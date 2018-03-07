Мисс Элегантность

Ирина Понаровская считается одной из самых стильных женщин нашей эстрады. А после открытия собственного ателье её называют ещё и одним из самых экстравагантных модельеров. Не имея государственных званий, певица выходила на сцену с лестными титулами, присвоенными ей коллегами, прессой и публикой: леди Неожиданность, леди Совершенство. 12 марта заслуженной артистке Российской Федерации Ирине Витальевне Понаровской исполняется 64 года.

Биография Ирины Понаровской

Детство

Певица родилась в 1953 году в Ленинграде. Семья была музыкальной в буквальном смысле слова: отец Виталий Борисович Понаровский был дирижёром и руководителем джаз-оркестра. Мама, Нина Николаевна Арнольди, работала концертмейстером в музыкальной школе при консерватории. Старший брат Ирины тоже закончил консерваторию и стал пианистом.

С детства Ирина слушала своих кумиров: Марию Пахоменко, Эдиту Пьеху и Клавдию Шульженко. А потом начала петь сама. Она вовсе не мечтала о славе, просто хотела делать то, что нравится. На судьбу Ирины повлияла бабушка Шарлотта Арнольди, она обратила внимание на попытки девочки петь и настояла на том, чтобы внучка начала заниматься вокалом.

Кроме пения, у Иры были и другие увлечения: она любила шить и вязать. Как показало будущее, рукоделие оказалось для неё тоже очень важным занятием.

В 1971 году после окончания школы, в том числе и музыкальной, по классу фортепиано и арфы, Ирина поступила в Ленинградскую консерваторию. В это время один из первых в стране вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» искал солистку. Художественный руководитель коллектива послушал пение Понаровской, и студентка первого курса стала солисткой ВИА.

С 1975 года, на протяжении нескольких лет Ирина Понаровская исполняла партию Эвридики в первой в стране рок-опере Марка Розовского «Орфей и Эвридика». Партию Орфея исполнял Альберт Асадулин. После этого два года певица пела в Москве – в джаз-оркестре Олега Лундстрема. При этом девушка продолжала учиться в консерватории.

Триумф

В начале своей музыкальной карьеры Ирину пригласили на фестиваль в Дрезден. Там Понаровская исполнила две песни: «Люблю» композитора Якова Дубравина и на немецком языке – «Садись в поезд своей мечты». Вызвала овацию и получила первую премию.

В 1976 году – Гран-при международного фестиваля песни «Сопот-1976» за исполнение песни «Мольба». Девять раз её вызывали на сцену во время заключительного концерта, и в итоге она пела на бис в нарушение фестивальных традиций.

Вторую конкурсную песню молодая певица исполняла на польском языке. Триумф Понаровской в Сопоте – свидетельство того, что за рубежом её приняли как родную куда раньше и достойнее, чем это случилось на родине. Сначала в Германии, а потом и в Польше советскую певицу носили на руках. И там, и там на журнальных обложках была красивая женщина, которая так замечательно поёт. Одна из этих фотографий открыла ей дорогу в кино, но позже. В Сопоте её возили на персональном «мерседесе» с номером, где красовалось: «Ирина Понаровская». На улицах брали автографы. После победы её гостиничный номер уставили корзинами цветов. В 1970-е её титуловали так: «Фрау Фестиваль» в Дрездене и «Мисс Объектив» в Сопоте – «за красоту, обаяние и фотогеничность».

Пик популярности Ирины Понаровской пришёлся на восьмидесятые и девяностые годы. Она снималась в кино, в основном в музыкальных фильмах, и была частой гостьей на концертах и популярных телевизионных передачах.

Понаровскую можно было увидеть в «Утренней почте», «Голубом огоньке», «Музыкальном киоске».

Знаменитая песня «Знаю – любил» попала в хит-парад, заведённый тогда впервые в нашей стране. Автором слов была Джуна. Песня «Знаю – любил» стала лауреатом фестиваля «Песня года – 1986».

Летом 1989 года Ирина Понаровская была членом жюри на Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей в Юрмале. После трёх туров выделила явного претендента на Гран-при – Сосо Павлиашвили. Ещё двое коллег были с ней солидарны, но остальные члены жюри были против. Ирина добралась до председателя жюри Раймонда Паулса, который из-за болезни смотрел конкурс по телевидению у себя в Риге, поговорила с ним, и слово знаменитого композитора перевесило все сомнения. Павлиашвили получил Гран-при.

В 1997 году певица представила сольную программу «Женщина всегда права». 16 апреля 1997 года на Площади звёзд состоялась церемония закладки звёздной плиты имени Ирины Понаровской, приуроченная к 25-нему юбилею эстрадной деятельности певицы.

Встреча с кино

В 1976 году Ирина снялась в главной роли в детективе «Меня это не касается». На съёмки её пригласил режиссёр после того, как увидел лицо артистки на обложке немецкого журнала.

Позже Понаровская получила главную роль в музыкальном телефильме «Орех Кракатук» по мотивам сказки «Щелкунчик». Фильм, правда, показали всего пару раз, после чего он пропал. Пластинка с песнями из фильма вышла небольшим тиражом и разошлась мгновенно.

Другие роли певицы: Цыца в криминальном водевиле «Ограбление в полночь», эпизод в фильме «Трест, который лопнул».

В 1992 году Понаровская сыграла главную роль в кинофильме «Он своё получит» по роману американского автора детективов Д. Х. Чейза.

Мало кто знает, что Ирина Понаровская исполняла песни в кинофильмах. Например, в знаменитой ленте «Не бойся я с тобой» певица исполняла две песни, в том числе и в дуэте с Поладом Бюль-Бюль оглы. В фильме «Каникулы Петрова и Васечкина» Понаровская озвучивает учительницу Инну Андреевну.

Мастерица на все руки

Ирина всю жизнь следит за своим здоровьем, а по правильному питанию, по собственным словам, могла бы уже написать книгу. Понаровская перенесла несколько серьёзных заболеваний и даже клиническую смерть, поэтому вынуждена была перепробовать множество диет и систем питания, чтобы вернуть здоровье.

В середине 1990-х певица вела телевизионную передачу «Фитнес-класс Ирины Понаровской», для которой она разработала собственную гимнастику и методику правильного питания. По её словам, могла бы стать врачом, если бы не стала певицей: ей нравится исцелять. С 15 лет держит свою фигуру под строгим контролем, не позволяя набирать лишние килограммы. Очень любит плавать, катается на роликах.

Певица рассказывает, что умеет делать практически всё сама, и это не только рукоделие, но и более серьёзные дела: она в состоянии починить калитку в своём доме, перешить обувь.

Рукодельные таланты Понаровской не пропали даром: в 2000 году Ирина Витальевна выпустила в свет свою собственную коллекцию одежды, которую назвала I-ra. Такое же название получило и ателье Ирины Понаровской. В 2002 году артистка познакомилась с владельцем столичного магазина ARMANI. Ирина открыла имидж-агентство «Пространство стиля». А в Нью-Йорке появился дом моды Ирины Понаровской. С ним, кстати, подписал контракт один из бродвейских театров.

Мисс Шанель

Ирина Понаровская по праву называется самой элегантной дамой российской эстрады. Дом моды «Шанель» присвоил ей титул «Мисс Шанель Советского Союза».

Ирина Понаровская несколько раз была замужем. Первым супругом актрисы и певицы стал руководитель и клавишник вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Григорий Клеймиц. Пара прожила вместе всего полтора года. А вот отцом единственного сына Ирины стал следующий супруг – темнокожий джазовый певец Вейланд Родд. В браке они прожили семь лет.

Третьим мужем Ирины Витальевны был известный врач-уролог Дмитрий Пушкарь.

Сын Рода и Понаровской, Энтони, стал художником-ювелиром.

Сейчас у Понаровской есть внук, и она проводит много времени в Норвегии, где живёт её сын с семьёй. Кроме того, певица часто и надолго уезжает Эстонию, где у неё есть свой дом под Нарвой.

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