрабасе. Окончив училище, Ободзинский поступил на работу в филармонию города Томска и начал выступления в качестве профессионального певца. На протяжении ряда лет в составе томской филармонии певец выступал во многих городах Сибири.

Первые песни Валерия Ободзинского

Поворотной точкой в творческой жизни певца стала встреча в 1964-ом году с Павлом Шахнаровичем. Они познакомились в Норильске. Шахнарович тогда выступал в оркестре Олега Лундстрема, а Ободзинский пел и играл на контрабасе, будучи никому не известным исполнителем. Приятный голос молодого певца произвёл впечатление на Шахнаровича, и он порекомендовал его Лундстрему сразу после возвращения в столицу. Вскоре Ободзинский начал работу в оркестре Лундстрема, что сделало его профессионалом.

Познакомившись в столице с музыкальной тусовкой, Валерий стал исполнять песни молодых авторов. Надо отметить, что маститые авторы не желали в то время работать с «безродным» начинающим исполнителем.

Лучшие хиты Валерия Ободзинского

Ободзинский обратил на себя внимание во время выступления в Болгарии, где он исполнил песню «Луна на солнечном берегу». Спустя три года исполнитель получил приглашение перейти в филармонию города Донецка. В её составе он объездил всю страну. О певце Ободзинском узнали миллионы. Его выступления имели огромный успех. В те годы и даже сегодня люди помнят такие песни, как «Эти глаза напротив», «Колдовство», «Восточная песня».

Первая пластинка певца вышла тиражом тринадцать миллионов в конце шестидесятых годов. Рост популярности привёл к росту критики в официальных изданиях. Нередко его вырезали из концертов и записи «Новогодних огоньков».

«Травля» Ободзинского

Часто в прессе осуждалось слишком раскованное поведение Ободзинского на сцене, такое поведение называли «западным». Его песни рассказывали о любви, но не о любви к партии и Родине. Около года все выступления исполнителя были под запретом в СССР. Такое положение смог исправить только Шауро, возглавляющий в то время Отдел культуры ЦК КПСС. Творчество Ободзинского ему очень нравилось, поэтому тот вновь получил возможность выходить на сцену.

И всё же, недоброжелателей у певца было много. О нём продолжали писать в прессе в негативном ключе, его концерты сокращали. У министра культуры Екатерины Фурцевой так же было к Ободзинскому негативное отношение.

Многое изменила статья в газете «Советская культура» об Ободзинском. После её опубликования у исполнителя появилось много концертов и гастролей. Всё «обрушилось» в канун 1976-го года. Ободзинский запил. Это, конечно же, не могло не отражаться на его выступлениях. От него ушла работающая с ним группа «Верные друзья». Концертов было всё меньше. В 1986-ом году Ободзинский совсем ушёл со сцены.

Переломная встреча со второй женой

Ободзинский развёлся с женой. Он устроился на галстучную фабрику, где работал сторожем и жил там же во времянке. Положение изменила встреча с его давней поклонницей Анной Есениной.

Благодаря Есениной Ободзинский вновь начал петь. Он обратился к песням, написанным Вертинским. Сначала исполнил два его произведения, а позже записал целую аудиокассету.

В концертном зале «Россия» в 1994-ом году певец собрал зрителей, которые аплодировали ему стоя. Ободзинский стал часто ездить на гастроли, однако запои всё же случались у него время от времени.

Личная жизнь Валерия Ободзинского

Первой женой Валерия Ободзинского стала свердловчанка Нелли Кучкильдина. В марте 1961 года певец выступал с концертом в Иркутске и обратил внимание на девушку, сидящую во втором ряду. Не спуская глаз со зрительницы, Валерий начал исполнять песни из репертуара Элвиса Пресли и лихо вертеть контрабас.

Симпатия оказалась обоюдной, и после отъезда Ободзинского Нелли каждый вечер получала телеграмму, письмо или долгожданный телефонный звонок. Через два месяца Валерий пригласил Нелли в Караганду – встретить майские праздники вместе. Там он сделал девушке предложение, и после летней сессии в вузе Нелли переехала в Одессу к возлюбленному. В браке появилось две дочери – Анжелика (в четь песни Ободзинского «Анжела») и Валерия (в честь самого певца). Брак Валерия и Нелли не пережил постоянных измен Ободзинского и его страшного пристрастия к алкоголю. В 1979 году супруги развелись.

Следующие два года Валерий находился в гражданском браке с юной красавицей Лолитой Кравцовой, дочкой начальника Черноморского пароходства, но построенные исключительно на страсти отношения не вытерпели проверку повседневностью. В 1984 году Ободзинский, пройдя курс лечения от алкоголизма, вернулся к первой жене, взявшей с него обещание больше никогда не пить.

Летом 1990 года Валерий нарушил данное супруге слово и снова расстался с Нелли – на этот раз навсегда. Ободзинский оказался в бедственном положении: карьера певца была похоронена еще в 1986 году, жена выгнала его из дома, рядом больше не было верного плеча, на которое можно было бы опереться. Валерий устроился сторожем на галстучную фабрику и поселился там же, во времянке на территории завода. В это время о злоключениях опального певца узнала его давняя поклонница Анна Есенина и решила разыскать кумира. Она нашла номер телефона Валерия, позвонила ему, завязался непринужденный диалог... Вскоре Ободзинский сам начал звонить Анне, приглашать женщину в гости на галстучную фабрику, а через некоторое время они стали жить в гражданском браке.

Есенина имела выход на радио и телевидение и решила дать угаснувшей звезде второй шанс. Ее старания не пропали втуне: Ободзинский записал новый альбом на стихи Александра Вертинского. Анна Есенина оставалась спутницей жизни Валерия до самого дня его смерти.

Смерть Ободзинского

Ободзинский умер неожиданно для многих. Это произошло 25 апреля 1997-го года, когда исполнителю было всего 55 лет. У него не было серьёзных заболеваний – Валерию резко стало плохо с сердцем.

Анна попыталась уговорить мужа вызвать скорую, но тот наотрез отказался, свернулся под одеялом и пролежал так всю ночь. До утра Валерий не дожил – сердечная недостаточность.

Почти три сотни человек пришли проститься с певцом, среди них – его коллеги по эстраде,: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и другие, резко забывшие о травле в прошлом и пустившиеся в откровенные воспоминания. В самый разгар панихиды рамка с фотографией Ободзинского упала на пол и с грохотом разлетелась на куски, положив конец речам собравшихся.

Похоронили Валерия Ободзинского на Кунцевском кладбище.

Источник: uznayvse.ru

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